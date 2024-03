Don’s Starve saltará del PC a la mesa

Son muchas las listas en la que debemos incluir Don’t Starve, y en todas ellas destaca por sus virtudes. Publicado por Klei Entertainment, que también fue su desarrolladora, en abril de 2013, rápidamente empezó a cobrar relevancia por la gran calidad del título en todos los aspectos, algo que queda evidenciado al comprobar sus calificaciones en Steam, donde tanto el acumulado total como las más recientes son extremadamente positivas. Valoración que, sin duda, comparto por completo.

Su apartado gráfico ha creado escuela, pues posteriormente lo hemos visto reproducido en otros muchos títulos, sus aportaciones a los géneros roguelike y de supervivencia también se han convertido en una masterclass para todo el sector, a nivel argumental es una joya, su jugabilidad sorprende desde el primer momento, la banda sonora nos introduce por completo en la aterradora historia.. cuesta mucho encontrarle puntos negativos. La única crítica que sí que le he hecho desde el primer momento, y que también es aplicable a Oxigen not Included (otra joya del mismo estudio) es que, en todos estos años, no lo hayan traducido al castellano, aunque afortunadamente la comunidad ya se ha encargado de suplir tal carencia.

En estos años, Kley ha publicado tres DLCs, además de Don’t Starve Together y que, al igual que el título original, han obtenido excelentes críticas y que han permitido seguir disfrutando Don’t Starve después de muchas horas de juego. Dicho de otra manera, hablamos de un título que, once años después de su lanzamiento, sigue estando muy vivo, contando con una comunidad muy activa y que, aún a día de hoy, sigue sumando nuevos aficionados, además de mantener el interés de aquellos que lo son desde hace ya tiempo.

Tanto si te encuentras entre esas personas, como si todavía no lo conoces pero lo que acabas de leer te ha generado cierta curiosidad, entonces te alegrará saber que Don’t Starve próximamente tendrá su propio juego de mesa, y que además estará firmado por Rafał Pieczynski, responsable de otra adaptación a juego de mesa especialmente exitosa, la de Frostpunk: The Board Game, y que contará con Jakub Wisniewski, que también participó en el salto a la mesa de Frostpunk y de This War of Mine.

De momento esta adaptación está listada en Kickstarter, si bien todavía no se ha iniciado la campaña de financiación. No obstante, apuesto a que veremos una respuesta similar a la que vimos con el juego de tablero de Stardew Valley, ya que en ambos casos hablamos de juegos de las escena independiente que, gracias a un excelente trabajo, se han convertido en referentes. Así, quizá me equivoque, pero apuesto a que el objetivo inicial de financiación del juego de tablero de Don’t Starve se alcanzará en cuestión de horas. Eso sí, todavía tendremos que esperar para saber más sobre esta adaptación, pues de momento no se ha publicado la fecha en la que se iniciará la campaña,