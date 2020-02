El ingeniero de Tumblr, Steve Streza, ha denunciado el «bombardeo» de anuncios en iOS que está produciendo Apple a medida que quiere ampliar las suscripciones a sus nuevos servicios.

No sé a tí, pero a mí me pone de los nervios que después de pagar religiosamente centenares de euros por un PC o dispositivo, me tenga que tragar una cantidad alarmante de publicidad y de aplicaciones que ni he pedido, ni necesito, ni tienen nada que ver con lo que entendemos como el software concreto y necesario para completar un sistema operativo.

Ya hemos denunciado varias veces el Bloatware de Windows 10 y la alarmante cantidad de software «basura», innecesario, repetido o no deseado que Microsoft y los fabricantes incluyen en el sistema operativo. Además, Microsoft aprovecha su posición de privilegio en Windows para impulsar sus propias aplicaciones y servicios frente al resto de competidores, con campañas de publicidad como la última de Edge contra Firefox en el menú de inicio del sistema.

Y que decir de Android, más de lo mismo. Google obliga para su licencia al uso de sus servicios y aplicaciones y para rematar, los fabricantes de móviles incluyen una cantidad descomunal de apps y servicios instalados. La gran mayoría no sirve absolutamente para nada, se repite con las de Google y no es difícil encontrar adware. También corren servicios por doquier, que conectan con publicidad interna y externa que muchas veces ni siquiera pueden eliminarse o exigen unos conocimientos que no tiene el usuario de a pie.

Anuncios en iOS

Apple no escapa a la polémica, aunque podríamos pensar lo contrario porque lo cierto es que hasta hace poco los Mac o iPhone eran dispositivos que sobresalían por su «limpieza». La situación ha cambiado, según denuncia un ingeniero de la plataforma de microblogueo, Tumblr, que califica a iOS directamente como adware.

“Montones y montones de anuncios, en dispositivos por los que pagas. iOS 13 tiene una gran cantidad de anuncios de Apple que promocionan sus propios servicios desde el momento en que lo configuras y durante toda la experiencia de uso. Algunos pueden descartarse u ocultarse, pero la mayoría no se pueden bloquear o eliminar, ya que están diseñados a propósito en aplicaciones centrales como Music y App Store», explica el ingeniero.

Streza ha documentado en su blog algunos de estos anuncios en IOS, incluidos los de Apple Music, Apple TV+, Apple News +, Apple Card, Apple Arcade o la tienda de aplicaciones. Denuncia que a menudo se reproducen a página completa y entretejidos en todo el sistema operativo, no se pueden evitar e incluso se pueden enviar a través de notificaciones push.

«Hay un término para describir el software que tiene muchos anuncios inamovibles: adware, en lo que se ha convertido tristemente iOS«, asegura Streza, enfatizando que es imposible bloquear estos anuncios en iOS, ya que el bloqueador de contenido solo funciona para el navegador Safari.

«Por supuesto, Apple tiene derecho a informar a los usuarios sobre sus servicios y tratar de convencerlo de que se suscriba a ellos. Y es posible que no esté de acuerdo con mi evaluación de que algunos son publicidad directa. Individualmente, la mayoría de estos casos no son insidiosos por sí mismos. Pero cuando los miras juntos, pintan una imagen de cómo Apple está haciendo que la experiencia del usuario sea peor para impulsar el crecimiento de sus servicios a toda costa«, describe.

“Este problema no va a mejorar. Apple va a expandir sus servicios, tanto en amplitud como en profundidad, y el problema del adware solo va a empeorar, a menos que los clientes denuncien la situación», dice Streza, señalando lo que supone para Apple una división de servicios que batió todos los récords el último trimestre al ingresar 12.720 millones de dólares, con la App Store al frente como la tienda de aplicaciones más rentable del planeta y hoy una parte esencial del negocio de Apple en movilidad.

«Es hora de que la comunidad tecnológica reconozca que Apple ya no está diseñando sus productos para ofrecer una gran experiencia, sino como fuente de ventas adicionales para llevar a los usuarios a un jardín con paredes de pago», asegura este ingeniero de Tumblr en una publicación en su blog.