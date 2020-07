Cada generación de videojuegos ha estado marcada por unos requisitos concretos, y por ello es fácil determinar cuál ha sido el juego que peor te ha funcionado en cada una de esas generaciones. Sé que es probable que muchos de nuestros lectores hayan tenido que lidiar con muchos juegos que les han funcionado bastante mal, y lo entiendo perfectamente, ya que yo también pasé por lo mismo en más de una ocasión.

Sin embargo, en este artículo quiero lanzaros una pregunta interesante que no se limita a encontrar el juego que peor te ha funcionado, quiero que me cuentes cuál ha sido el juego que peor te ha funcionado y que, a pesar de todo, más horas le has dedicado. Sí, ese que era una tortura porque parecía un pase de diapositivas, pero que os gustaba tanto que no podíais dejar de jugarlo.

Como siempre empiezo yo. Tengo dudas entre dos juegos, Diablo II y Final Fantasy VII. Ejecuté ambos juegos en un PC basado en un Pentium a 133 MHz con 32 MB de RAM y una S3 3D Virge con 4 MB de memoria gráfica. Ambos funcionaban, se dejaban jugar, pero en cuanto se producía un poco de acción en pantalla la caída de FPS era, en algunos casos, tan marcada que no os exagero al compararlo con un pase de diapositivas.

El juego que peor te ha funcionado pero que más has jugado: Final Fantasy VII, en mi caso

Elegir uno es complicado, pero creo que en el fondo le dediqué más horas a Final Fantasy VII. No fue casualidad, el juego me tenía enamorado, tanto por su argumento como por el carisma de los personajes y por su acabado técnico y jugable. Gracias a su sistema de combates, basado en turnos, se podía jugar bastante bien incluso con grandes caídas de FPS, y en las escenas de juego en tiempo real, explorando los escenarios, el rendimiento era bastante bueno debido a la menor carga poligonal (recordad que eran escenarios pre-renderizados, mientras que en los combates todo era en 3D).

Pude completar Final Fantasy VII «sin problemas», si obviamos esos pases de diapositivas que se producían en momentos concretos, de hecho le eché más de 100 horas y dupliqué materias tan importantes como «gesto» y la invocación de los caballeros de la mesa redonda. Gracias a ello pude matar sin problema a Arma Esmeralda y Arma Rubí.

Ha llovido mucho desde entonces, y hoy por hoy creo que no podría volver a jugar a un juego en esas condiciones, pero me alegro de haberlo hecho en su momento, ya que me permitió disfrutar de uno de los mejores títulos de toda la historia en el momento adecuado. Sé que me entendéis a la perfección, no habría sido lo mismo jugar a Final Fantasy VII en 1998 que hacerlo en 2008. Y sí, me quedo con el original antes que con el remake.

Ahora te toca a ti, ¿cuál ha sido el juego que peor te ha funcionado pero al que más horas has dedicado, a pesar de todo? Nos leemos en los comentarios.