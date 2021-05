¿Existen los extraterrestres? Si nos basamos en las matemáticas y en la ciencia, la respuesta es que probablemente sí. De hecho, la anomalía sería que fueramos el único exponente de vida inteligente del Universo. Solo nuestra galaxia, la Vía Lactea, tiene más de 100.000 millones de planetas. Sin embargo, encontrar la evidencia que respalde la estadística sigue siendo un sueño.

El último intento de localizar vida inteligente ha sido protagonizado por el grupo de científicos de Breakthrough Listen, que han publicado hace unas horas los resultados de su última búsqueda de vida inteligente. Analizaron 60 millones de estrellas de una zona de alta densidad, estudiando una porción relativamente pequeña del cielo pero muy masificada.

Para ello, utilizaron el radiotelescopio Green Bank en West Virginia y el radiotelescopio Parkes en Australia para examinar 600 horas de ondas de radio de las estrellas entre 0,7 y 93 GHz. Los resultados de las observaciones se han publicado en un documento disponible en el The Astronomica Journal. y, aunque no hay resultados positivos respecto a la vida extraterrestre, si se detectaron señales probablemente asociadas a un tipo de estrellas de neutrones conocidos como magnetares, de gran interés científico.

En este punto, conviene destacar que el equipo rastreaba señales que fueran emitidas a propósito y con un motivo determinado, también conocidas como tecnofirmas (señales ópticas, de microondas, láser con algun tipo de patrón que sugiera un origen artificial). La búsqueda de «una baliza» no es la única forma de detectar extraterrestres, pero sí la más razonable a distancia; estudiar molecúlas u orgarnismos (biofirmas) es una aventura de momento más cerca de ciencia ficción.

¿Implica este fracaso la ausencia de vida inteligente? Obviamente no. Podría haber algo ahí fuera, incluso mucho más cerca de lo que pensamos pero que todavía no tengamos capacidad de detectar. En esos 60 millones de estrellas podría haber civilizaciones o señales que todavía no han llegado a la Tierra o que hayan avanzado tanto que usen formas radicalmente diferentes de comunicación o seguimiento. Toca seguir soñando con ser la primera generación que confirme que no estamos solos en el Universo.

Más información | Breakthrough Listen