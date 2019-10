Una interesante filtración asegura que la próxima arquitectura CPU de AMD, conocida de momento como Zen 3, ofrecerá una importante mejora a nivel de rendimiento bruto que derivará de dos grandes frentes: un aumento del IPC y una subida de frecuencias.

Antes de profundizar en esta cuestión es importante valorar qué va a suponer exactamente Zen 3 de AMD. Como sabrán algunos de nuestros lectores esta nueva arquitectura utilizará el proceso de fabricación de 7 nm+ de TSMC, basado en la litografía ultravioleta extrema. Representa un avance importante en términos de maduración, lo que se traducirá en tres grandes claves:

Mayor tasa de éxito por oblea, que equivale a una mayor rentabilidad y precios más contenidos.

Eficiencia mejorada, es decir, una relación rendimiento por vatio consumido superior.

Mayor densidad de transistores frente al proceso de 7 nm utilizado en Zen 2.

Esto quiere decir que Zen 3 de AMD va a ser un «tock» sobre Zen 2, una revisión que, efectivamente, estará centrada en mejorar el rendimiento y la eficiencia. Con esto en mente no hay duda de que esta filtración no dice nada que no tenga sentido, más bien todo lo contrario, y los datos que aporta son bastante razonables.

Se espera que dicha arquitectura introduzca un aumento aproximado del IPC del 10% frente a Zen 2 y que funcione a unas frecuencias de entre 100 MHz y 200 MHz más que la generación actual, aunque carecerán de soporte de instrucciones AVX 512.

Bien, si todo esto se confirma podemos dar por hecho que AMD habrá logrado superar a Intel tanto en rendimiento monohilo como en rendimiento multihilo. Con Zen 2 la compañía de Sunnyvale ha conseguido llegar prácticamente al mismo nivel que los Core 9000 en términos de IPC, aunque el gigante del chip mantiene una pequeña ventaja gracias a la mayor frecuencia de trabajo que ofrecen sus procesadores gracias al uso de una arquitectura de núcleo monolítico.

Si todo va según lo previsto el lanzamiento de Zen 3 debería producirse en la segunda mitad de 2020, una fecha en la que Intel ya debería tener en el mercado los procesadores Comet Lake S, basados en el proceso de 14 nm++ y con un conteo de hasta 10 núcleos y 20 hilos. Habrá que ver cómo compiten ambas arquitecturas y, sobre todo, qué valor ofrece cada una de ellas en relación precio-rendimiento.