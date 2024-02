Stardew Valley 1.6 llegará a PC el 19 de marzo

La espera por Stardew Valley 1.6 está, finalmente, muy cerca de terminar. Y como ya sabrás, si eres conocedor de este juego y la historia que lo rodea, no hablamos de una actualización más, no, nos encontramos frente a una muestra más del inconmensurable compromiso de Eric Barone, su creador, tanto con el juego como con la gran comunidad de jugadores. Una historia que nos demuestra que vergüenzas como la de The Day Before también tienen una contraparte, que pese a no obtener tanta relevancia, merece todo el reconocimiento.

Para quienes no conozcan esta historia, veamos un breve resumen de la misma. Eric Barone, un gran aficionado a los juegos de granjas, y por ello teniendo muy claro qué es lo que echaba de menos en los mismos, se puso manos a la obra y empezó a diseñar Stardew Valley en 2012. Era su primer proyecto y, como no contaba con medios, decidió asumir el 100% de su creación, desde la programación hasta el diseño de los personajes, la composición de la música, la escritura de los diálogos, etcétera. Y así, tras cuatro años de trabajo, publicó una primera versión del mismo en 2016, una versión que, pese a ser la primera en llegar al público, ya estaba bastante pulida y se ganó el favor del público.

Desde entonces y hasta diciembre de 2020, Barone siguió añadiendo contenido al juego, que llegaba al mismo a través de actualizaciones (todas ellas gratuitas). Ese año publicó Stardew Valley 1.5, que en teoría sería la última, y tras la cual dejaría de crear más contenido para el juego. Esta actualización llegó también a las versiones para smartphone a principios del año pasado, cuando Barone ya llevaba más de un año implicado en su segundo proyecto, Haunted Chocolatier.

Pese a aquel anuncio, el de que ya no se publicarían más actualizaciones, el desarrollador sí que publicó seis actualizaciones menores, que no añadían contenido al juego pero sí que solucionaban algunos problemas y mejoraban el rendimiento. Pero la gran sorpresa llegó en abril del año pasado, cuando Barone anunció que estaba trabajando en Stardew Valley 1.6, una nueva actualización que inicialmente solo mejoraría el sistema de mods del juego, pero que posteriormente supimos que sí que dotaría al juego de nuevo contenido. Y hace solo unas semanas, Barone confirmó que la parte más ardua del desarrollo de la misma ya había concluido, y adelantó que vería la luz a lo largo de este año.

Pues bien, aquello de «este año» nos dejó a muchos a la espera de que, quizá, la espera todavía se hiciera larga, pero afortunadamente no será así ya que, como puedes ver en el tweet publicado por Barone, la actualización Stardew Valley 1.6 llegará el próximo 19 de marzo en la versión para PC. No hay fecha de momento, eso sí, para las versiones de consola y de smartphone, pero en el mismo mensaje el desarrollador afirma que llegarán «lo antes posible».

Barone, o ConcernedApe como es conocido, forma parte de la pequeña pero muy destacable lista de desarrolladores que han sido capaces de lograr un enorme éxito con proyectos de naturaleza humilde pero en los que la dedicación y el esmero han cubierto con creces la falta de recursos. Ya lo he dicho en alguna otra ocasión, pero siempre es un buen momento para repetir que ojalá cundiera el ejemplo entre muchos grandes estudios, que efectivamente cuentan con muchos más recursos, pero que no ponen ni la décima parte del cuidado y del cariño en sus desarrollos del que podemos ver en Stardew Valley.

It’s the 8th anniversary of Stardew Valley. Thank you for all the support over the years! Today I am announcing the PC Release date for the 1.6 update: –March 19th–. Console & Mobile will follow as soon as possible. pic.twitter.com/dMEFydjSqC

— ConcernedApe (@ConcernedApe) February 26, 2024