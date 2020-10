Si compraste un dispositivo móvil, ordenador o streamer de Apple a partir de septiembre de 2019, tenemos buenas noticias, ya que la compañía ampliará el periodo de suscripción gratuita de un año que ya podían disfrutar los clientes de la marca de Cupertino.

Apple TV+ es el nuevo servicio de entretenimiento que Apple anunció en la keynote de 2019. Otro más que añadir a la batalla del streaming que libran Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Disney+, que como era de esperar intenta aprovechar el tirón que todas las novedades con sello de la manzana tiene entre sus millones de usuarios.

De esta manera, Apple TV+ se lanzó el 1 de noviembre en 100 países, incluido España, para disfrute exclusivo de sus clientes en una primera etapa. A un precio muy económico de 4,99 euros mensuales y posibilidad de compartir la suscripción hasta con seis personas de la misma familia, Apple ofreció un año gratuito del servicio para nuevos compradores de hardware Apple y con todas sus funciones, soporte para contenido 4K HDR y Dolby Atmos, y la posibilidad de descargarlo para visionado sin conexión.

Más periodo gratuito para Apple TV+

La compra de un iPhone, iPad, Mac, Apple TV o iPod touch a partir de septiembre de 2019 permitía a los clientes disfrutar de un año de suscripción gratuita a partir de la fecha de lanzamiento, el 1 de noviembre. Ahora, este periodo se extenderá tres meses más hasta febrero de 2021.

Para los usuarios que no hubieran comprado hardware y tengan planes suscritos, la compañía otorgará créditos por el valor de ese periodo. Este crédito se puede gastar en cualquier contenido de la iTunes Store o la App Store, se puede usar para pagar cualquier servicio de Apple facturado a su cuenta, incluido una potencial migración a uno de los planes de Apple One, un nuevo servicio que se lanzará a finales de este año.

Tanto la ampliación de prueba gratuita como los reembolsos, se aplicarán automáticamente a las cuentas de los usuarios. Las notificaciones por correo electrónico se enviarán en los próximos días, explican desde 9to5mac.

Si has comprado hardware de Apple desde septiembre de 2019 (iPhone, iPad, Mac, Apple TV o iPod touch) y aún no has canjeado la promoción gratuita de Apple TV+ todavía estás a tiempo, ya que la oferta sigue vigente y se aplican los mismos términos: el servicio de streaming de Apple será gratuito hasta febrero de 2021.