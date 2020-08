El pasado año publicamos una guía dedicada a recoger una selección de procesadores baratos que, por menos de 100 euros, nos permitían dar una segunda vida a un PC, o montar desde cero una configuración muy económica sin tener que renunciar, por ello, a un buen nivel de rendimiento en la mayoría de los casos.

Dicha guía funcionó realmente bien, y por ello hemos querido compartir con vosotros una versión actualizada pero con un margen de precio inferior. En este artículo nos centraremos en cinco procesadores baratos que tienen un precio inferior a los 50 euros, y que nos permitirán revivir un PC que haya quedado obsoleto, o montar un equipo con un presupuesto muy ajustado.

Cuando nos movemos dentro de un margen tan reducido os recomiendo encarecidamente recurrir al mercado de segunda mano, ya que podemos encontrar procesadores baratos pero muy interesantes, y en la mayoría de los casos podemos recurrir a tiendas o a plataformas de venta que ofrecen una cierta garantía, lo que nos ayuda a eliminar ese miedo a perder nuestra inversión si el componente está defectuoso.

Antes de entrar a ver cada una de nuestras recomendaciones quiero compartir con vosotros una reflexión importante que debéis tener clara antes de lanzaros a comprar cualquier componente de segunda mano. En este caso la aplicamos a esos procesadores baratos, pero se extiende, prácticamente, a cualquier cosa dentro del mercado de segunda mano.

Procesadores baratos, procesadores caros y el problema de la gente que no sabe lo que compra (ni lo que vende)

La dualidad comprador-vendedor lleva con nosotros desde el inicio de los tiempos. El vendedor quiere obtener el mayor precio posible, mientras que el comprador quiere todo lo contrario. Cuando ambos chocan pueden ocurrir tres cosas: el inicio de negociaciones que acaben en un precio intermedio; que esas negociaciones no lleguen a buen puerto y que, directamente, ni siquiera se inicien esas negociaciones.

Cuando hablamos de tecnología existe, a día de hoy, una curiosa combinación de picaresca y de desconocimiento que afecta tanto al vendedor como el comprador. Muchos vendedores y compradores no son realmente conscientes del valor real que tiene, por ejemplo, un procesador. Desconocen que, en muchos casos, por el dinero que pide un vendedor por un procesador de segunda mano podrían comprar, prácticamente, una placa base nueva y un procesador nuevo.

Ese desconocimiento ha propiciado el incremento de esa marcada picaresca a la que hice referencia. Aquellos con más conocimientos intentan sacar un precio mayor al comprador con menos experiencia, aunque también he visto situaciones a la inversa. Que tú veas a mucha gente vendiendo procesadores Core i7 7700K de segunda mano por 200 o incluso por 300 euros no quiere decir que ese sea un precio justo, y lo mismo ocurre con aquellos que venden procesadores Core serie 9 de segunda mano al mismo precio que las unidades nuevas.

A la hora de comprar en el mercado de segunda mano es necesario saber el valor real, aunque sea en términos aproximados, de lo que vamos a comprar, y no dejarnos llevar por la tendencia que veamos ya que al final, como hemos dicho, el vendedor siempre querrá vender al máximo precio posible, y no tendrá reparos en ofrecer algo por encima de ese valor real.

La gente que no sabe realmente lo que vende, que no es consciente, ni siquiera mínimamente, del valor que tienen, suele poner precios todavía más altos porque temen equivocarse, y son complicados en las negociaciones. Es comprensible, razonar con alguien que tiene pocos conocimientos de un tema concreto, como la tecnología en este caso, no es nada sencillo.

Los precios que vamos a ver en este artículo, aplicados a cada uno de esos procesadores baratos, encajan con el valor real razonable que deberían tener en función de cuatro grandes claves: el tiempo que llevan en el mercado, las alternativas que existen actualmente, su rendimiento real en aplicaciones y juegos actuales y el precio al que se pudieron comprar cuando estaban disponibles como productos nuevos (precio recomendado, nada de especulaciones).

Procesadores baratos para dar una segunda vida a tu PC: Intel Core i5-760

El Intel Core i5-760 es uno de los procesadores baratos más asequibles que podemos encontrar actualmente en el mercado, ya que actualmente su precio ronda entre los 10 y los 12 euros.

A pesar de lo que pueda parecer su rendimiento sigue siendo bastante bueno, tanto que es capaz de mover la gran mayoría de los juegos actuales sin ningún problema importante. No debería sorprenderos, al fin y al cabo es más potente que la CPU que montan PS4 y Xbox One, y también supera a la CPU de Xbox One X y PS4 Pro.

Con este procesador también podremos mover sin problemas cualquier aplicación actual, teniendo en cuenta, eso sí, que la experiencia solo será buena cuando no exijan más de cuatro núcleos-hilos.

Especificaciones

Arquitectura Nehalem, fabricado en proceso de 45 nm.

Cuatro núcleos y ocho hilos a 2,8 GHz-3,3 GHz, modo normal y turbo.

Compatible con el socket LGA1156.

TDP de 95 vatios.

8 MB de caché.

Procesadores baratos para dar una segunda vida a tu PC: Intel Core i5 2500

Es uno de los mejores procesadores baratos que podemos encontrar ahora mismo en el mercado, aunque su rango de precios puede variar mucho en función de dónde busquemos.

Este chip nos permitirá jugar a cualquier título actual sin problemas, y no empezaremos a sentir una necesidad real de cambiarlo hasta dentro de uno o dos años, dependiendo de lo rápido que se produzca la transición a las consolas de nueva generación.

Si no tienes pensado utilizarlo para jugar podrás aprovecharlo durante mucho más tiempo. Podemos conseguirlo por unos 20-25 euros.

Especificaciones

Arquitectura Sandy Bridge, fabricado en proceso de 32 nm.

Cuatro núcleos y cuatro hilos a 3,3 GHz-3,7 GHz, modo normal y turbo.

Compatible con el socket LGA1156.

TDP de 95 vatios.

6 MB de caché.

Procesadores baratos para dar una segunda vida a tu PC: Intel Core i5 4690

Su precio también es muy cambiante, de hecho lo más frecuente es encontrarlo con precios inflados que rondan los 100 euros, pero por ese dinero no tiene sentido alguno, ya que podríamos comprar una placa base A320 con socket AM4 y un Ryzen 3 1200.

Este procesador supone un salto considerable frente al anterior, gracias a su mayor IPC y al incremento de las frecuencias de trabajo, tanto en modo normal como en modo turbo.

Sin duda uno de los mejores procesadores baratos dentro de su rango de precios por el excelente valor calidad-precio que ofrece. Se puede comprar por entre 40 y 50 euros.

Especificaciones

Arquitectura Haswell, fabricado en proceso de 22 nm.

Cuatro núcleos y cuatro hilos a 3,5 GHz-3,9 GHz, modo normal y turbo.

Compatible con el socket LGA1150.

TDP de 84 vatios.

6 MB de caché.

Procesadores baratos para dar una segunda vida a tu PC: Ryzen 3 1200

AMD rompió el mercado con los procesadores Ryzen de primera generación, de eso no hay ninguna duda, y con su llegada al mercado de segunda mano se ha producido una especie de revolución en la sombra que, francamente, me parece maravillosa.

Minoristas como Aliexpress ofrecen procesadores Ryzen 7 1700 Pro por menos de 80 euros, un chip que suma 8 núcleos y 16 hilos. Sí, es un precio impresionante y muy atractivo, pero hemos dicho que vamos a limitarnos a la franja de menos de 50 euros, y en ese nivel el Ryzen 3 1200 es una excelente opción.

En términos de rendimiento está prácticamente al nivel del Core i5 4690, ya que tiene un IPC superior pero viene a una frecuencia de trabajo inferior, lo que significa que podemos esperar una buena experiencia en juegos y en cualquier aplicación que no exija más de cuatro núcleos-hilos. Podemos comprarlo por unos 30 euros.

Especificaciones

Arquitectura Zen, fabricado en proceso de 14 nm.

Cuatro núcleos y cuatro hilos a 3,1 GHz-3,4 GHz, modo normal y turbo.

Compatible con el socket AM4.

TDP de 65 vatios.

Soporta overclock.

8 MB de caché.

Procesadores baratos para dar una segunda vida a tu PC: Ryzen 5 1400

El Ryzen 5 1400 fue un procesador que no tuvo demasiado éxito cuando llegó en 2017, pero que ha ganado muchos enteros en el mercado de segunda mano gracias al peso que han adquirido las configuraciones de cuatro núcleos y ocho hilos en el mundo del gaming.

En su momento el valor precio-rendimiento que ofrecía era muy pobre debido, principalmente, a que prácticamente se pisaba con el Ryzen 5 1600, un chip que tenía seis núcleos y doce hilos, y que a día de hoy se mantiene como una excelente opción para jugar a cualquier cosa con garantías.

Podemos encontrar el Ryzen 5 1400 con precios que rondan los 50 euros, aunque hay una tendencia a inflar su precio aprovechando la idea de que tiene cuatro núcleos y ocho hilos. No vale la pena pagar más, ya que entramos en terreno del Ryzen 5 1600.

Especificaciones