Los mejores contenidos de la semana en MC (CCLII)

Intel Core i9 11900K, análisis. Un procesador que se convierte en el abanderado de la nueva generación de CPUs de alto rendimiento del gigante del chip y que supone una última puesta a punto del proceso de fabricación de 14 nm. Está destinado a consumo general y tiene el objetivo de recuperar la corona en ejecución de videojuegos y competir con su contrincante directo, el AMD Ryzen 7 5800X.

HDR o cómo acercar el potencial del ojo humano a las pantallas de visualización. Una tecnología que está ganando terreno en nuestros dispositivos electrónicos y la verás promocionada como alto rango dinámico tanto en los productos que son capaces de recrearla como las cámaras fotográficas o de vídeo, o aquellos donde se representa el contenido como las pantallas de visualización.

PS5 y Xbox Series X: ¿La generación de la decepción? No solo porque no han cumplido en absoluto con las expectativas que han generado, sino porque además han mantenido buena parte de los problemas que arrastró la generación anterior de consolas, tanto en sus versiones estándar (PS4 y Xbox One) como en sus renovaciones intergeneracionales (PS4 Pro y Xbox One X).

OnePlus 9, análisis: la marca sigue dando lo mejor de si. OnePlus ha actualizado recientemente su línea de móviles con nuevos modelos como este OnePlus 9 que analizamos aquí, destacando por su carga super rápida inalámbrica o la aplicación de la cámara con el software de Hasselblad con la mejora en la calibración del color. OnePlus sigue siendo una apuesta segura.

¿Quieres usar ya los nuevos iconos para Windows 10? Microsoft sigue ampliando el uso del lenguaje Fluent Desing a un mayor número de componentes y partes de la interfaz de Windows 10. El objetivo es superar las inconsistencias que desde su misma concepción han lastrado su diseño general y experiencia de usuario, y ahora toca el turno a los iconos.

Día Mundial del Backup: aprovecha para hacer copias aunque sea una vez al año. El 31 de marzo se celebra el Día Mundial del Backup como recordatorio de la importancia que tienen las copias de seguridad digitales. Es una tarea que no solo debemos realizar frecuentemente, si no que debemos incluirla en cualquier programa de mantenimiento regular de nuestros equipos informáticos.

Corsair RM1000x: una fuente para la eternidad. Analizamos a fondo el buque insignia de la nueva generación de fuentes de alimentación de alto rendimiento de Corsair, dirigida al mercado de consumo general y preparada para satisfacer las necesidades de los usuarios más exigentes durante muchos, muchos años y de ello dan fe sus 10 años de garantía.

Novedades VOD 14/21. Semanal de series (y de películas) con los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, Amazon Prime Video… y en esta ocasión con aluvión de clásicos para hacer más llevadero el confinamiento.

Xiaomi Total. Gran semana de presentaciones para el fabricante chino, renovando su serie de smartphones Xiaomi Mi 11 Ultra, Pro, 11i y Lite; los portátiles Xiaomi Mi Laptop Pro 14 y 15; la pulsera cuantificadora Mi Smart Band 6; el proyectos Mi Smart Projector 2 y la gran novedad de todos, el móvil plegable Mi Mix Fold.

Cinco mentiras sobre las tarjetas gráficas. Los avances en gráficas que se han ido produciendo a lo largo de todos estos años también han traído numerosas mentiras, y algunas medias verdades, que han hecho mucho daño a los usuarios con menos experiencia, y que han llegado a afectar al sector de las tarjetas gráficas creando mitos con un efecto de bola de nieve. Que no te engañen.

Android envía 20 veces más datos a Google que iOS a Apple, dice un estudio. La telemetría de Android, entendiéndola como la recogida de datos y envío de los mismos al desarrollador del software, es abundante. Y lo mismo podemos decir de otros sistemas operativos, móviles como el iOS de Apple o de escritorio como el Windows 10 de Microsoft.

Razer Kishi, análisis: jugando mano a mano. Un gran complementos para juegos en movilidad, pensado para encajar alrededor de un teléfono móvil, nos encontramos con un mando compuesto por dos partes rígidas sobre las que se encuentran los botones y joysticks, unidas a través de un pequeño sistema de correas elásticas y una plancha que hará a su vez de tope en la parte trasera.

