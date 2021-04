Si año pasado, por culpa del coronavirus, nos quedamos sin Google I/O 2020, este año Google I/O 2021 vuelve a la cita anual con los desarrolladores y, por el camino, también con los usuarios de Android, los periodistas tecnológicos y, en resumen, por cualquier persona interesada en conocer los planes de Google para los próximos meses, una propuesta de lo más interesante y que, como hemos sabido hoy, este año tendrá lugar entre el 18 y el 20 de mayo.

Ninguna sorpresa, claro, al saber que Google I/O 2021 se celebrará exclusivamente en modo online. Aunque las vacunaciones parecen estar, finalmente, tomando buen ritmo, todavía es demasiado pronto como para celebrar este tipo de eventos de manera presencial, y como muestra de ello la empresa del buscador no solo ha optado por el online para Google I/O 2021, sino que además ha confirmado que no asistirá al Mobile World Congress 2021 que, pese a que no tenga mucho sentido, de momento mantiene la convocatoria abierta para el próximo mes de junio.

Se suma, a esta actitud responsable, que el acceso a todas las sesiones y todos los contenidos de Google I/O 2021 será totalmente gratuito. A diferencia de los eventos presenciales, en los que los asistentes tienen que hacer un importante desembolso económico (y no solo por la inscripción, también hay que sumar los gastos de desplazamiento y alojamiento), un evento online, sin límite de participantes y con inscripción gratuita, es una sensacional oportunidad para los desarrolladores que no podrían plantearse asistir a la modalidad presencial.

Aunque hablamos de un evento diseñado, en principio, para desarrolladores, Google I/O 2021 es en realidad uno de los eventos más importantes del año en el sector tecnológico, pues es en el que esperamos que se produzca el lanzamiento de la primera beta de Android 12, del que hasta el momento hemos visto dos ediciones preliminares dirigidas a los desarrolladores. En la beta que verá la luz en mayo, podremos ver las líneas maestras que seguirá la undécima revisión del sistema operativo para smartphones y tablets más empleado del mundo, y empezaremos a atisbar las funciones con las que nos sorprenderán los dispositivos el año que viene.

Un aspecto importante, eso sí, es que aunque la inscripción a Google I/O 2021 es gratuita, resulta imprescindible para poder acceder a los eventos y materiales que se publicarán en su web. Para la inscripción tendrás que rellenar un formulario con algunas preguntas para determinar tu perfil y tus intereses (por cierto, si te inscribes me gustaría saber si has dejado alguna pregunta para Sundar Pichai). Solo te llevará un par de minutos y, al finalizar, recibirás un correo electrónico confirmando tu inscripción. Además, si todavía no tienes perfil de desarrollador, también podrás crearlo desde el mensaje de confirmación.

Más información e inscripción en la página oficial del evento.