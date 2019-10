Xiaomi Mi A3, análisis: no necesitas más

Este verano llegó a España el Xiaomi Mi A3, una renovación más de la gama media por parte de Xiaomi. El modelo anterior al que analizaremos hoy, el Xiaomi Mi A2, fue uno de los más vendidos de Xiaomi, con esta nueva versión Xiaomi mejora la cámara, añade un notch para ampliar la pantalla y añade el lector de huella a la misma.

Características técnicas:

Pantalla AMOLED de 6 pulgadas con formato 19:9 y resolución FHD+.

SoC Snapdragon 665 con CPU de ocho núcleos Kryo 260.

GPU Adreno 610.

4 GB de RAM.

64 GB-128 GB de capacidad de almacenamiento ampliable.

Triple cámara trasera de 48 MP, 8 MP y 2 MP.

Cámara frontal de 32 MP.

Android P sobre Android One como sistema operativo.

Precio: 188€

Diseño

El Xiaomi Mi A3 está disponible en tres colores: grisaceo, blanco puro y azulon. En las imágenes podéis ver el modelo grisaceo, que es el que hemos tenido oportunidad de probar. Su cuerpo es una de las diferencias con respecto al A2, si el anterior estaba hecho de metal, en esta ocasión se pasan al cristal para conseguir esos efectos arco iris que tan de moda se han puesto.

En la parte posterior cuenta con las bordes redondeados para darle un aspecto más esbelto. Las tres cámaras se encuentran alineadas verticalmente a la izquierda y debajo se coloca el flash. En la parte delantera tenemos una pantalla de 6 pulgadas con formato 19:9 y con un nocth que procura un aspecto más amplio, conserva también la luz LED de notificaciones en el marco superior. Los bordes son mínimos a los lados, pero algo pronunciados en la parte superior e inferior.

El Xiaomi mi A3 está recubierto con Gorilla Glass 5, resistente a salpicaduras P2i. Aún así incluye una funda de silicona que protegerá el móvil ante posibles resbalones y arañazos. En el borde derecho se encuentran los botones de volumen y el de desbloqueo.

En cuanto a las conexiones recupera, en la parte superior del teléfono, el mini jack que había suprimido en el Mi A2. En la inferior, tenemos el puerto de carga USB-C.

Pantalla

Una de las decisiones más inexplicables de Xiaomi como este móviles es la de bajar la calidad de la pantalla de una resolución FHD+ de 2160 x 1080 píxeles a 720 x 1560 píxeles. Donde más se nota esta pérdida de resolución es en la pantalla principal, a la hora de navegar y en YouTube, donde la resolución máxima es de 720p, lo que para algunos vídeos es insuficiente. Respecto a Netflix no es tanto problema, ya que curiosamente el Mi A3 cuenta con Widevine L1 y, por tanto, puede alcanzar resolución HD. Esta bajada en las especificaciones de la pantalla, nos será patente si cambiamos de un móvil con mejor pantalla, pero viniendo de uno con especificaciones inferiores, cualquier cambio será mejor y las carencias difíciles de detectar.

El Mi A3 posee un brillo máximo teórico de 350 nits. El sensor de brillo automático es algo lento en reaccionar y nos hemos encontrado en varias situaciones en las que si la iluminación varia de golpe, la pantalla tarda un par de segundos en reaccionar y reajustarla.

La respuesta táctil no suele ser ningún problema en los móviles actuales pero, tal de vez debido al sensor de proximidad, con este móvil hemos tenido varios problemas cuando estábamos hablando por teléfono. Si movía ligeramente el móvil de la oreja, la llamada podía pausarse, silenciarse o incluso colgarse.

En cuanto al lector de huellas en este móvil se incluye dentro de la pantalla, ya son muchos los terminales que han adoptado esta tecnología y deja de ser una gran novedad, en el Mi A 3, Xiaomi únicamente ha incluido el lector en la pantalla sin preocuparse de igualar la rapidez de lectura con los lectores tradicionales, por lo que para desbloquear el móvil con la huella se tardará un segundo.

Cámaras

El Mi A3 se pasa a las tres cámaras e incluye un sensor principal de 48 megapíxeles Sony IMX586, con una lente de apertura f/1.79. Le acompaña un gran angular de 8 megapíxeles con lente f/2.2 y un tercer sensor de profundidad de 2 megapíxeles para el modo retrato.

El sensor de la cámara frontal nos ofrece 32 megapíxeles y una lente de apertura f/2.0. Los selfies realizados con el Mi A3 tienen un buen nivel de detalle y el rango dinámico es bueno.

La aplicación de la cámara se ajusta a las necesidades actuales, contamos con fotografía y vídeo normal, pero también tenemos modo retrato y vídeo corto para historias. Además cuenta con un modo de inteligencia artificial, muy rápido que adaptará automáticamente los ajustes a cada situación.

Como fallos hemos notado una falta de nitidez cuando la iluminación escasea y un efecto bokeh o modo retrato, que no es muy fino algunas veces.

Batería y rendimiento

La batería del Xiaomi Mi A3 es una Li-Po 4.030 mAh a mi me ha acompañado con solvencia a lo largo del día sin llegar a agotare, si bien es cierto que he visto otros terminales del mismo rango y precio, como Huawei P Smart Z, aguantan algo mejor, el Mi A3 está dentro de los parámetros aceptables.

Por otro lado, con un SoC Snapdragon 665 con CPU de ocho núcleos Kryo 260 el móvil va fluido y sin problemas, aunque también es cierto que en este aspecto no se nota mucha mejoraría con respecto al Mi A2.

Software

Recordemos que Android One es la gran seña de identidad de la gama «A» de Xiaomi. En este modelo contamos con Android 9, lo más limpio posible. Y es que, a pesar de no llevar la capa MIUI de Xiaomi, no se libra del bloatware y nos llevaremos «de regalo» instaladas las aplicaciones de Aliexpress, Amazon y la comunidad de Xiaomi.

Esta versión de Android One es igual a otras que hemos visto en otros dispositivos, aunque en este caso hemos echado el modo juego que se activa en los terminales con pantallas con nocht como esta y que agrandan la imagen lo máximo posible.

Conclusiones

El Xiaomi Mi A3 es un terminal correcto, un móvil que responderá con solvencia a las necesidades del día a día: redes sociales, correo electrónico, navegador, cámara y juegos. Y todo esto lo consigue incorporando las últimas novedades en smartphones: nocht, lector de huellas en pantalla y triple cámara, sin exceder el precio de la gama media. Y con un diseño sencillo y adecuado.