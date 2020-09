ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM, análisis: juega, y trabaja, con estilo

El ASUS ROG Zephyrus G14 es un portátil que parte de un objetivo tan interesante como ambicioso: romper con los convencionalismos y adoptar un diseño diferente, atractivo y funcional.

No hay duda de que el diseño se ha convertido en uno de los pilares centrales de la industria tecnológica. Ya no nos basta con tener lo último, no nos conformamos con disfrutar de dispositivos potentes y capaces de ofrecer una buena experiencia de uso. Queremos soluciones que encajen con nuestro estilo, que nos permitan marcar la diferencia, y que nos hagan, de paso, la vida mucho más fácil.

ASUS ha sabido interiorizar esta realidad, y ha logrado ejecutarla de una manera única en el portátil ASUS ROG Zephyrus G14 gracias a una colaboración con Errolson Hugh, uno de los diseñadores más conocidos y más importantes del momento, y fundador de la empresa de diseño de ropa técnica ACRONYM.

El ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM es un portátil que parte de un diseño base con líneas angulosas y tintes claramente minimalistas, un enfoque convencional y tradicional que ASUS ha roto gracias a los matices que ha introducido Errolson Hugh. Como veremos en este análisis, todos esos matices convierten al ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM en un portátil verdaderamente único a nivel de diseño, pero además marcan una diferencia clara a nivel funcional que se deja notar en las interacciones con el teclado.

Antes de entrar en materia, quiero dar las gracias a ASUS por haber nos permitido probar esta unidad exclusiva del ASUS ROG Zephyrus, y por habernos dejado trabajar sin prisas y con total libertad. Sin más, empezamos.

ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM: primer vistazo

Lo primero que llama la atención del ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM es, sin duda, el empaquetado, ya que ASUS ha utilizado un diseño específico de ACRNM. Queda claro, desde el primer momento, que estamos ante un equipo distinto, y las sensaciones que transmite el equipo una vez que lo tenemos en la mano son, como cabía esperar, muy positivas.

El ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM utiliza un chasis fabricado con una aleación de aluminio y magnesio, lo que le confiere un acabado premium muy marcado que le permite superar a las terminaciones tradicionales limitadas al aluminio, y que transmite una solidez absoluta sin importar el agarre ni la posición en la que utilicemos el ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM.

La calidad de construcción está fuera de toda duda, ¿pero qué hay del diseño? Como anticipé, nos encontramos con una línea angulosa muy marcada rematada por el color «Gris Eclipse», un tono oscuro que nos deja una base sobria y elegante, lo que permite que el ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM encaje a la perfección en cualquier ambiente. En la tapa posterior (detrás de la pantalla), tenemos la interfaz Pink AniMe Matrix, una terminación microperforada que actúa como iluminación LED en color rosado, y que permite crear numerosos efectos.

Los matices del diseño ACRNM se dejan notar en el exterior, pero solo se aprecian en todo su esplendor cuando echamos un vistazo al teclado. Mirad bien la imagen, ¿veis todos los detalles que presentan las teclas más importantes? No es casualidad, este diseño no se limita a marcar la diferencia desde el punto de vista estético, sino que persigue, además, ese valor funcional, esa idea de facilitar las cosas al usuario, y desde luego lo consigue.

Podemos definir al ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM como un portátil ultraligero pensado para jugar, y también para trabajar. Su perfil está claro, se orienta a aquellos usuarios que quieren unificar trabajo y ocio en un único equipo, aunque para entender mejor el diseño que presenta el ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM creo que es importante tener clara la explicación de Errolson Hugh:

«Intentamos romper la relación preestablecida con los productos para que el usuario gane conciencia del mismo como una herramienta y se relacione con él a un nivel más profundo. Volverse complaciente con la tecnología que usamos en nuestras vidas es fácil, y eso puede convertirnos en receptores pasivos de información, lo que termina por limitar nuestra creatividad».

En resumen, con ese diseño se busca crear ese valor funcional rompiendo con lo establecido, como hemos anticipado. Sacar al usuario de su zona de confort y plantearle una experiencia de uso innovadora a través de un diseño rompedor atractivo tanto en juegos como en aplicaciones profesionales es, sin duda, el principal motor que ha utilizado ACRONYM para cumplir sus objetivos. ¿Lo ha conseguido? Sobre ello hablaremos en el próximo apartado, pero ya os adelanto que la experiencia me ha gustado.

Antes de cerrar este apartado quiero compartir con vosotros un resumen completo con las especificaciones clave del equipo para que tengáis una visión plena de su potencial.

APU AMD Ryzen 9 4900HS con CPU de ocho núcleos y dieciséis hilos a 3 GHz-4,3 GHz, modo normal y turbo (un núcleo activo). Suma 8 MB de caché L3.

32 GB de memoria RAM a 3.200 MHz (16 GB + 16 GB en doble canal).

GPU integrada Radeon Vega 8 con 512 shaders.

GPU dedicada GeForce RTX 2060 Max-Q con 6 GB de GDDR6.

Pantalla de 14 pulgadas con certificación Pantone, panel IPS con ángulos de visión de 170 grados y resolución de 2.560 x 1.440 píxeles, 60 Hz de tasa de refresco y soporte de Adaptative Sync. Reproduce el 100% del espectro de color sRGB.

Unidad SSD PCIE Gen3 x2 de 1 TB de capacidad.

Teclado retroiluminado de tipo chiclet con un recorrido por pulsación de 1,7 mm.

Lector de huellas dactilares integrado en el botón de encendido.

Conectividad Wi-Fi (Gig+)(802.11ax) 2×2 y Bluetooth 5.0.

Almohadilla táctil de alta precisión con soporte de hasta cuatro dedos simultáneos.

Dos altavoces estéreo de 2,5 vatios y dos altavoces de agudos de 0,7 vatios.

Micrófonos de matriz integrada compatible con reconocimiento de voz y con los asistentes Google y Alexa.

Chasis de aleación de aluminio y magnesio.

Tapa con iluminación Pink AniMe Matrix.

Sonido Dolby Atmos.

Tecnología Smart AMP.

Batería de 76 Wh (cuatro celdas). Hasta 10 horas de autonomía.

Un conector USB Type-C 3.2 Gen2 (DisplayPort 1.4 y alimentación).

Conector USB Type-C 3.2 Gen 2.

Dos conectores USB Type-A 3.2 Gen1.

Saluda HDMI 2.0 b.

Conector jack de 3,4 mm para micrófono y auriculares.

Bloqueo de seguridad Kensington.

Cargador compacto con diseño ASUS ROG incluido.

Windows 10 de 64 bits como sistema operativo.

Medidas y peso: 324 x 220 x 19,9 mm, 1,7 kilogramos.

ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM: nuestra experiencia

Nada más sacar el ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM y encenderlo nos encontramos con el clásico menú de configuración de Windows 10. No tiene mayor misterio, si ya contamos con una cuenta de Microsoft podemos utilizarla, y si no, podemos crear una en segundos.

Una vez completada la instalación llegamos al escritorio y procedemos a instalar la aplicación Armoury Crate, una herramienta muy útil que nos permitirá tener una visión general del estado del equipo y acceder a numerosas opciones de configuración, incluyendo la personalización de la iluminación Pink AniMe Matrix, situada en la tapa superior. Podemos elegir entre numerosos efectos, mostrar imágenes y notificaciones, y adoptar patrones y ciclos cambiantes de forma automática. Muy interesante, sin duda.

La iluminación Pink AniMe Matrix y el diseño ACRNM convierten al ASUS ROG Zephyrus G14 en un portátil verdaderamente único. El resultado es muy bueno, y la utilidad del diseño está fuera de toda duda, aunque debo reconocer que tenemos que superar un pequeño periodo de adaptación. No es nada especialmente complicado, y una vez que hemos completado dicho periodo nos damos cuenta del valor que ofrece: las acciones son más fluidas, identificamos mejor las funciones de cada tecla y las combinaciones de dos o más de ellas, y conseguimos una interacción con el teclado más eficiente en determinados gestos y comandos.

Y hablando del teclado, el tacto de las teclas y el recorrido de las mismas es fantástico. He dedicado varias horas seguidas a escribir con el teclado del ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM, y las sensaciones que me ha transmitido han sido muy buenas. Es todo un logro, especialmente si tenemos en cuenta que vengo de un teclado mecánico, y que soy bastante exigente con los teclados por la importancia que estos tienen a la hora de interactuar con cualquier equipo.

La almohadilla táctil tampoco se queda atrás. Ofrece una respuesta precisa y fluida, y podemos desactivarla fácilmente a través de un atajo de teclado perfectamente definido gracias al diseño ACRNM. El lector de huellas, integrado en la tecla de encendido y de apagado, responde a la perfección, y no os preocupéis, basta con tocar ligeramente su superficie para que se active, así que el riesgo de apagar accidentalmente el equipo es mínimo.

Por lo que respecta al sonido el ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM logra un resultado notable y queda por encima de la media. Esto quiere decir que podemos disfrutar de una buena experiencia en contenidos multimedia y en juegos sin tener que recurrir a unos auriculares.

La pantalla presenta, por contra, una calidad sobresaliente. Tanto el brillo como la reproducción del color rayan a un gran nivel, y los ángulos de visión son perfectos, como podéis ver en las imágenes adjuntas. Esto es muy importante, ya que el ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM es un portátil ultraligero que pretende unificar ocio y trabajo, y desde luego cuenta con todo lo necesario para conseguirlo.

Pasamos ahora a hablar del rendimiento. La APU Ryzen 9 4900HS que monta el ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM ofrece un gran rendimiento a nivel de CPU tanto en monohilo como en multihilo, de hecho se impone sin problemas al Ryzen 7 1700X en Cinebench R20 a pesar de que funciona a una frecuencia de trabajo inferior, y de que cuenta con un diseño monolítico con menos caché L3. Podéis ampliar las imágenes haciendo clic en ellas.

Esto es posible gracias a la arquitectura Zen 2 de AMD, que trae mejoras importantes en términos de IPC, y que ha marcado el salto al proceso de 7 nm, con todo lo que ello supone en materia de eficiencia energética y térmica.

El SSD que monta el ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM está fabricado por Intel y utiliza, como dijimos, la interfaz PCIE Gen3 x2. Los valores que obtiene son muy buenos para tratarse de una unidad que no utiliza la interfaz PCIE Gen3 x4, y podemos traducirlos al mundo real de una manera muy sencilla: gracias al SSD el ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM vuela, los tiempos de apagado y de encendido son muy rápidos y la mayoría de las aplicaciones y archivos se abren de forma instantánea.

En la prueba UserBenchmark, un referente interesante para comparar el rendimiento entre diferentes equipos que montan los mismos componentes, hemos obtenido un resultado excelente, como podemos ver en la imagen adjunta, ya que el ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM ha superado las expectativas y posiciona por encima de otros equipos con configuraciones similares.

Durante mis pruebas con aplicaciones sencillas, ofimática y edición de textos en WordPress disfruté de una fluidez total, y de un nivel de ruido muy bajo. El sistema de refrigeración se ajusta de forma dinámica en función de las temperaturas y de la carga de trabajo, y la autonomía también varía dependiendo de las exigencias de las aplicaciones que estemos llevando a cabo.

Si nos limitamos a tareas ligeras podemos registrar una autonomía media de entre 7 y 9 horas por cada carga de batería, pero si nos ponemos a jugar a títulos exigentes con la RTX 2060 Max-Q activada la autonomía se reduce a entre una y dos horas. Es perfectamente comprensible, ¿pero qué hay del rendimiento en juegos? Pues como habréis podido imaginar la RTX 2060 Max-Q encaja a la perfección con la resolución de pantalla del ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM (2.560 x 1.440 píxeles), y nos permite disfrutar de una experiencia óptima en cualquier juego actual. Vamos a repasar las especificaciones de la RTX 2060 Max-Q para tener una visión más clara de sus capacidades:

Núcleo TU106 (Turing) en proceso de 12 nm.

1.920 shaders.

GPU a 975 MHz-1.185 MHz, modo normal y turbo.

120 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

240 núcleos tensor.

30 núcleos RT.

Bus de 192 bits.

6 GB de memoria GDDR6 a 11 GHz.

4,45 TFLOPs de potencia en FP32.

A continuación os dejo algunas pruebas para que os hagáis una idea del rendimiento que ofrece, y también de las temperaturas que alcanza. Recordad que, además, la RTX 2060 Max-Q acelera trazado de rayos y es compatible con la tecnología DLSS 2.0 de NVIDIA, que reduce la carga gráfica y mejora la calidad de imagen utilizando una técnica de reconstrucción y reescalado inteligente de la imagen.

Notas finales: un ultraportátil gaming potente, ligero y exclusivo

El ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM es un equipo que, desde luego, no pasa desapercibido. ASUS ha sabido unir tecnología y diseño para crear un equipo único, con un peso muy contenido (apenas llega a los 1,7 kilogramos) y un rendimiento lo bastante bueno como para mover juegos en resolución 1440p sin problemas de fluidez.

La potencia del ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM está fuera de toda duda, pero ASUS no se ha limitado a hacer una mirada a corto plazo, todo lo contrario, ha configurado este equipo con una selección de componentes que garantizarán una larga vida útil: CPU de 8 núcleos y 16 hilos, 32 GB de RAM, SSD de 1 TB y una tarjeta gráfica preparada para trabajar con trazado de rayos y DLSS 2.0.

Su calidad de construcción encaja a la perfección con el sector premium en el que posiciona, y como hemos dicho anteriormente el diseño ACRNM logra crear valor mejorando la experiencia de uso. Todo esto, unido a su excelente pantalla y a la calidad de su teclado y de su almohadilla táctil convierten al ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM en todo un ejemplo de trabajo bien hecho.

El único «pero» que podemos ponerle es el precio. En la web oficial de ASUS aparece listado por 2.699 euros, una cifra elevada, pero en el fondo es comprensible, ya que el ASUS ROG Zephyrus G14 ACRNM es un portátil ultraligero muy versátil, potente y exclusivo. Con él podremos mover nuestros juegos favoritos, trabajar con aplicaciones exigentes y disfrutar de un alto grado de movilidad y de autonomía.