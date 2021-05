Razer BlackWidow v3 Mini Hyperspeed, análisis: pequeño pero matón

Tras la merecida actualización del Razer BlackWidow v3, la compañía taiwanesa nos vuelve a sorprender con la llegada de un nuevo teclado mecánico a su familia principal, con el Razer BlackWidow v3 Mini Hyperspeed, un periférico que tal y como indica su nombre, contará con un nuevo formato de tamaño reducido, así como el respaldo de las tecnologías inalámbricas de alta respuesta patentadas, y por supuesto, los switches mecánicos de la marca.

Especificaciones Razer BlackWidow v3 Mini Hyperspeed

Interruptores Razer Switches mecánicos green/yellow Tecnología Teclas Razer PBT Doubleshot, N-key roll-over, Anti-ghosting Tasa de sondeo 1.000 Hz HyperPolling Iluminación RGB Razer Chroma con 16,8 millones de opciones de color personalizables Software Razer Synapse 3.0 Conectividad Dongle 2.4 GHz Hyperspeed, Bluetooth, cable de fibra mallada con salida USB-C Precio Desde 189,99 euros

Como bien decíamos, sin duda el aspecto más destacable de este teclado es su nuevo factor de tamaño del 65%, ligeramente más grande que el ya estandarizado 60%, pero más compacto que los clásicos Ten Key Less (o TKL). Y es que el BlackWidow v3 Mini Hyperspeed ha optado no solo por la eliminación del teclado numérico y los controles multimedia, sino que nos añade una línea adicional de teclas en su extremo derecho, reduciendo sólo el tamaño de la tecla Shift para ahorrar en espacio sin sacrificar funcionalidad o comodidad.

Todo ello manteniendo un layout de ISO española, manteniendo la presencia de la tecla Ñ y el resto de distribución de teclas y símbolos especiales.

Sin embargo, destaca el teclado todavía mantenga la presencia de unos pequeños marcos alrededor de toda su estructura, con pequeño añadido de plástico brillante en la parte inferior, sobre el que destacará el logotipo retroiluminado de la marca, personalizable junto con el resto de iluminación del mismo.

Y es que como buen periférico gamer, el BlackWidow v3 Mini Hyperspeed contará con una iluminación independiente para cada una de sus teclas. Además, otro añadido que también heredará de sus hermanos mayores, serán las teclas PBT DoubleShot, que con un tratamiento de doble inyección nos ofrecerán un acabado más robusto y una textura ligeramente brillante y granulada pera un mejor tacto y agarre, así como mayor una vida útil de hasta 100 millones de pulsaciones por tecla.

Si bien normalmente estamos acostumbrados a ver el uso de los switches mecánicos verdes en sus teclados, en esta ocasión destaca la presencia de una segunda versión con switches mecánicos amarillos (analizada en este artículo), que aportan mayor suavidad de uso, sin llegar a perder esa respuesta táctil del clic, con una notable reducción de ruido en el accionamiento de las teclas.

Para aquellos que no estén familiarizados con los teclados mecánicos, la principal diferencia de estos frente a los teclados convencionales suele ser la mayor dureza de sus teclas. Sin embargo, en esta ocasión nos encontramos con unas teclas que no exigen demasiada presión, con un recorrido de detección corto. Algo que nos permite aumentar la velocidad de uso y reacción durante las partidas, manteniendo la suficiente resistencia para asegurarnos el no pulsar otras teclas de forma involuntaria.

Pasando a la parte trasera del teclado, destaca la generosa cantidad de superficies de goma antideslizante, con hasta cinco bandas de distintos tamaños que harán casi imposible que el teclado se desplace de forma involuntaria durante su uso. Además, contaremos también con unas patas elevadoras con dos niveles de altura que nos ayudarán a ajustar el teclado para un uso óptimo a nuestro gusto.

Manteniendo la portabilidad y movilidad como uno de sus puntos fuertes, el BlackWidow v3 Mini Hyperspeed cuenta con una conectividad inalámbrica dual, pudiendo conectarlo a nuestro ordenador a través de una conexión bluetooth o con el dongle 2.4 GHz Hyperspeed, que además de un retardo de señal prácticamente inexistente, contará con la capacidad de emparejar varios dispositivos Razer Hyperspeed bajo un único receptor, liberando así los siempre ambicionados puertos USB.

Por último, también podremos encontrar un conector USB Tipo-C para la entrada de carga y conectividad por cable de este teclado, que nos permitirá seguir mantener un uso continuado del mismo mientras carga, sin interrumpir nuestras sesiones de juego.

Aunque sin duda la mayor ventaja de uso del BlackWidow v3 Mini Hyperspeed reside en la amplia capacidad de personalización de estas teclas, permitiéndonos a los jugadores programar diferentes funciones en un espacio de tecleo fuera del marco habitual, pero todavía dentro del alcance natural de uso.

De hecho, si bien en lo personal me gustan los teclados de tamaño completo, utilizando el numpad a diario en las tareas de trabajo, sí que he notado una mejoría a la hora de probar este teclado. Y es que si nos centramos en el ámbito puramente gaming, la reducción de espacio otorga una libertad mucho mayor, evitando algunos golpes accidentales del ratón.

Además, planteado como un teclado para la escena competitiva profesional, hemos querido centrar nuestras pruebas en algunos de los títulos más conocidos del momento como Fortnite, League of Legends, Apex Legends, Overwatch, o Call of Duty: Warzone, en los que, más allá de mi propia habilidad (o ausencia de ella) sí que han ofrecido una importante mejora de rendimiento, con unas teclas de macro realmente útiles.

Además, para todos estos juegos señalados, contaremos con una sincronización especial de iluminación que añadirá algunas reacciones especiales para el teclado frente a nuestras interacciones durante la partida, como cuando recibimos daño, al recoger objetos de diferente rareza del botín, la recarga de nuestras habilidades, e incluso la creación una atmósfera más inmersiva respondiendo a los cambios clima dentro del juego.

Así pues, por último vamos a repasar las funciones de su software gratuito. Y es que aunque el BlackWidow v3 Mini Hyperspeed contará con una funcionalidad plug-and-play y algunos ajustes preestablecidos en su propia memoria, permitiéndonos aprovechar todas sus funciones sin la necesidad de instalar un software, el uso de Razer Synapse nos ampliará enormemente todas las funcionalidades del mismo.

Entre otras funciones, este software nos permitirá acceder a la configuración y reasignación de las funciones de todas y cada una de las teclas; la configuración de los atajos Hypershift; la edición de macros; o la creación de perfiles de usuario, los cuales podremos además almacenar en la memoria interna del propio teclado para cuando lo transportemos.

Además por supuesto del control de la iluminación RGB, con unos efectos que nos permitirán crear una ambientación completa con el resto de periféricos Razer, así como en todos los dispositivos con iluminación disponibles para la sincronización a través de este software, tales como luces, altavoces, ventiladores e incluso nuestra caja.

Destacar eso sí que, aunque Synapse 3 sigue siendo uno de los mejores softwares de su tipo, por el momento sigue disponible en exclusiva para Windows, por lo que, si bien los usuarios de Linux y macOS podrán usar las funciones básicas del teclado, seguirán sin contar con el acceso a todas estas opciones de personalización.

Sin duda este teclado presenta una nueva experiencia de uso para los juegos, con un desempeño y un formato novedoso de teclas que nos ofrecerá, una vez habituado a él, una mejora realmente tangible de cara a la velocidad de actuación. Y es que si lo que buscamos es un teclado mecánico al nivel de los profesionales de los eSports, manteniendo todas las ventajas de portabilidad, compactado y experiencia óptima sin cables, sin duda se trata de una de las opciones más interesantes actualmente disponibles en el mercado.

Actualmente el Razer BlackWidow v3 Mini Hyperspeed sólo está disponible a través de la web oficial de la marca, bajo un precio de 189,99 euros (en el que se incluyen los gastos de envío gratis para la península y Canarias), aunque se espera que también se una al catálogo de otros distribuidores especializados como Amazon o PcComponentes, durante las próximas semanas.

Así pues, gracias a su conectividad inalámbrica, si bien este teclado está diseñado principalmente para ser utilizado en PC, contaremos con el soporte necesario para su uso las consolas PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X|S. eso sí, bajo unas capacidad reducida de sus funcionalidades.