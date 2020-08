El mundo de la iluminación inmersiva ha vivido una importante evolución durante los últimos años, y podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que el Corsair iCUE LT100 marca un importante avance en este sentido, ya que no solo reafirman la importancia de la iluminación para crear ambientes totalmente personalizados y adaptados a nuestro estado de ánimo, sino que además nos permiten llevar la iluminación inmersiva a otro nivel.

Como sabrán nuestros lectores habituales, el Corsair iCUE LT100 es un kit de dos torres de iluminación LED RGB que destaca por tener un diseño minimalista, elegante y muy discreto, gracias su acabado en color negro con toques metálicos. Podemos integrarlo en una gran cantidad de espacios, gracias a su base cuadrada y a su sencillo sistema de interconexión, y ajustar su iluminación sin esfuerzo gracias a su perfecta integración con el software iCUE de Corsair.

Gracias a Corsair España hemos recibido una unidad de prueba del Corsair iCUE LT100, y tras utilizarla durante casi dos semanas estamos listos para contaros nuestras impresiones y todo lo que debéis saber sobre este kit de iluminación LED RGB inteligente. Como siempre, hemos hecho una prueba a fondo, incluyendo juegos con iluminación inmersiva, para que tengáis una imagen más clara del valor real que ofrece este kit. Poneos cómodos que, como de costumbre, hay mucho que leer. Os recuerdo que podéis ampliar las galerías de imágenes haciendo clic en ellas.

Corsair iCUE LT100: primer vistazo

Ya tenemos claro qué es exactamente el kit Corsair iCUE LT100, son dos torres de iluminación LED RGB de alta calidad que trabajan de forma inteligente, y que se integran por completo con el software iCUE de Corsair. Esto quiere decir que no solo podemos personalizar la iluminación que ofrecen, sino que ésta puede sincronizarse de forma directa con la que utilicemos en el resto de periféricos Corsair.

La integración es excelente, y lo mejor es que este kit también está preparado para trabajar con la iluminación LED RGB inmersiva que ofrecen algunos juegos, como The Division 2, por ejemplo. Su funcionamiento es muy simple, solo tenemos que activar la opción «habilitar SDK» en iCUE y listo, cuando ejecutemos un juego compatible con dicha tecnología de iluminación se activará en todos los periféricos Corsair compatibles que tengamos conectados.

A nivel externo el kit Corsair iCUE LT100 ofrece, como anticipamos, un diseño sobresaliente. Me gusta mucho la línea que ha elegido Corsair para dar forma a las torres que integran dicho kit. El acabado en color negro le da un toque elegante y serie que contrasta de maravilla con la iluminación LED RGB, y el toque metálico de la base genera un espacio donde dicha luz se refleja consiguiendo un efecto muy atractivo. La base tiene un apoyo de goma antideslizante.

La calidad de construcción que presentan las torres Corsair iCUE LT100 es soberbia, ya que tanto la base como el pilar de luz están terminadas en aluminio anodizado, un material premium que destaca por su buen tacto, por su resistencia y por su ligereza.

En la base nos encontramos con una sección inferior con iluminación LED RGB y un embellecedor cromado en la parte superior, donde se encuentra, además, la zona de inserción dedicada al pilar de luz. Tanto la base como el pilar de luz cuentan con un difusor de silicona que potencia el efecto de la iluminación LED RGB, y que es idéntico al que Corsair utilizó en las iCUE LS100 Smart Lighting Strip. La base cuenta con 20 luces LED RGB, y la torre monta 26, lo que nos deja un total de 46 luces LED RGB por torre (92 por las dos del kit).

El proceso de montaje y de conexión del kit Corsair iCUE LT100 es muy sencillo e intuitivo, como veremos en el próximo apartado, y la configuración a través de iCUE no tiene ningún misterio. En la caja encontramos también un gancho terminado en plástico que podemos colocar en una de las torres para utilizarla como soporte para nuestros auriculares. Si no tenéis un soporte para vuestros auriculares estoy seguro de que sabréis valorar este complemento.

Una vez hechas las presentaciones estamos listos para entrar a contaros nuestra experiencia con el kit Corsair iCUE LT100, aunque antes vamos a terminar dando un repaso a sus especificaciones clave:

Kit de iluminación LED RGB personalizable de alta calidad, construido en aluminio anodizado y con LEDs protegidos por difusores de silicona.

y con LEDs protegidos por Compatible con iCUE: podemos utilizar cualquiera de sus once modos predefinidos, crear nuestros propios efectos y disfrutar de iluminación inmersiva en juegos, películas y hasta música.

en juegos, películas y hasta música. Cada torre tiene una altura de 42,2 centímetros y cuenta con 46 LEDs RGB. Las bases miden 9,5 centímetros.

y cuenta con 46 LEDs RGB. Las bases miden Soporte para auriculares incluido (fácil de montar).

Orientación reversible : podemos situar los pilares de luz hacia delante o hacia atrás, en función del tipo de iluminación ambiental que queramos crear.

: podemos situar los pilares de luz hacia delante o hacia atrás, en función del tipo de iluminación ambiental que queramos crear. Podemos montar hasta cuatro torres , lo que nos da un total de 184 LEDs RGB.

, lo que nos da un total de 184 LEDs RGB. Utiliza tres cables (solo en la base principal): el de alimentación, que va directamente a la toma de corriente (un enchufe), un cable de interconexión entre ambas bases, que suministra energía a otra torre, y un cable USB que va conectado a nuestro PC.

(solo en la base principal): el de alimentación, que va directamente a la toma de corriente (un enchufe), un cable de interconexión entre ambas bases, que suministra energía a otra torre, y un cable USB que va conectado a nuestro PC. Instalación y configuración sin esfuerzo.

Corsair iCUE LT100: nuestra experiencia

El proceso de instalación y de configuración del kit Corsair iCUE LT100 es muy sencillo. En la caja tenemos las dos bases, los dos pilares de luz, todo el cableado necesario y el soporte opcional para los auriculares. No nos llevará más de un par de minutos completar el montaje.

Sin embargo, lo primero que debemos hacer antes de iniciar el proceso de montaje es pensar dónde vamos a colocar las dos torres. En mi caso podría haberlas colocado detrás del monitor, pero tenía claro que iba a saturar demasiado esa zona y que no iban a quedar realmente bien, así que al final me decidí a extender la iluminación LED RGB de mi equipo hacia arriba, y por eso las coloqué en una leja.

El resultado fue, como podéis ver en la imagen de portada y en el vídeo que acompañan al análisis, muy bueno, ya que se integran perfectamente y dan un toque de verticalidad al equipo y al conjunto de iluminación LED RGB.

Bien, una vez que tengamos claro dónde vamos a colocar el kit estamos listos para empezar a montar el kit Corsair iCUE LT100. Por si alguien tiene dudas sobre el proceso, cosa poco probable ya que es muy fácil, os dejo un resumen paso a paso:

La base maestra, donde van conectados los tres cables, debe quedar relativamente cerca del PC, ya que el cable es de 1,8 metros, y la base secundaria va conectada a la primera por un cable de alimentación de 1,5 metros, así que tenedlo en cuenta. Ese es el margen que tenéis a la hora de colocar las torres.

Conectamos todos los cables a la base maestra y la ubicamos en el lugar donde queramos situarla. Ahora conectamos el cable de alimentación a la segunda base. Cuando hayamos terminado insertamos los pilares de luz en su espacio correspondiente, haciendo la presión necesaria hasta que encaje. Debe entrar de forma natural, así que no forcéis y mirad bien si tenéis algún problema.

Cuando hayamos terminado insertamos los pilares de luz en su espacio correspondiente, haciendo la presión necesaria hasta que encaje. Debe entrar de forma natural, así que no forcéis y mirad bien si tenéis algún problema. Una vez que hayamos terminado conectamos el cable AC al enchufe y el USB al PC y listo. En la base maestra tenemos un botón de encendido y de apagado que nos permite utilizar las torres como «lámparas» aunque tengamos el PC apagado.

Ya tenemos ambas torres montadas y listas para ser utilizadas, así que vamos al software. Para sacar el máximo partido al kit Corsair iCUE LT100 es imprescindible utilizar iCUE, una herramienta totalmente gratuita que podemos descargar a través de la web oficial de Corsair y que presentan una interfaz muy completa, pero sencilla e intuitiva.

Si ya la teníais instalada os recomiendo comprobar que habéis actualizado a la última versión, y si no lo dicho, descargadla e instaladla, no os llevará más de unos minutos. En las imágenes adjuntas podéis ver todas las opciones que ofrece iCUE a la hora de personalizar el kit Corsair iCUE LT100. Podemos elegir entre los diferentes efectos predeterminados, como la onda arcoíris que, francamente, es uno de mis favoritos. También podemos activar la iluminación por sonido y por vídeo para generar efectos envolventes de gran calidad.



En juegos que cuentan con el soporte dede Corsair disfrutaremos de. Como recordarán nuestros lectores habituales, entre los juegos compatibles se encuentran títulos como The Division 2, que es el que aparece en el vídeo adjunto, Metro Exodus y Far Cry New Dawn. Recordad que es necesario activar la opción «SDK» en iCUE.

La calidad de la iluminación es sobresaliente. Los LEDs RGB que integra el kit Corsair iCUE LT100 son de primera, y el difusor de silicona no solo los protege, sino que además crea un efecto verdaderamente único que encaja a la perfección con el diseño de estas torres. Un trabajo excelente por parte de Corsair, tanto en la iluminación como en la calidad de construcción y en el soporte a nivel de software.

Notas finales: inmersión sin límites

El kit Corsair iCUE LT100 lleva la iluminación inmersiva a otro nivel. Con este periférico Corsair ha hecho un trabajo excelente en términos de calidad de construcción y de diseño, gracias a su apuesta por el aluminio anodizado y los difusores de silicona, pero además ha dado forma a una solución muy versátil que ofrece un mundo de posibilidades, y que se integra a la perfección a nivel de software.

¿Tienes el PC apagado? No pasa nada, puedes utilizar el kit Corsair iCUE LT100 como lámparas para crear ambiente. ¿Estás trabajando? Perfecto, puedes activar un perfil de iluminación relajante, con colores suaves, o si lo prefieres otro con colores más vivos que te mantenga activo. ¿Vas a jugar? Pues genial, disfrutarás de iluminación inmersiva en juegos compatibles, y también podrás activar la iluminación por vídeo para crear un efecto ambiental único.

Como podéis ver el kit Corsair iCUE LT100 es mucho más que un par de torres de luz. Su valor está fuera de toda duda, y queda patente desde el momento en el que empezamos a ver todas las posibilidades de personalización y de integración que ofrecen.

Si quieres mejorar la iluminación LED RGB de tu PC y disfrutar de una inmersión superior no lo dudes, el kit Corsair iCUE LT100 es una apuesta segura. Su precio es de 139,99 euros, una cifra elevada, pero comprensible teniendo en cuenta la calidad que ofrece.