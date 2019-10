Logitech anuncia su primer ratón y teclado diseñados para Chrome OS

Por si no habías tenido suficiente con todo lo que ha anunciado el gigante de Internet en su evento Made in Google 2019, aquí llega Logitech con su primera pareja de periféricos diseña ex profeso para el sistema operativo de escritorio de los de Mountain View.

Si el Pixelbook Go te ha hecho tilín, Logitech se prepara para ofrecerte un ratón y teclado hechos a la medida de Chrome OS y los Chromebook, que a pesar de ser estos últimos portátiles con todas las interfaces necesarias para manejarlos, nunca está de más tener a mano -nunca mejor dicho, valga la redundancia- medios más potentes con los que sacarles todo el provecho, ya sea de manera directa o cuando conectes el dispositivo a un monitor externo.

Lo cierto es que esta es una de las rarezas de este lanzamiento: periféricos para un dispositivo que, en un principio, no los necesita, salvo circunstancias no demasiado comunes como las mencionadas. Sea como fuere, ya han salido a la venta en Estados Unidos y aunque no se sabe cuándo estarán disponibles por estos lares, el alcance de Logitech es largo y en compañía de Google, aún más.

Comenzando por el más llamativo, el teclado inalámbrico K580 Slim Multi-Device Chrome OS Edition destaca por incluir una fila de teclas de acceso directo de Chrome OS, así como una tecla dedicada del asistente de Google para sus consultas de voz, situada en la posición típica de la tecla de Windows; e incorpora una muesca en la que fijar el teléfono móvil. Cuesta 49,99 dólares y promete hasta tres años de autonomía.

Por el otro lado está el ratón M355 Chrome OS Edition, bastante más sencillo, pero diseñado a juego con el teclado, por lo que en conjunto hacen la pareja ideal. Que tampoco es que sean el sumun estético, y por eso valen lo que valen. En el caso del ratón, con conexión por Bluetooth o mediante el receptor USB que lleva y una autonomía de 18 meses, 29,99 dólares.

Tanto en conjunto como por separado, el K580 Slim Multi-Device y el M355, ambos Chrome OS Edition, ya están a la venta en la tienda en línea de Logitech y en la Google Store.