Virgin Orbit pone en órbita varios satélites

Aunque la mayoría de titulares sobre la carrera espacial privada los copa SpaceX, no podemos olvidarnos de que otras empresas como Blue Origin y Virgin Orbit también están avanzando en sus respectivos planes, proporcionando nuevas e interesantes alternativas a las agencias espaciales y otras instituciones, así como empresas privadas, que tienen la mirada puesta en el espacio, y que necesitan de servicios relacionados con el mismo.

Aunque las misiones más llamativas al respecto son, sin duda, las tripuladas, ya sean a la Estación Espacial Internacional o a la Luna, o aquellas que apuntan a Marte, con el telón de fondo de una posible misión tripulada al planeta rojo en la próxima década o en la siguiente, lo cierto es que la mayoría de los lanzamientos tienen como fin la puesta en órbita de satélites para fines de lo más diversos, desde la observación meteorológica hasta el despliegue de redes de comunicaciones, pasando por dispositivos diseñados para realizar pruebas específicas.

Y es en este campo donde Virgin Orbit se ha apuntado hoy un punto en su marcador, con la puesta en órbita de varios satélites correspondientes a nueve misiones de la NASA y varias universidades. No todas las misiones llevaban asociado el lanzamiento de orbitadores de pequeño tamaño, pero todos los satélites que Virgin Orbit pretendía poner el órbita ya están, en estos momento, girando alrededor de nuestro planeta.

Este ha sido el segundo vuelo de demostración de Virgin Orbit, y ha servido para devolver la confianza en la compañía después de que el primero, que tuvo lugar en mayo de 2020, y que finalizó de manera abrupta sin completar todos los objetivos que la compañía se había marcado para la misma. Hoy muchos ojos estaban puestos en el vuelo del Cosmic Girl, el avión que transportaba el lanzador de Virgin Orbite, el LauncherOne, con todos los orbitadores.

Tras los problemas del primer vuelo de demostración, el CEO de Virgin Orbit, Dan Hart, afirmó lo siguiente: “Nuestro equipo realizó hoy sus operaciones previas al lanzamiento y de vuelo con una habilidad increíble. Los vuelos de prueba están instrumentados para producir datos y ahora tenemos un tesoro de eso. Logramos muchas de las metas que nos propusimos, aunque no tantas como nos hubiera gustado. Sin embargo, hoy hemos dado un gran paso adelante. Nuestros ingenieros ya están analizando los datos. Nuestro próximo cohete está esperando. Aprenderemos, ajustaremos y comenzaremos a prepararnos para nuestra próxima prueba, que se realizará pronto»

En aquel momento, muchos pensaron que tendría que pasar bastante tiempo hasta que se produjera la siguiente prueba de Virgin Orbit, pero finalmente el plazo no ha sido tan amplio como cabría esperar, y el éxito en esta segunda prueba tiene bastante importancia para la NASA, que con su programa Venture Class Launch Services lleva ya tiempo explorando métodos alternativos (y en algunos casos más económicos) para llevar cargas útiles al espacio. Así, es posible que a medio plazo Virgin Orbit se sume a la lista de empresas privadas empleadas por la agencia espacial para sus actividades.

According to telemetry, LauncherOne has reached orbit! Everyone on the team who is not in mission control right now is going absolutely bonkers. Even the folks on comms are trying really hard not to sound too excited.

— Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 17, 2021