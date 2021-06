TSMC avanza en sus planes hacia los tres nanómetros

Parece mentira, pero en realidad ya llevamos algunos años hablando de los planes de TSMC para dar el salto a los tres nanómetros. Allá por 2017 la compañía confirmó que ya había iniciado los preparativos para poner en marcha una fábrica destinada a esta tecnología. Obviamente no hablamos de algo que se pueda hacer de un día para otro, una planta de producción de estas características, así como los desarrollos tecnológicos necesarios para iniciar este tipo de producción son singularmente complejos, por lo que este era, y sigue siendo, un plan a largo plazo.

Una noticia muy interesante sobre su buena evolución la tuvimos a finales del año pasado, cuando se supo que Apple había comprado toda la producción de 3 nm de TSMC. Y no, esto no significaba que la fabrica ya estuviera en marcha y que ya se estuvieran produciendo chips de esta escala, no. Lo que indicaba es que Apple, en un movimiento que algunos calificaron de prematuro y arriesgado, pero que para otros fue valiente e inteligente, se aseguraba contar con las líneas de producción de tres nanómetros de TSMC tan pronto como estas líneas de producción estén listas para funcionar.

Y hoy sabemos, por Digitimes Asia, que los planes parecen ir bastante bien, al punto de que la tecnológica podría estar lista para iniciar la producción de 3 nm el segundo semestre de 2022:

«TSMC ha afirmado que su tecnología N3 será la tecnología más avanzada del mundo cuando comience la producción en volumen en la segunda mitad de 2022. Confiando en la arquitectura de transistores FinFET probada para obtener el mejor rendimiento, eficiencia energética y rentabilidad, N3 ofrecerá hasta 15 % de ganancia de velocidad o consume hasta un 30% menos de energía que N5 y proporciona hasta un 70% de ganancia de densidad lógica«, podemos leer.

Recordemos que, en la actualidad, los chips de Apple (A14 y M1), producidos por TSMC, están construidos en 5 nm, y que los planes de la compañía son iniciar la producción en 4 nm en algún momento del tercer trimestre de 2021, por lo que si Apple presenta algún dispositivo a finales de año, y casi con total seguridad su hardware del año que viene, estará equipado con chips de 4 nm. Mientras tanto, tendremos que esperar hasta 2023 para ver llegar esta tecnología a los dispositivos de los de Cupertino. Lo que nos plantea una duda: ¿serán capaces de ser el primer fabricante que tenga dispositivos con esta tecnología? Personalmente pienso que sí, pero todavía tendremos que esperar para saberlo.