El editor de imágenes GIMP cumple 25 años

GIMP ha cumplido este fin de semana sus primeros 25 años. Un aniversario redondo desde que Peter Mattis escribiera un mensaje a varios grupos de noticias anunciando un nuevo editor de imágenes llamado GNU Image Manipulation Program.

La sombra de Adobe en software de edición gráfica es alargada. Photoshop cumplió el pasado febrero 30 años con novedades que se sumaban a una cantidad de características apabullantes. Es (y seguirá siendo) el líder mundial en aplicaciones comerciales de edición de imágenes. Software propietario de alta calidad, su precio es elevado tanto como producto individual como integrado en la suite Creative.

¿Ello quiere decir que no haya alternativas? Pues no. GIMP es de ese tipo de producto que si no existiera habría que inventarlo porque cumple lo de las «tres b»: bueno, bonito y barato. Y más allá, porque forma parte del proyecto GNU y se ofrece de manera totalmente gratuita bajo licencia libre GPL.

Calificado como el «Photoshop para Linux», es uno de los proyectos de código abierto más populares y de mayor calidad de desarrollo, ofreciendo prestaciones sobradas para la inmensa mayoría de usuarios y con una curva de aprendizaje que sin ser sencilla, no es tan pronunciada como la de Photoshop.

Aunque GIMP se incluye por defecto en muchas distribuciones GNU/Linux, hay que destacar que es el software de su tipo que mayor número de sistemas operativos soporta, por supuesto Linux, pero también UNIX, FreeBSD, Solaris, macOS y Windows.

«El mundo es definitivamente un lugar diferente 25 años después. Más ruidoso, más exigente. Definitivamente menos seguro. Pero también lleno de calidez y humanidad. Hemos visto olas de eso arrastrándose por las costas rocosas de GIMP», explica el equipo de desarrollo de GIMP.

Y dicen que no tienen ninguna gran noticia para conmemorar el aniversario: «Lo siento. Seguimos trabajando como esclavos…». Tampoco hace falta aunque algunos entienden que el desarrollo de GIMP va muy «lento» y le falta «evolución». En nuestra opinión es todo un logro haber llegado hasta aquí y seguir regalándonos un software libre disponible para todas las plataformas principales e idiomas incluyendo el español.

Si te hace falta un editor competente y gratuito no dejes de probarlo. Más información y descarga | GIMP