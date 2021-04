Corsair Sabre RGB PRO, análisis: juega como un profesional

El Corsair Sabre RGB PRO es un ratón profesional para gaming que se encuadra dentro de la «Champion Series FPS/MOBA», lo que significa que está dirigido, principalmente, a jugadores exigentes que quieran competir al máximo nivel, y contar con todo lo necesario para dar lo mejor de sí en cada enfrentamiento.

Los periféricos para gaming han vivido una evolución bastante curiosa, y han tenido momentos en los que el valor funcional, e incluso las prestaciones, se han visto relegadas a un segundo plano. El Corsair Sabre RGB PRO se desmarca de esa tendencia, y apuesta por unir un diseño sobrio y discreto, aunque sin llegar a esconder su espíritu gamer, con un conjunto de prestaciones que lo convierten en uno de los mejores ratones de su clase.

Durante las dos últimas semanas he podido disfrutar del Corsair Sabre RGB PRO, y hoy, por fin, estoy listo para compartir con vosotros mi experiencia. Al tratarse de un ratón eminentemente gaming, he centrado mis pruebas en juegos, pero no me he olvidado por completo de otras pruebas más mundanas, agrupadas alrededor de un uso básico del PC, incluyendo navegación web y ofimática, para que tengáis una visión más clara y profunda de todo lo que ofrece.

Antes de empezar, queremos dar las gracias a Corsair España por enviarnos una muestra del Corsair Sabre RGB PRO, y por permitirnos hacer nuestro trabajo con total libertad y sin prisas, ya que sin ellos este análisis no habría sido posible. Dicho esto, empezamos. Poneos cómodos, que, como de costumbre, hay mucho que leer.

Corsair Sabre RGB PRO: Primer vistazo

El Corsair Sabre RGB PRO es un ratón todoterreno que está diseñado para encajar sin problema en cualquier entorno. Su línea tiene matices marcadamente angulosos, está fabricado en plástico y combina con acierto un acabado en color negro mate, el color dominante, con toques de color negro brillante, lo que genera un contraste muy bonito.

Esa sobriedad que consigue la combinación de colores negro mate y negro brillante se ve rota por la iluminación LED RGB, que resalta ese espíritu gamer al que hicimos referencia, y que deja claro, desde el principio, que el Corsair Sabre RGB PRO puede cubrir sin problemas las necesidades de los jugadores más exigentes.

Debo decir que, nada más sacarlo de la caja, las sensaciones que transmite el Corsair Sabre RGB PRO al tacto son muy buenas. Es un ratón muy ligero, pero al mismo tiempo tiene un tamaño notable y se adapta a la perfección a dos tipos de agarre: garra y palma. Personalmente, utilizo un agarre de tipo palma, así que me he sentido muy cómodo desde el primer momento con el Corsair Sabre RGB PRO, no he necesitado de ningún periodo de adaptación.

Tanto por calidad de construcción como por diseño el Corsair Sabre RGB PRO raya a un gran nivel, y la iluminación LED RGB se ha implementado con gran acierto, puesto que consigue dar un toque de distinción al ratón sin llegar a romper la elegancia que le confiere su línea angulosa y su terminación en color negro de doble tono. Buen trabajo por parte de Corsair en ambos aspectos.

La calidad de construcción se deja notar por los materiales que ha utilizado Corsair, pero se aprecia en su máxima expresión cuando nos ponemos a repasar las especificaciones técnicas del Corsair Sabre RGB PRO, aunque sobre ello profundizaremos en el próximo apartado. Mención especial merecen, eso sí, el cable de conexión es de tipo USB y está trenzado, como cabía esperar de un producto de alta calidad, y la base que cuenta con una superficie de teflón y con una placa personalizable.

El Corsair Sabre RGB PRO viene con un total de seis botones programables y utiliza, en sus botones primarios, el diseño Corsair QuickStrike, que está basado en unos resortes especiales que reducen a cero el espacio existente entre dichos botones y los interruptores. ¿Qué supone esto para el usuario? Pues muy sencillo, que todas las acciones que ejecutemos utilizando dichos botones se llevarán a cabo con mayor rapidez. Obvia decir que, en juegos competitivos, esto puede marcar la diferencia entre una victoria y una derrota.

Por lo que respecta a la iluminación LED RGB, el Corsair Sabre RGB PRO cuenta con dos zonas totalmente personalizables a través de iCUE, situadas en la rueda de scroll y en el logotipo de Corsair. En el lateral también aparecen tres espacios que reflejan el perfil de DPI que tenemos activado. Podemos alternar en tiempo real, y con un solo clic, entre cinco perfiles distintos.

Corsair Sabre RGB PRO: Especificaciones

Tras este primer vistazo, estamos listos para entrar, de lleno, a ver las especificaciones técnicas más importantes del Corsair Sabre RGB PRO. No os hago esperar, vamos a ello:

El Corsair Sabre RGB PRO está diseñado para agarres de tipo garra y palma, y ha sido probado por jugadores profesionales.

Conector USB 2.0 Type-A.

Construido en plástico, con base de teflón y cable de 1,8 metros trenzado.

Compacto y ligero: tiene un peso de apenas 74 gramos y unas medidas de 129 x 70 x 43 mm.

Utiliza botones con el diseño Corsair QuickStrike, que integran unos resortes especiales que consiguen reducir a cero el espacio entre los botones y los interruptores, lo que se traduce en acciones más rápidas.

Tecnología de híper procesamiento Corsair Axon, que registra y transmite tus acciones a un máximo de 8.000 Hz.

Seis botones programables.

Cable de tipo paracord que reduce el arrastre y la resistencia, lo que permite mejorar las interacciones con el ratón, consiguiendo unos movimientos más rápidos y fluidos.

Sensor óptico nativo PixArt PMW3392 personalizado de hasta 18.000 ppp, con un seguimiento de 450 IPS a una aceleración de hasta 50 G personalizable en pasos de resolución de 1 DPI.

Compatible con Windows 10 y macOS 10.15.

Interruptores OMRON con una vida útil de 50 millones de clics.

Sistema de iluminación LED RGB personalizable a través de iCUE.

Garantía de dos años.

Precio: 59,99 euros (54,99 euros la versión sin RGB).

Corsair Sabre RGB PRO: Nuestra experiencia

El Corsair Sabre RGB PRO presenta un funcionamiento totalmente «plug and play», es decir, nada más conectarlo estamos listos para empezar a utilizarlo. Sin embargo, si queremos sacarle el máximo deberemos descargar iCUE, una herramienta que, como podéis ver en las imágenes adjuntas, ha recibido un importante lavado de cara. La interfaz tiene ahora un acabado más moderno y detallado, agrupa las funciones más importantes dentro de la ventaja de cada periférico o componente, y nos permite añadir diferentes sensores en la parte inferior izquierda.

La verdad es que el nuevo diseño de iCUE me parece todo un acierto, no solo por cuestión de estética, sino también por el valor que ofrece a nivel funcional. Ahora es más fácil encontrar lo que necesitamos, y tardamos menos tiempo en realizar esos ajustes que teníamos en mente. Por otro lado, el consumo de recursos se mantiene al mínimo (alrededor de un 1% de la CPU), así que hay que reconocer que Corsair ha hecho un trabajo excelente.

Como anticipamos, la integración del Corsair Sabre RGB PRO en iCUE es total. Encontramos numerosas opciones de personalización que incluyen:

Asignación de teclas : nos permite crear macros, cambiar la configuración de los botones y modificar perfiles, entre otras cosas.

: nos permite crear macros, cambiar la configuración de los botones y modificar perfiles, entre otras cosas. Efectos de iluminación: podemos utilizarla para personalizar la iluminación LED RGB del ratón, y crear enlaces de iluminación con otros componentes y periféricos.

podemos utilizarla para personalizar la iluminación LED RGB del ratón, y crear enlaces de iluminación con otros componentes y periféricos. Iluminación por hardware: también nos da la posibilidad de cambiar la iluminación LED RGB, pero se aplica a nivel de hardware y queda guardada en la memoria del ratón.

también nos da la posibilidad de cambiar la iluminación LED RGB, pero se aplica a nivel de hardware y queda guardada en la memoria del ratón. DPI: nos permite ajustar la resolución y crear perfiles personalizados con diferentes valores entre los que podremos alternar de una manera sencilla, rápida y cómoda.

nos permite ajustar la resolución y crear perfiles personalizados con diferentes valores entre los que podremos alternar de una manera sencilla, rápida y cómoda. Rendimiento : podemos personalizar el ajuste de ángulo y la velocidad del puntero.

: podemos personalizar el ajuste de ángulo y la velocidad del puntero. Ajustes del dispositivo: podemos utilizarlo para cambiar una serie de ajustes importantes, incluyendo desde la tasa de sondeo (polling rate) hasta la optimización del puntero, el ángulo y la velocidad del mismo, así como instalar actualizaciones de firmware.

Una de las novedades más interesantes, y más importantes, que incluye el Corsair Sabre RGB PRO es la de tecnología de híper procesamiento Corsair Axon, que registra y transmite nuestras acciones a un máximo de 8.000 Hz. Para entender mejor el valor que ofrece esta tecnología, es necesario descubrir cómo funciona, así que vamos a ello.

La tecnología Corsair Axon está apoyada por un sistema operativo específicamente diseñado por Corsair y un SoC de alto rendimiento. Ambos elementos crean un sistema integrado en el ratón que es capaz de trabajar con latencias ultra bajas, y que mejora enormemente la experiencia del usuario. Estas son sus claves:

La tecnología Corsair Axon está optimizada para procesar instrucciones de una manera más rápida y eficiente que la generación anterior de ratones.

que la generación anterior de ratones. Es capaz de trabajar en multihilo, gracias al SoC integrado de alto rendimiento, lo que significa que puede paralelizar múltiples instrucciones sin despeinarse.

sin despeinarse. Cuenta con un algoritmo avanzado de programación que asegura que los clics de mayor importancia lleguen, y que lo hagan cuanto antes.

que asegura que los clics de mayor importancia lleguen, y que lo hagan cuanto antes. Los clics del ratón se detectan, y se procesan, de forma casi instantánea.

Puede transmitir clics y movimientos al PC ocho veces más rápido que un ratón gaming normal (hasta 8.000 Hz).

(hasta 8.000 Hz). Puede trabajar de forma conjunta con efectos de iluminación, sin que estos tengan el más mínimo impacto en el rendimiento.

Como vemos, la tecnología Corsair Axon cambia por completo las reglas del juego, pero debemos ponerla en relación con el diseño QuickStrike al que hicimos referencia al principio del análisis, ya que este minimiza el espacio entre los botones de clic izquierdo y clic derecho y sus interruptores, lo que reduce drásticamente el recorrido y se traduce en pulsaciones casi instantáneas, con una respuesta perfecta y un retroceso casi inmediato.

Bien, ¿y qué supone esto para mí como jugador? Pues es muy sencillo, gracias a ambos avances disfrutaremos de una latencia casi nula, y podremos realizar nuestras jugadas más rápido que nuestros rivales, lo que significa que tendremos más posibilidades de alzarnos con la victoria al jugar con un Corsair Sabre RGB PRO.

Quiero poneros un ejemplo para que terminéis de contextualizar mejor todo esto. Con un ratón gaming tradicional tendríamos un tiempo de pulsación que dependería totalmente de nuestros reflejos, una detección del clic instantánea, un tiempo de retroceso inferior a 3 ms, un tiempo de procesado de menos de 1 ms, un tiempo de transmisión de hasta 1 ms y una latencia media por clic de 4 ms. Pues bien, con el Corsair Sabre RGB PRO, el tiempo de pulsación se acelera gracias al diseño QuickStrike, no hay retraso en el retroceso, el tiempo de procesado se reduce casi a cero, y el de transmisión baja a un máximo de 0,125 ms. La latencia media por clic es inferior a 0,115 ms.

Para disfrutar al máximo del Corsair Sabre RGB PRO, y de la tecnología Corsair Axon funcionando a 8.000 Hz, he utilizado mi nuevo PC, un equipo muy potente que monta un Ryzen 7 5800X, 32 GB de RAM y una RTX 3080. El monitor tiene una resolución de 2.560 x 1.440 píxeles, una tasa de refresco de 144 Hz y es G-SYNC compatible. Tengo altas tasas de refresco, una configuración capaz de alcanzar tasas muy elevadas de fotogramas por segundo y la tranquilidad de que G-SYNC evitará pérdidas de sincronización y rupturas en la imagen. Sí, es un equipo perfecto para probar el Corsair Sabre RGB PRO.

Mi experiencia en navegación web, multimedia, ofimática y trabajo diario con el Corsair Sabre RGB PRO ha sido sobresaliente. Alternar entre los diferentes perfiles con un simple clic me permitió adaptar el funcionamiento del ratón a mis necesidades concretas en cada momento, pero su verdadero valor está en el gaming. Este es un ratón pensado para los amantes de los juegos, y doy fe de que marca una clara diferencia.

En League of Legends, por ejemplo, la agilidad mental y el posicionamiento constante en el mapa son fundamentales para incrementar nuestras posibilidades de victoria. El juego en equipo también importa, y la velocidad con la que ejecutemos nuestros movimientos, y las combinaciones de habilidades, pueden marcar la diferencia entre ganar o perder nuestra línea. Suelo utilizar casi siempre tres personajes: Lee Sin, Brand y Vayne. Los tres requieren reflejos y habilidad, y con el Corsair Sabre RGB PRO he disfrutado como nunca.

Las combinaciones de habilidad con Lee Sin y Brand se ejecutaban tan rápido, incluso con el lanzamiento inteligente desactivado, que, en más de una ocasión, llegaron a acusarme de hacer trampa. Ya sabéis que ambos dependen de la precisión y la rapidez con la que encajemos el combo para lograr una muerte. Con Vayne me pasaba exactamente lo mismo, la respuesta del Corsair Sabre RGB PRO era increíblemente buena, y esto me permitió apurar al máximo y salir con vida en varios enfrentamientos, tanto individuales como de grupo.

También he probado el Corsair Sabre RGB PRO en Destiny 2 y en DOOM Eternal, y la experiencia ha sido sublime. Con este ratón he podido llevar un poco más allá ese nivel de maestría que he adquirido en estos juegos con el paso del tiempo, no solo por la velocidad con la que se transmitían mis movimientos, sino también por la precisión de estos.

Notas finales: Un ratón capaz de marcar la diferencia

El Corsair Sabre RGB PRO es un ratón que, desde luego, sorprende. Su marcado carácter gaming queda perfectamente «camuflado» por un diseño bastante discreto y sobrio, donde domina un color negro en doble tono que solo se ve roto por una, también discreta, iluminación LED RGB en doble zona.

La sorpresa es mayúscula cuando empezamos a utilizarlo en juegos y a profundizar en sus funciones y características, y poco a poco nos vamos dando cuenta de que estamos ante uno de los mejores ratones para gaming que existen a día de hoy.

Su calidad de construcción y su ergonomía son sobresalientes, pero la precisión y al velocidad de respuesta que conseguimos con la tecnología Corsair Axon son los dos grandes puntos de inflexión, los dos claros diferenciadores que hacen que el Corsair Sabre RGB PRO juegue, directamente, en otra liga.

No caigas en el error de pensar que con el Corsair Sabre RGB PRO te convertirás en un jugador profesional de la noche a la mañana, eso requiere dedicación, práctica y mucha paciencia. Sin embargo, sí que es cierto que con el Corsair Sabre RGB PRO jugarás mejor, y que tu talento natural se verá amplificado. Una excelente compra, sin duda.