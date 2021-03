La aplicación de la vacuna de AstraZeneca contra el COVID ha sido suspendida cautelar y temporalmente (dos semanas) en algunos países europeos hasta que las autoridades sanitarias investiguen un supuesto vínculo con afecciones de coagulación en la sangre que han afectado a un puñado de vacunados. ¿Hay motivos para preocuparse? ¿La reacción de los gobiernos al suspenderla ha sido exageradamente cautelosa teniendo en cuenta las necesidades de vacunación? ¿Son motivos científicos o políticos?

La semana pasada se cumplió un año desde la declaración de pandemia mundial por la Organización Mundial de la Salud ante la propagación y gravedad de un coronavirus detectado en China y bautizado como SARS-CoV-2. Sus efectos han sido terribles, provocando una crisis sanitaria que hasta esta semana registraba 120 millones de contagiados y 1,64 millones de muertes en el planeta. Confirmados; se cree que sin confirmar serían bastantes mas). La crisis económica ha sido y es igual de terrible. Millones de empleos se han perdido temporal o definitivamente y muchas empresas, especialmente autónomos y Pymes no tendrán capacidad de sobrevivir.

Tanto si eres un firme defensor de las vacunas como si lo eres menos, conviene reconocer que estos compuestos son la única esperanza para acabar con la pandemia, mientras seguimos manteniendo las medidas sanitarias y de distanciamiento social para reducirla a su mínima expresión y se encuentra algún tipo de medicamento para tratar enfermos de COVID-19. Hasta el momento no hay ninguno específico y lo que se está usando hasta ahora son mitigaciones contra las enfermedades que reporta.

Hay una decena de vacunas aprobadas por los reguladores regionales y dos decenas más en distintas etapas de desarrollo y pruebas. Se calcula que en términos planetarios se necesitarán alrededor de 10.000 millones de dosis para vacunar al 70% de la población mundial y lograr la pretendida inmunidad de grupo.

La vacuna de AstraZeneca

Hay que decir para empezar que hasta el momento no hay ninguna evidencia científica que demuestre relación entre la aplicación de esta vacuna y las afecciones de coagulación en la sangre (hemorragias o trombosis) que se han detectado en un número aproximado de 40 personas entre los 17 millones que han recibido una dosis de esta vacuna en el Reino Unido y la Unión Europea. Ello no quiere decir que no pueda demostrarse en el futuro algún tipo de efecto secundario adicional a los descritos tras los ensayos en humanos y que tienen todas las vacunas y en general cualquier compuesto médico que llegue a nuestro organismo.

La historia de la suspensión temporal de la administración de esta vacuna parte de las autoridades de Dinamarca, Noruega e Islandia al detectar problemas de coagulación en la sangre en una decena de vacunados. Posteriormente, Austria dejó de usar un lote concreto mientras investigaba una muerte por trastornos de la coagulación. El domingo pasado Irlanda suspendió temporalmente su administración y definitivamente ha seguido sus pasos los grandes países de la UE, Alemania, Francia, Italia y España.

AstraZeneca realizó una revisión de las personas vacunadas y dijo no encontrar evidencia de un mayor riesgo de coágulos sanguíneos. «Una revisión cuidadosa de todos los datos de seguridad disponibles de más de 17 millones de personas vacunadas en la Unión Europea y el Reino Unido con la vacuna de AstraZeneca, no ha mostrado evidencia de un mayor riesgo de embolia pulmonar, trombosis venosa profunda o trombocitopenia, en ninguna edad definida, grupo, género, lote o en cualquier país en particular», aseguró la farmacéutica en un comunicado.

Al hilo de las suspensiones, la Organización Mundial de la Salud (OMS) tampoco ha encontrado relación entre estos casos y las afecciones descritas y ha recomendado «no ceder al pánico y continuar con la vacunación de AstraZeneca». La EMA (Agencia Europea del Medicamento) también va en esa línea, indicando que «los beneficios de la vacuna AstraZeneca en la prevención del COVID-19 y su riesgo asociado de hospitalización y muerte superan los riesgos de efectos secundarios», aunque éstos aún no se han relacionado con los problemas graves descritos.

La EMA se reunirá de urgencia el jueves para tratar la cuestión y «concluir sobre la información recopilada y cualquier acción adicional que pueda ser necesario tomar». Hay que comentar que las infecciones están aumentando en países como Alemania con el mayor número de contagios desde noviembre y los científicos hablan de una cuarta ola si se relajan las restricciones y no se vacuna a un gran número de la población.

«Creo que los diversos organismos reguladores que han detenido temporalmente el lanzamiento de la vacuna de AstraZeneca están siendo demasiado cautelosos», explicó Adrian Esterman, epidemiólogo de la Universidad de Australia del Sur. Los informes de afecciones de coagulación «no son diferentes» de la tasa que se espera en una población no vacunada. Además, el prestigioso virólogo señala que «no hay una razón biológica plausible por la que la vacuna pueda causar coágulos de sangre».

Otros científicos alertan de la problemática de suspender las vacunas de manera cautelar. «Instamos a tener extrema precaución al detener los lanzamientos mientras se realizan las investigaciones, porque una vez que se detiene el lanzamiento de una vacuna, a veces puede afectar tanto la confianza de la vacuna que le cuesta recuperarse», dijo Nigel Crwaford, experto en vacunas del Murdoch Children’s Research Institute. en Melbourne, Australia.

Resumiendo: tranquilidad. No hay ninguna evidencia científica que haya mostrado relación entre las afecciones de coagulación en la sangre y la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. El grado de cautela de las autoridades ya es una cuestión a valorar por cada cual.