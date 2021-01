Los lamentables sucesos del Capitolio de Estados Unidos siguen teniendo consecuencias de todo tipo. La última es que Apple podría tener que retirar Telegram de la App Store de iOS. Una consecuencia inesperada y que, de rebote, podría afectar a una infinidad de usuarios que ya sea recientemente, o desde hace ya tiempo, han confiado en esta aplicación para sus conversaciones con sus contactos.

Y es que, según leemos en Gizchina, la organización no gubernamental y sin ánimo de lucro Coaliton for a Safer Web habría exigido a Apple, por la vía judicial, la retirada de Telegram de la App Store de iOS. La razón alegada para ello es que, según afirman, los responsables del servicio no han adoptado ninguna medida para combatir los mensajes que llaman a la violencia, así como los relacionados con contenido extremista.

En la demanda se menciona de manera específica el asalto al Capitolio y el papel que podría haber jugado Telegram en las comunicaciones entre los golpistas que llevaron a cabo el asalto, y se afirma que la inacción por parte de los responsables del servicio iría en contra de los términos de servicio de la tienda de aplicaciones de Apple para sus dispositivos. De ser así, es posible que la justicia considere ajustada la petición de la asociación y, en consecuencia, opte por obligar a Apple a tomar esta medida.

Por otra parte, aunque directamente relacionado, no hay que olvidar que la relación entre Telegram y Apple no es precisamente cordial, y como muestra de ello tenemos la petición, por parte de Apple, de que Telegram hiciera no accesibles ciertos grupos desde la app para iOS. Una petición que fue asociada a una indicación de que no se mencionara que el bloqueo se había producido a instancia de Apple, algo que molestó sobremanera a Pavel Durov, fundador de Telegram, que no dudó en hacer pública dicha comunicación. Pavel también ha hecho campaña para que los usuarios de iPhone abandonen la plataforma en favor de Android.

Coaliton for a Safer Web también habría exigido la retirada de Telegram de Play Store, la tienda de apps de Google para Android. Sin embargo hay que recordar que en este caso los usuarios tienen la posibilidad de añadir software de otras fuentes, por lo que Telegram podría optar por otras tiendas o, incluso, alojar el instalador en sus propios servidores y promover la descarga desde los mismos. Así, los usuarios de Android no perderían el acceso a este servicio, algo que sí que le ocurriría a los usuarios de iOS si la justicia le da la razón a esta organización.

Recientemente Telegram, que precisamente a la sombra de las consecuencias del asalto al Capitolio ha superado los 500 millones de usuarios activos, ha anunciado sus planes para empezar a monetizar los grupos, por lo que verse obligado a salir de la App Store y, por lo tanto, perder a todos los usuarios de iPhone que emplean el servicio, podría ir bastante en contra de sus planes, pues esas personas se verían (nos veríamos) en la necesidad de buscar una alternativa para poder mantenernos en contacto desde sus (nuestros) smartphones. Afortunadamente, eso sí, la lista de alternativas es bastante amplia y hay opciones de todos los tipos.