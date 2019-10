Twitter reconoce haber utilizado datos de identificación de usuarios para fines publicitarios

Twitter ha reconocido haber utilizado direcciones de correo electrónico y números de teléfono de usuarios, proporcionados por estos para asegurar sus cuentas, con fines publicitarios. Se justifican diciendo que se ha tratado de un error y que no se volverá a repetir, pero lo cierto es que no es la primera vez que una red social -adivina cuál fue la pionera- se sirve para su beneficio de información confidencial que según sus propias políticas de privacidad no tienen permitido utilizar para uso comercial.

Si eres usuario de Twitter ya sabes que una de las formas más efectivas para proteger tu cuenta es activar la autenticación en dos pasos añadiendo tu número de teléfono, que es a donde se te enviará una clave adicional a tu contraseña para identificarte en la plataforma. Es un procedimiento estándar en muchos de los servicios más populares de Internet y se suele utilizar únicamente con el propósito de mejorar la seguridad. Pero no siempre es así.

En este caso, Twitter señala que han descubierto recientemente que «cuando proporcionaste una dirección de correo electrónico o un número de teléfono para fines de seguridad (por ejemplo, autenticación de dos factores), estos datos pueden haberse utilizado inadvertidamente con fines publicitarios, específicamente en nuestro sistema de publicidad Audiencias adaptadas y Audiencias asociadas».

Por «Audiencias adaptadas y Audiencias asociadas» se refieren a «un producto estándar de la industria que permite a los anunciantes orientar los anuncios a los clientes en función de las propias listas de marketing del anunciante», por lo que «es posible que hayamos hecho coincidir a las personas en Twitter con su lista en función del correo electrónico o el número de teléfono que el titular de la cuenta de Twitter proporcionó para fines de seguridad«.

En cuanto al número de personas afectadas, no pueden asegurarlo con certeza, pero sí que no compartieron sus datos con socios o terceras partes, en cuyo caso el problema hubiese sido de naturaleza mucho más delicada, ya que una vez añadidos a bases de datos externas recuperarlos suena a fantasía. Este tipo de datos, de hecho, son los más codiciados por compañías de publicidad para generar perfiles de usuario.

«Fue un error y nos disculpamos. A partir del 17 de septiembre, hemos abordado el problema que permitió que esto ocurriera y ya no usamos números de teléfono o direcciones de correo electrónico recopilados para fines de seguridad o publicidad. Lamentamos mucho que esto haya sucedido y estamos tomando medidas para asegurarnos de no cometer un error como este nuevamente», concluyen.

Imagen: Pixabay