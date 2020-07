El Xiaomi Mi Mix 2020 sigue siendo todo un misterio. La compañía china lanzó el pasado año el Xiaomi Mi Mix 3 5G, un smartphone que apostaba por un diseño muy curioso que, sin embargo, no terminó de gustar a todo el mundo. Las cámaras frontales, así como otros elementos importantes (sensores, altavoz de llamada, étc), se integraban en una sección deslizante que quedaba oculta cuando estaba cerrada.

Personalmente debo decir que me incluyo entre aquellos a los que no les gustó ese diseño, aunque al mismo tiempo reconozco el valor de Xiaomi al intentar innovar en un sector tan complicado como el mercado smartphone. Y hablando de innovar, en esa dirección apuntan los renders conceptuales del Xiaomi Mi Mix 2020 que acaban de salir a la luz.

Antes de entrar a verlos quiero dejar claro que no provienen de una fuente oficial, lo que significa que no tienen validez oficial, pero tampoco se trata de un diseño cualquiera hecho por un fan de la compañía china. Según la fuente de la noticia estos renders del Xiaomi Mi Mix 2020 se encontraron en varios anuncios publicitarios de la web rusa de Alibaba, lo que significa que tienen una cierta credibilidad.

Xiaomi Mi Mix 2020: una muesca lateral pegada a un smartphone

Creo que no hay mejor manera de definir lo que vemos en las imágenes. Aunque la calidad de los renders no es todo lo buena que cabría desear, podemos ver claramente en las imágenes que el Xiaomi Mi Mix 2020 tiene un acabado todo pantalla y unos bordes mínimos, y que las cámaras frontales se han movido a un espacio lateral.

En ese espacio situado a la derecha están tanto las cámaras como los botones, y la integración no resulta, en general, tan mala como cabría pensar, aunque personalmente no me gusta nada. Prefiero una pequeña muesca superior que integre la cámara antes que este conjunto de bordes en negro con un espacio lateral que agranda el tamaño del terminal.

Xiaomi ha utilizado la serie Mi Mix como principal vía de innovación dentro del sector smartphone, de hecho el modelo original fue uno de los grandes impulsores del acabado todo pantalla, pero estos renders del Xiaomi Mi Mix 2020 son un paso atrás, y espero que no se llegue a cumplir.

Os recuerdo, antes de terminar, que algunos rumores anteriores han indicado que la compañía china podría lanzar el Xiaomi Mi Mix 2020 con una cámara frontal integrada en la pantalla, un enfoque mucho más interesante, y también mucho más complicado, que el que nos muestran estos renders. Montar la cámara debajo de la pantalla puede reducir la calidad de las fotos y de los vídeos, pero puede que la compañía china ya tenga en sus manos la tecnología necesaria para superar ese problema.