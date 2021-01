iPad Pro de 2021: sin cambios a la vista

Si Apple terminó 2020 con una agenda de lo más apretada, parece que sus planes para 2021 no son muy distintos, y el iPad Pro (2021) podría estar al caer. Al menos eso se deduce de una filtración de xleaks7, que ha publicado en Twitter un kit completo de lo que podemos esperar de la versión de 2021 del iPad Pro, es decir, lo más parecido a un convertible que podemos encontrar actualmente en el catálogo de productos de Apple.

En teoría, teniendo en cuenta el ciclo de vida de las tablets de Apple, cabía esperar que la renovación del iPad Pro llegara en octubre de este año. Sin embargo, y aunque evidentemente no hay confirmación oficial al respecto, cada vez más rumores apuntan a que este año, no sabemos si de manera puntual o como nueva política de actualizaciones, el iPad Pro de 2021 podría debutar dentro de poco más de un mes, en marzo.

