Acer ha celebrado un evento virtual Connected Together (next@Acer 2020) para presentar una importante actualización de catálogo de producto. Lo hemos seguido en directo para conocer de primera mano sus novedades, al tiempo de conocer los lanzamientos para España de nuevos portátiles y convertibles de consumo; portátiles premium; portátiles y sobremesas profesionales de diseño; monitores; proyectores LED o un traductor universal enfocado al mundo del videojuego. Os daremos cumplida cuenta de todos ellos en próximos artículos.

Nuevos portátiles Acer de consumo

El gran grupo de portátiles de consumo ha sido uno de los focos principales de la presentación de Acer. La venta de portátiles ha aumentado de manera significativa el último trimestre con motivo del aumento de necesidades de equipos e infraestructura para teletrabajo, estudio en caso u ocio. Y ello se está reflejando en la estrategia de los grandes fabricantes.

Los nuevos portátiles Acer apuestan por chasis ligeros y delgados, una estética de diseño atractiva y una base hardware actualizada con los procesadores Intel Core de undécima generación serie «Tiger Lake» y en algunos modelos las nuevas gráficas Core X Max que son novedad absoluta en la industria al suponer la vuelta de Intel al mercado de gráficas dedicadas. Repasamos las novedades.

Acer Swift 3X

Una de las estrellas de la serie es este ultraportátil con pantalla IPS de 14 pulgadas, resolución FHD, que ofrece una relación de pantalla a chasis del 84% y cubre el 72% de la gama de color NTSC. Con un peso de 1,37 kg, permite transportarlo a cualquier parte, ofreciendo una autonomía superior a las 17 horas.

En su interior, brillan los nuevos procesadores Intel Tiger Lake y las dedicadas Intel Core X Max que serán un gran avance para el subsistema gráfico. Es segura una buena ración de memoria RAM y almacenamiento a base de unidades de estado sólido PCIe. Más allá de rendimiento, la plataforma incluye una amplia gama de opciones de conectividad como Wi-Fi 6, Thunderbolt™ 4 y puertos USB 3.2 Gen 2.

Acer Spin 5

Un convertible con pantalla multitáctil de tan solo 1,2 kg de peso y 14,9 mm de espesor, que destaca por su sistema de bisagras de permite girar la pantalla hasta 360 grados y facilitar múltiples modos de uso, desde portátil a tablet. Su relación de aspecto 3:2 proporciona un área de trabajo superior a las típicas 16:9 y la inclusión de un lápiz óptico Acer Active Stylus con la tecnología Wacom AES que supone un plus para aprovechar a fondo la tecnología táctil.

La pantalla táctil y el touchpad están cubiertos por una capa opcional de cristal antimicrobiano y también por Corning Gorilla Glass para reforzar su resistencia. Puede incluir procesadores Intel de hasta la undécima generación Core i7 con gráficas integradas Iris Xe, cuenta con múltiples puertos USB Tipo-C de función completa con certificación Thunderbolt 4, altavoces frontales y módulo Wi-Fi Killer 1650. Con la movilidad en mente, ofrece hasta 15 horas de autonomía, según el fabricante.

Acer Spin 3

Un escalón por debajo del anterior en tamaño, es un convertible que ofrece una pantalla multitáctil de 13,3 pulgadas de diagonal con elevada resolución WQXGA (2560 x 1600 píxeles), el sistema de bisagras de 360 grados y el Acer Active Stylus incorporado con 4.096 niveles de sensibilidad a la presión.

También permite incluir los últimos procesadores Intel Core de 11ª generación con gráficos Iris Xe, doble SSD, alta capacidad de memoria LPDDR4, dos puertos USB tipo C con Thunderbolt 4 y el módulo de conectividad Wi-Fi de Killer.

Acer Aspire 5

La serie más económica de los portátiles Acer también se ha renovado con tres versiones según tamaño de pantalla para cubrir todas las necesidades y presupuestos. Ofrece pantallas IPS de 14, 15 y 17 pulgadas, opciones de tecnología táctil y un diseño que apuesta por la rebaja de los biseles de pantalla, grosor y peso frente a versiones anteriores, y un diseño de bisagra ergonómico que inclina el cuerpo de estos equipos en un ángulo óptimo para escribir más cómodamente y mejorar la refrigeración.

Acer ofrece distintas opciones de procesamiento y gráficas, hasta los procesadores Intel Tiger Lake, gráficas integradas Iris X o dedicadas que en este caso vienen de la mano de NVIDIA con la GeForce MX450. Pueden instalar hasta 24 GB de memoria DDR4 y para almacenamiento interno, SSD M.2 PCIe de hasta 1 Tbyte combinada con discos duros de hasta 2 Tbytes.

Porsche Design Acer Book RS

La guinda de los nuevos portátiles Acer llega de la mano de un acuerdo de colaboración con Porche Design que pretende fusionar la filosofía de diseño funcional de la automovilística con las innovaciones tecnológicas de Acer, produciendo como resultado un ultraportátil y algunos accesorios como ratón y bolsa de viaje.

Porsche Design Acer Book RS tiene su base en una pantalla IPS táctil de 14 pulgadas con resolución FHD y que cubre el 100% de la gama de color sRGB. Está cubierto con una capa antimicrobiana y protegida por Corning Gorilla Glass. Por supuesto, su diseño es un punto destacado de este ultraportátil con chasis de metal y fibra de carbono que deja su grosor en 15,99 mm y su peso en 1,2 kg, ofreciendo una relación de pantalla a cuerpo del 90%.

El equipo está certificado para la plataforma Intel Evo, que además de eficiencia de uso, permite una gran optimización energética y con gran autonomía. Está motorizado por los procesadores Intel Core i7 de undécima generación y cuenta con gráficas Intel Iris Xe y en opción la dedicada GeForce MX350.

Ofrece hasta 17 horas de autonomía, además de ser capaz de generar 4 horas de uso con tan solo 30 minutos de carga rápida. No faltan elementos de conectividad Intel Wi-Fi 6 (Gig+) de doble banda, un conjunto de puertos de conexión (USB-C, Thunderbolt 4 y USB3.2 Gen 2) y funciones adicionales como la huella dactilar con Windows Hello, Modern Standby y Wake on Voice para mejorar la experiencia de uso.

Precio y disponibilidad nuevos portátiles Acer

Acer Swift 3X estará disponible en España a partir de noviembre con un precio desde 849 euros.

Acer Spin 5 estará disponible en España a partir de diciembre de 2020 con un precio desde 1.099 euros.

Acer Spin 3 13.3″ estará disponible en España a partir de diciembre con un precio desde 899 euros.

Acer Aspire A514-54(G) UMA 14″ estará disponible en España a partir de noviembre con un precio desde 599 euros.

Acer Aspire A515-56(G) UMA 15″ estará disponible en España a partir de noviembre con un precio desde 599 euros.

Acer Aspire A517-52(G) UMA 17″ estará disponible en España a partir de noviembre de 2020 desde 599 euros.

El portátil Porsche Design Acer Book RS estará disponible en España con precio a partir de 1.799 euros.

El pack premium del Porsche Design Acer Book RS (el portátil en su configuración con el Core i7, bolsa de viaje y ratón) estará disponible en España por un precio 2.399 euros.

Las especificaciones exactas, precios y disponibilidad dependerán de cada modelo y región de venta, con disponibilidad en www.acer.com y los principales minoristas mundiales.