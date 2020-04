Microsoft fue muy clara en su momento, Xbox Series X es solo una consola más dentro de la familia Xbox, un comentario que ha reforzado los rumores que apuntan al posible lanzamiento de una Xbox Series S, una consola que será una versión más económica y menos potente de aquella.

La idea de crear una Xbox Series S tiene mucho sentido, sobre todo si se confirma la importante subida de precio en Xbox Series X que apuntamos hace poco en este artículo. Plantear, incluso antes de su lanzamiento, la posibilidad de vender una nueva consola bajo un modelo de financiación es algo sorprendente que tiene, sin embargo, un significado simple y claro: no tendrá un precio «asequible» para que el grueso de usuarios pueda asumirlo de golpe, es decir, en un pago único.

Todo esto ha disparado la especulación sobre el posible precio que podría tener Xbox Series X. No hay acuerdo, y no lo habrá hasta que Microsoft confirme el precio, pero creo que ya no tiene sentido pensar en 400 euros y que deberíamos empezar a aceptar que dicha consola podría costar perfectamente 600 euros, quizá incluso un poco más.

Xbox Series S sería la salvación para los usuarios con un menor presupuesto

Esta consola tendrá una configuración de hardware más humilde que la de Xbox Series X, pero será un sistema de nueva generación en todos los sentidos, y por lo tanto podrá mover sin problemas todos los juegos que lleguen a dicha consola.

A diferencia de Xbox Series X, que tiene una potencia de 12 TFLOPs, Xbox Series S rondará los 4 TFLOPs. Sé lo que estáis pensando, que estará por debajo de los 6 TFLOPs de Xbox One X, y sí, es cierto, pero es que como ya os hemos explicado en ocasiones anteriores el discurso de los teraflops no define por completo a un sistema, es solo una parte de la realidad de aquél.

Xbox Series S tendrá una CPU mucho más potente que Xbox One X, contará con más memoria y con un ancho de banda superior, dispondrá de una unidad SSD y tendrá, además, una GPU de nueva generación más avanzada y compatible con las últimas tecnologías del sector, incluyendo desde trazado de rayos acelerado por hardware hasta sombreador de tasa variable.

Debido a su menor potencia Microsoft no necesitará un chasis tan grande como el que hemos visto en Xbox Series X y podrá integrar Xbox Series S en un espacio mucho más reducido. En la imagen de portada vemos un diseño conceptual muy bien ejecutado, tanto que creo que el gigante de Redmond podría seguirlo sin problemas para integrar los componentes de Xbox Series S.

Posibles especificaciones de Xbox Series S, precio y fecha de lanzamiento

Microsoft mantiene un secretismo absoluto con respecto a Xbox Series S, pero lo más lógico sería realizar un lanzamiento simultáneo con Xbox Series X a finales de este mismo año, ya que así los usuarios tendrían la posibilidad de dar el salto a la nueva generación de consolas sin que el alto precio de la segunda sea un problema.

Por lo que respecta a las especificaciones podemos dar por hecho que Xbox Series S tendrá una CPU Zen de ocho núcleos y una GPU Radeon RDNA 2 con una potencia de 4 TFLOPs. Tenemos dudas sobre la memoria integrada, pero en principio hay dos grandes opciones: podría contar con 16 GB de GDDR6 o con 12 GB de GDDR6. La unidad de almacenamiento será un SSD de alto rendimiento con una capacidad de entre 512 GB y 1 TB.

Es importante tener en cuenta que este recorte a nivel de hardware tendrá consecuencias importantes a nivel de estructura interna, es decir, Xbox Series S no necesitará un sistema de refrigeración tan complejo como Xbox Series X. Esto, unido al menor coste de los componentes de Xbox Series S, debería ser suficiente para posicionar esta consola en la franja que va de los 300 a los 400 euros.