Android 10 Go Edition es la nueva versión del sistema operativo optimizado para trabajar sobre smartphones de gama de entrada a la plataforma Android. Acaba de ser anunciado por Google y se desplegará este otoño como actualización gratuita.

Android 10 Go es la tercera edición de este programa especial que Google inició en 2017 con «Oreo». Cuenta con cambios significativos frente a Android One y la versión regular, especialmente al ser una versión ligera y reducida en este caso del Android 10 recientemente lanzado.

Como en los anteriores, el sistema mejora el tiempo de arranque en un 30 por ciento y tiene una optimización de espacio de almacenamiento hasta dos veces el sistema operativo “regular”, gracias al grupo de apps también optimizadas que lo acompañan bajo “Google Go”.

Que aporta Android 10 Go

El programa ha permitido acceder a la plataforma Android con terminales de bajas prestaciones (1 GB de RAM) y precio inferior a la barrera de 50 dólares. Ello no cambia en la nueva versión que promete un fuerte enfoque en el rendimiento, con un cambio de aplicaciones más rápido y mayor eficiencia en el uso de la memoria. El lanzamiento de apps es un 10 por ciento más rápido que en Android 9 Go.

Google ha preparado para Android 10 Go una revisión del grupo de aplicaciones. Incluyen el visor, editor y organizador de imágenes Gallery Go, el navegador web Google Go, el asistente de voz inteligente Google Assistant Go y la aplicación de comunicación Gboard. Se unen a otras ya conocidas como YouTube Go, Google Maps Go, Gmail Go o el administrador de archivos, Files Go.

También cuenta con un administrador de datos incorporado para ayudar a preservar los datos móviles, incluyen características para trabajar en modo off-line y tiene un espacio definido y especial en la tienda Play Store.

Otra de las características mejoradas llegan del apartado de la seguridad. Android 10 Go incluye un nuevo sistema de cifrado Adiantum que debe proteger los datos confindenciales sin afectar el rendimiento o requerir hardware especial. Se ha incorporado seguridad móvil con Google Play Protect y la función Find My Device para localizar el terminal en caso de pérdida.

Demasiado centrados en los tope de gama, en ocasiones quizá no prestamos la atención debida a este programa, muy interesante para mejorar el funcionamiento de terminales básicos. Para entender la importancia del mismo, conviene saber que en los últimos 18 meses, más de 500 fabricantes (Samsung, Nokia, Xiaomi, Motorola y Alcatel, entre otros) han comercializado 1.600 modelos distintos con Android Go en 180 países.

No sabemos hasta donde alcanzará la actualización de este Android 10 Go cuyo despliegue comenzará a realizarse este otoño. Ya te contaremos. Más información | Google