Fluent Reader es, en efecto, un prometedor lector RSS, es decir, un lector de noticias «a la carta» que destaca no solo por ser un desarrollo multiplataforma, disponible para Linux, Mac y Windows, sino por tratarse de una aplicación de código abierto. Pero si hay un aspecto que llama la atención de Fluent Reader es precisamente, su exquisito diseño… y algunas de las opciones con las que cuenta.

Pero comencemos por el principio: ¿a través de qué aplicación has accedido a este artículo y cuál estás utilizando para leerlo? Puede ser la misma, puede ser una combinación varias… Lo cierto es que hay posibilidades para casi todos los gustos y una de las más interesantes por diferentes motivos son los lectores de noticias «clásicos», llámalos lectores RSS (que no es más que el formato de redifusión, también existe Atom y otros) o como quieras.

Lamentablemente, la popularidad de este medio no es la que era y mucha gente elige hoy «informarse» por redes sociales y demás vertederos de caos y desorden, alimentados por el algoritmo sesgado de turno. Lo cual no significa que los RSS estén muertos o que no sigan siendo la mejor herramienta para la tarea de seguir casi todo lo que te interesa y se publica en la Web, con excepciones; y tampoco es incompatible con estar en las redes sociales.

Fluent Reader

Hablando de Fluent Reader, es una aplicación que me ha llamado mucho la atención por lo que ya he dicho: es multiplataforma, de código abierto y tiene un diseño y funciones que no son comunes en este tipo de aplicaciones… siempre que nos refiramos a aplicaciones independientes para el escritorio, donde los pocos lectores que surgen o los más que aguantan el paso del tiempo, se mantienen en un formato clásico que no resulta demasiado atractivo a día de hoy.

La punta de lanza de los lectores RSS modernos, donde está la experiencia más productiva y placentera, se encuentra actualmente en la forma de servicios como Feedly o Inoreader, con todas sus ventajas -soporte multiplataforma, sincronización entre dispositivos, excelente diseño y funcionalidades avanzadas- pero también con sus inconvenientes, que por lo general se suelen resumir en las limitaciones de sus planes gratuitos. Por eso toparse con una aplicación como Fluent Reader es tan satisfactorio.

¿Conoces o has usado Feedly o Inoreader? Fluent Reader mama mucho de ambos, pero especialmente del segundo, lo que se traduce en una experiencia visual de primera, incluyendo vistas en modo tarjeta, listado, revista y compacta para las fuentes, ventanas flotantes con el contenido en modo vista de lectura, opciones para cargar el contenido externo e incluso cargar la página web original, sección de destacados (le faltan etiquetas)… Hasta reglas tiene, mediante las cuales puedes organizar mejor todo el contenido entrante.

Fluent Reader, además, permite sincronizar las fuentes y los estados de lectura a través de servicios como Fever, Feedbin, Inoreader e incluso Google Reader, que no existe desde hace años; aunque te advierto desde ya que esta función no la he probado y que si por ejemplo eres usuario de Inoreader, no creo que merezca la pena, porque por muy interesante que sea Fluent Reader, Inoreader no tiene competencia ahora mismo y la aplicación web es superior en todo (ha mejorado en todo desde entonces).

De hecho, Fluent Reader también tiene sus ventajas, como que todas tus fuentes estén siempre bajo tu control, así como políticas de seguridad y privacidad cuando menos curiosas: borrado de cookies al cerrar la aplicación, bloqueo de XSS en un contexto aislado, tratamiento limitado del rastreo, soporte para proxy, no recopila ninguna información el usuario…

Pero que un solo desarrollador haya logrado crear algo como Fluent Reader en unos pocos meses, tiene mucho mérito. Si acaso, su mayor hándicap es que se trata de una aplicación Electron, un framework cada vez más popular -en él se basan aplicaciones como Skype, Visual Studio Code, Evernote y otras tantas- que tiene como condena un consumo de recursos superior al de una aplicación nativa típica. No es un drama si eres un usuario ligero, pero si lo cargas de fuentes…

Asimismo, el diseño externo de Fluent Reader está hecho a semejanza de Windows 10, como revela la barra de la ventana, por lo que en otros sistemas puede quedar un poco fuera de lugar. Sin embargo, hablamos de un aplicación cuya versión 1.0 salió hace apenas un par de meses y de continuar con su desarrollo al ritmo y nivel que ha llevado hasta ahora, puede llegar a hacer las delicias de más de uno. De ahí que lo califique como un proyecto prometedor.

No me voy a extender mucho más, aunque tampoco he descrito Fluent Reader en su totalidad. Te animo a que lo descubras por ti mismo probándola, ya que es gratuita y permite importar y exportar tus fuentes RSS con faciliad. Lo único que te aseguro es, si estás familiarizado con este clase de aplicaciones, que te va a sorprender.

Puedes descargar Fluent Reader 1.0 en Microsoft Store para Windows, en la App Store para macOS, en Flathub y la Snap Store para Linux; o directamente en GitHub para el sistema que uses, descargando los ejecutables.

Si aún no has disfrutado de la mejor experiencia recibiendo y leyendo las noticias de los sitios que sigues, los lectores RSS son la respuesta y Fluent Reader un digno candidato a ocupar un espacio en tu barra de tareas.