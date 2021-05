Cuando se produjo la primera burbuja fuimos plenamente conscientes de que es posible manipular el Bitcoin, y de que esto es, además, bastante sencillo para aquellas personas que por su posición social o económica tienen un alto grado de influencia. Elon Musk es, sin ninguna duda, una de esas personas, no en vano hablamos de un mil millonario que ha fundado compañías tan relevantes como Tesla y SpaceX, entre otras.

Elon Musk lleva tiempo haciendo comentarios a través de Twitter con los que, en la mayoría de los casos, mostraba su apoyo a criptodivisas como el Bitcoin y el Dogecoin. La cosa de desmadró considerablemente cuando el mil millonario confirmó una inversión enorme en Bitcoin por parte de Tesla, y anunció que, además, la compañía iba a empezar a aceptar dicha criptodivisa como forma de pago. Esto hizo que su valor se disparase hasta fijar un nuevo récord al quedar por encima de los 63.000 dólares

Contar con el beneplácito de una persona tan importante como Elon Musk es muy favorable para un activo tan volátil, pero si a esto le añades la posibilidad de utilizarlo para comprar coches Tesla, está claro que su valor tocará un nuevo techo, y que este se mantendrá relativamente estable, siempre que la situación no cambie. Es aquí donde ha surgido el problema, y es que la situación no solo ha cambiado, sino que además lo ha hecho de la peor manera posible.

Manipular el Bitcoin: Elon Musk se ha pasado de frenada esta vez

No es un secreto, desde hace mucho tiempo sabemos que para minar, y para mantener el Bitcoin, es necesario utilizar grandes cantidades de energía, y que esta procede, en la mayoría de los casos, de fuentes altamente contaminantes. China es el país de minado de Bitcoin por excelencia, siempre lo ha sido, no es algo que se haya descubierto de la noche a la mañana.

Con esto en mente, cuando Elon Musk dijo que Tesla iba a dejar de aceptar el pago con Bitcoins, y explico que había tomado esa decisión porque dicha criptodivisa «tiene un gran impacto medioambiental«, no pude evitar llevarme las manos a la cabeza. No fui el único, muchos vieron en toda esta historia un importante esfuerzo por parte de Musk por manipular el Bitcoin, creando un primer escenario favorable que hizo que su valor se disparase, lo que le permitiría vender activos y obtener un gran beneficio, y crear, posteriormente, otro escenario donde lo favorable no es vender, sino comprar o mantener.

Todo lo que hemos dicho generó un fuerte malestar que, poco a poco, se ha ido incrementando, y que ha alcanzado un punto álgido cuando han empezado a surgir informaciones que indican que Tesla podría haber vendido todo o parte de sus activos invertidos en Bitcoins. Si esto se confirma, el escándalo sería enorme, y ya no habría ninguna duda de que lo que hizo el fundador de Tesla fue manipular el Bitcoin de forma consciente.

Tras un primer mensaje que parecía confirmar esa venta, Elon Musk parece haberse dado cuenta del error cometido, y publicó un nuevo tweet donde aseguraba que Tesla no ha vendido sus Bitcoins. Basta con ver que dicha criptodivisa sigue «hundida» para darse cuenta de que la credibilidad que se le ha dado a ese segundo mensaje ha sido mínima.

¿Estamos ante una segunda burbuja? ¿Explotará el Bitcoin?

Es lo que muchos se están preguntando ahora mismo. La jugada de Elon Musk no solo ha demostrado lo «fácil» que es manipular el Bitcoin, sino que ha sacudido los cimientos de todas las criptodivisas, incluyendo Ethereum, que se había mantenido bastante estable, y que al momento de escribir este artículo había pasado de tener un valor máximo de 4.136 dólares a caer hasta los 3.363 dólares.

El Bitcoin llegó a superar los 63.000 dólares a mediados de abril, pero al momento de escribir este artículo fluctuaba entre los 43.000 y los 44.000 dólares, lo que significa que ha sufrido una caída de 20.000 dólares en apenas un mes. No hay duda, esto confirma lo que ya os hemos dicho en otras ocasiones, que las criptodivisas tienen una alta volatilidad, son objeto de una enorme especulación y representan una inversión de riesgo que podría despegar o hundirse de forma súbita, y en cualquier momento, sin una razón debidamente justificada.

No puedo darlo por seguro, ya que para bien o para mal soy incapaz de adivinar el futuro, pero cada vez tengo más claro que nos encontramos ante una segunda burbuja, y que es solo cuestión de tiempo hasta que esta explote. Puede que esto no ocurra ni a corto ni a medio plazo, y cabe la posibilidad de que el Bitcoin no se hunda de la misma manera que en la primera burbuja, pero no espero nada bueno de un activo que puede perder hasta un 33% de su valor por un tweet de alguien que, encima, solo está diciendo una obviedad que se conocía hace años.