devolo Mesh WiFi 2: apaga el router, por favor

Uno de los puntos clave de devolo Mesh WiFi 2 es que, para disfrutar de una mejor conectividad WiFi, lo primero que debes hacer es apagar el router. Bueno, hablemos con propiedad, apagar las funciones de conectividad inalámbrica del router. Si ya tienes conocimientos sobre WiFi Mesh, ya presente en otros productos del fabricante, como el kit devolo Magic 2 Wifi next, pero mejorada en esta ocasión al ofrecerse de manera nativa, esto te resultará de lo más lógico, claro, pero en caso contrario lo más probable es que la propuesta de devolo te resulte un tanto sorprendente, así que mejor empezaremos aclarando conceptos.

Como su propio nombre indica, devolo Mesh WiFi 2 se basa en el modelo de conexión WiFi Mesh que, de manera abreviada, consiste en establecer una malla de dispositivos de acceso interconectados entre sí, identificados de cara al resto de los dispositivos como un único acceso, y que permiten extender la cobertura del acceso inalámbrico en un espacio para el que un solo adaptador no ofrece suficiente alcance o, en el mejor de los casos, lo hace con muchas limitaciones en los dispositivos más alejados.

Quizá te hayan venido a la cabeza los extensores de WiFi, pero en tal caso debes saber que su funcionamiento no es similar, y la clave se encuentra en un punto que he mencionado en el párrafo anterior, «interconectados entre sí». Los extensores, en lo referido a su gestión, actúan cada uno de manera independiente, no se interconectan entre sí de manera inteligente y, por ejemplo, en el caso de que uno de ellos falle, no son capaces de redirigir el tráfico a otro adaptador para garantizar la persistencia de la conexión.

Esta es la razón por la que WiFi Mesh es la tecnología más empleada en grandes emplazamientos (hoteles, centros comerciales, etcétera) en los que se pretende ofrecer un acceso uniforme a Internet. La principal propuesta de devolo Mesh WiFi 2 es llevar este sistema de conexión a los hogares, obviamente adaptando la misma a las necesidades propios del entorno domiciliario.

¿Cómo funciona una red WiFi Mesh?

Quizá todavía te estarás preguntando por eso de apagar la conectividad inalámbrica del router para emplear devolo Mesh WiFi 2, ¿no? En realidad es muy sencillo (y tiene toda la lógica del mundo). En el modelo WiFi Mesh, los múltiples adaptadores de acceso que componen la red forman una malla única autogestionada y, por lo tanto, identificada por los dispositivos como una sola entidad, del mismo modo que ocurre con nuestros teléfonos móviles y las antenas de telefonía que les dan cobertura. El teléfono «salta» de una antena a otra de manera automática, reconociendo siempre la misma red (salvo que no haya cobertura) y el usuario no debe hacer nada para ello.

En ese contexto, como ya puedes imaginar, los adaptadores de red que forman la infraestructura, como los de devolo Mesh WiFi 2, cuentan con todo lo necesario para interconectarse entre sí, un software que, sin embargo, y obviamente, no tiene el router, que de permanecer activado seguirá ofreciendo su propia red inalámbrica, independiente de la red WiFi Mesh gestionada por los puntos de acceso de la misma.

devolo Mesh WiFi 2: tecnologías destacadas

Centrándonos ya en la propuesta específica de devolo Mesh WiFi 2, la propuesta del fabricante alemán ofrece, obviamente, un modelo de conectividad WiFi Mesh, además de mantener la conectividad basada en G.hn (PLC) por la que la marca lleva años apostando, y que también permite llevar la conectividad por cable a aquellos lugares y dispositivos en el que el acceso inalámbrico no sea una opción (por ejemplo a dispositivos sin conexión de red inalámbrica).

Un punto clave de las redes WiFi Mesh es, ya lo comentaba antes, la gestión inteligente de a qué punto de acceso de los disponibles se conectará un dispositivo en cada momento. Y esto es importante, porque en ocasiones, cuando la cobertura de dos puntos se solapa, tienden a mantenerse conectados al primero, aunque en determinado momento el segundo ofrezca una mejor cobertura. Con la tecnología Access Point Steering, devolo Mesh WiFi 2 gestiona de manera inteligente la conexión de estos «clientes pegajosos», forzando el salto de un adaptador a otro siempre que sea necesario, es decir, cuando este cambio suponga una mejora en las condiciones de conexión del dispositivo.

Y lo mismo ocurre con la selección de banda, en este caso mediante la tecnología Band Steering. Por norma general, los routers ofrecen conectividad en la banda de 2,4 gigahercios, en la de 5 gigahercios o en ambas, pero en este último caso el cliente debe conectarse a una u otra y, en caso de querer cambiar, este proceso debe llevarse a cabo de manera manual (desconectarse de una red y conectarse a otra). La propuesta de devolo Mesh WiFi 2 evita esto, al saltar automáticamente de una banda a otra para elegir la conexión más eficiente en cada momento.

Otra interesante función es el conjunto de tecnologías agrupadas en MU-MIMO (multiusuario, entrada múltiple, salida múltiple), un elemento clave de las más que recientes redes WiFi 6 (802.11ax). En la actualidad, la mayoría de los routers y puntos de acceso son SU-MIMO (usuario único, entrada múltiple, salida múltiple), es decir, que no gestionan simultáneamente dos o más conexiones, sino que establecen una cola secuencial gestionada en modo FIFO (First Input, First Out) que, a medida que crece el número de dispositivos conectados, reduce sustancialmente la velocidad de la red. MU-MIMO evita ese problema, al poder servir de manera simultánea datos a dos o más dispositivos, en vez de tener que hacerlo de manera secuencial.

devolo Mesh WiFi 2: disponibilidad y precios

Recién presentado por el fabricante, devolo Mesh WiFi 2 ya está disponible en el mercado español en dos variantes. La primera, denominada Starter Kit incluye dos adaptadores y su precio es de 249,90 euros. Para espacios más grandes, la opción recomendable es el devolo Mesh WiFi 2 Multiroom kit, que incluye tres adaptadores y cuyo precio es de 369,00 euros.

Más información: devolo