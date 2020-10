Todavía no hace una semana desde que el iPhone 12 fue finalmente presentado, y ya nos encontramos con una primera «sorpresa». Y sí, las comillas son un recurso estilístico para señalar que, si bien solemos asociar sorpresa con algo positivo, este no es el caso. Y, para más inri, resulta que es un problema que afecta a una de las funciones más esperadas en la nueva generación del smartphone de Apple, una función muy esperada y que, hasta la misma presentación, no pudimos confirmar que estaba presente en el iPhone.

Hablo, por supuesto, de la conectividad 5G. Es cierto que el despliegue de estas redes, que debería haberse llevado a cabo este 2020, se ha visto seriamente lastrado por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, los principales fabricantes ya llevaban tiempo trabajando en la llegada de esta tecnología, y la muestra de ello es la cantidad de dispositivos con 5G que hemos conocido este año. El iPhone 12 no podía llegar tarde a esta cita.

Al final la duda se disipó y, efectivamente, el iPhone 12 ofrece conectividad 5G, por lo que ahora solo nos queda esperar a que avance el despliegue de este tipo de redes. Sin embargo, una filtración que tiene su origen en la web de ventas de Apple, y el contenido de la misma es el texto siguiente:

«Does 5G work with Dual SIM?

When using two lines in Dual SIM mode, 5G data isn’t supported on either line and will fall back to 4G LTE. If customers are using eSIM only and are on a 5G-supported carrier and service plan, they’ll have 5G access«.

Es decir, que aquellos usuarios que vayan a comprar un iPhone 12 y tengan intención de emplearlo en redes 5G con dos líneas mediante la función Dual SIM (con una tarjeta SIM y una SIM electrónica), se encontrarán con que no es posible, ya que en el momento en el que hay dos líneas activas en el iPhone 12, aunque haya conectividad 5G, la conexión se establecerá automáticamente en 4G. Eso sí, cuando el terminal vuelva a tener configurada solo una línea, volverá la conectividad 5G.

El problema, en principio, debería circunscribirse a iOS 14, no parece ser un problema de hardware, por lo que cabe esperar que el problema quede resuelto en algún momento entre la próxima actualización de iOS y el cambio de año. Es un fallo, sí, pero de momento tiene sentido ser comprensivos. La clave, sin duda, la marcará la velocidad de Apple en resolverlo y que los usuarios de iPhone 12 en el modo Dual SIM en redes 5G puedan disfrutar de la máxima velocidad.

iPhone 12 Pro, éxito en preventa

Aún así, no son todo malas noticias para Apple en relación con el iPhone 12. Al contrario, según la firma de análisis de mercados TF International Securities, las estimaciones iniciales de ventas del mismo se han visto superadas, en base a las precompras efectuadas desde el pasado viernes.

La estimación inicial apuntaba a que la versión Pro del iPhone 12 supondría, aproximadamente, entre el 15% y el 20%, una cifra que ha crecido hasta entre el 30% y el 35% del total de ventas. Unos números que, como ya está ocurriendo en algunos mercados, están forzando a Apple a retrasar la fecha de entrega de los iPhone 12 Pro adquiridos en el periodo de preventa. El contrapunto lo encontramos en el iPhone 12 Mini, con una demanda supuesta inicialmente del 20-25%, y que ha sido revisada a la baja, situándose en el 10-15%.

Con información de GSMArena / MacRumors