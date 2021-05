Todos podemos cometer algún error al montar un PC, incluso aunque tengamos conocimientos avanzados y una cierta experiencia. En los últimos meses he tenido pequeñas anécdotas que confirman esta realidad. Por ejemplo, un conocido con cierta experiencia me dijo que devolvió una placa base nueva porque estaba defectuosa, ya que no le reconocía los dos SSDs SATA que había instalado. «¡Qué mala suerte!», me dijo, me quedé pensando un momento y le pregunté si no habría ocupado conectores M.2 que inhabilitaran los puertos SATA que intentaba utilizar. Se quedó mudo, al principio no supo qué decir, y al final acabó esquivando la pregunta con un «seguro que no».

Ese es uno de los errores más frecuentes que se cometen a la hora de construir un PC, sobre todo cuando tenemos la intención de utilizar muchas unidades de almacenamiento, pero no el único. Otro error al montar un PC que se comente con cierta frecuencia está relacionado con los ventiladores, concretamente con su orientación. En más de una ocasión me he encontrado con montajes que tenían los ventiladores orientados al revés, de manera que estos en lugar de meter aire lo sacaban, o al revés. Este error puede ser muy grave en ciertas situaciones, ya que acabará negando por completo el flujo de aire en el interior del equipo.

Otro error al montar un PC que se produce con frecuencia suele estar relacionado, en su mayoría, con conectores que olvidamos enchufar, o con conexiones que no hemos hecho del todo bien: un cable SATA que no ha terminado de entrar, un cable de tres o cuatro pines que se nos ha quedado colgando, o que hemos conectado en el lugar que no era, o también algún conector del chasis que no está donde debe. Este tipo de cosas pueden ser muy problemáticas, así que debemos tener mucho cuidado.

Montar componentes incompatibles, o realizar configuraciones desequilibradas, es otro error al montar un PC que todavía ocurre con cierta frecuencia, aunque solo entre aquellos usuarios con menos experiencia que intentan «morder» más de lo que pueden tragar. Lo ideal, en caso de duda, es contactar con un experto, sobre todo si vas a montar un PC de gama alta. No merece la pena arriesgarse a meter la pata con un equipo de 2.000 euros por ahorrarnos 20 o 30 euros al pedir asesoramiento profesional.

Mi mayor error al montar un PC: El cable del ventilador

Cada vez que lo recuerdo no puedo evitar reírme. Fue hace muchos años, no tenía la experiencia que he ido acumulando en los últimos 12 años, pero no por ello deja de ser «grave», entre comillas porque, por suerte, siempre he preferido comprobar que todo está bien antes de cerrar el chasis del equipo que acabo de montar, o de actualizar. Eso mismo hice, incluso, con mi nuevo PC.

Un amigo quería actualizar su PC, y esto implicaba quitar la placa base y la configuración anterior para montar los componentes nuevos. Todo fue bien, a pesar de lo tediosas que se hacen este tipo de actualizaciones, sobre todo por el proceso de desmontaje-montaje, y el movimiento del cableado, si es necesario.

Mi error al montar esta actualización estuvo en que me olvidé, con las prisas, de conectar el cable del ventilador del procesador, el sistema referencia que traían los Intel Core 2 Duo. No fue grave, y de hecho me di cuenta al instante cuando, nada más encender el equipo, vi que el ventilador no se movía. Apagamos, conecté el cable, y todo funcionó a la perfección.

Este tipo de despistes son más frecuentes de lo que podamos imaginar, por eso siempre que alguien me pregunta cuál es la mejor manera de abordar un montaje, o una actualización, y no cometer ningún error al montar un PC, le digo lo mismo:

Preparando un espacio amplio y elevado para trabajar con comodidad.

Asegurarnos de que contamos con todas las herramientas necesarias.

Disponer de tiempo de sobra para hacerlo con tranquilidad, y revisar bien todo antes de encender el PC.

Ahora os toca a vosotros, ¿cuál ha sido vuestro mayor error al montar un PC? Los comentarios son vuestros.