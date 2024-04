Novedades GeForce Now, aprovecha y consigue Fallout 76 gratis

Las novedades de este jueves en GeForce Now giran alrededor de una franquicia muy querida, Fallout. El estreno de la serie de acción real tuvo lugar ayer en Amazon Prime, y para celebrarlo el gigante está regalando copias de Fallout 76 a través de Amazon Prime Gaming, una plataforma a la que podréis acceder si estáis suscritos a dicho servicio.

Fallout 76 generó mucho interés y tuve la oportunidad de analizarlo en su momento. Como os conté en dicho análisis es un título bastante mejorable a nivel técnico, pero al mismo tiempo es adictivo, mantiene el encanto de la franquicia y resulta muy divertido, sobre todo cuando se juega con amigos. Si os gusta el género y la franquicia es muy recomendable.

Para conseguirlo gratis en Amazon Prime Gaming solo tenéis que entrar con vuestra cuenta y reclamar el código de activación del juego. Si tu PC no tiene la potencia necesaria para moverlo no te preocupes, porque podrás jugarlo gratis en GeForce Now, ya que este juego es una de las novedades de la segunda semana de abril que llegan a esa plataforma de juego en la nube.

También llegan a GeForce Now otras novedades interesantes, como Gigantic: Rampage Edition y Fallout 4, la última entrega de la franquicia dentro de la línea principal, ya que Fallout 76 es un spin-off centrado en el multijugador online. A continuación os dejo un listado completo con todas las novedades de esta semana:

GIGANTIC: RAMPAGE EDITION (Nuevo lanzamiento en Steam, 9 de abril).

Inkbound 1.0 (Nuevo lanzamiento en Steam, 9 de abril).

Broken Roads (Nuevo lanzamiento en Steam, 10 de abril).

Infection Free Zone (Nuevo lanzamiento en Steam, 11 de abril).

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (Nuevo lanzamiento en Xbox y disponible en PC

Game Pass, 11 de abril).

Backpack Battles (Steam).

Fallout 4 (Steam).

Fallout 76 (Steam y Xbox, disponible en PC Game Pass).

Ghostrunner (Epic Games Store, gratis entre el 11 y 18 de abril).

Terra Invicta (Xbox, disponible en PC Game Pass).

Gracias a la última ampliación de servicio que llevó a cabo NVIDIA la modalidad gratuita de GeForce Now sigue estando disponible, así que puedes apuntarte y empezar a disfrutarla sin ningún tipo de problema. Este servicio te permitirá jugar a cualquier título actual aunque tu equipo no cumpla con los requisitos mínimos, y sin que tengas que pagar ni un céntimo.

El único pero es que incluye anuncios, pero estos solo se presentan mientras estás en cola para entrar a jugar, así que tranquilo, que la publicidad no interrumpirá tu sesión de juego en ningún momento.