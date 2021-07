Google introduce cambios en la interfaz del buscador

Cada cierto tiempo, y siempre de manera discreta, Google introduce algunos cambios en la interfaz web de su buscador, es decir, la que vemos cuando accedemos a su página web para realizar una búsqueda y, claro, aquella en la que se muestran los resultados de la misma. No es algo habitual, y generalmente son cambios que no llaman la atención, al punto de que pueden incluso pasar desapercibidos para la mayoría. En alguna ocasión son de índole estética, pero la mayoría de las veces tienen que ver con la usabilidad tanto del buscador como del resto de servicios asociados a la cuenta de Google.

El objetivo de Google, con estos cambios, es que no supongan una enorme diferencia a nivel visual, pues esto podría provocar un importante rechazo en muchos usuarios, que incluso llegarían a desconfiar sobre si quizá han empleado otro buscador distinto. Una política totalmente comprensible, si bien tiene como consecuencia negativa precisamente lo que indicaba antes, que la introducción de cambios puede pasar desapercibida al usuario.

Tal podría ser el caso, sin ir más lejos, de la última novedad de Google en lo referido al buscador, y que ha comenzado a desplegarse en las últimas horas. Una novedad que, si bien no aporta nuevas funciones, sí que facilita el acceso a las mismas. Y es que, como puedes comprobar tú mismo, si realizas una búsqueda como ésta, en la parte superior derecha se muestra un nuevo icono, con forma de rueda de engranaje, que da acceso a un nuevo menú:

Configuración de búsqueda : accederás a un apartado de configuración de Google en el que puedes especificar varios aspectos relacionados con los resultados de búsqueda, como el número de resultados por página, funcionamiento de autocompletar, resultados personalizados (en base a tu historial), etcétera.

: accederás a un apartado de configuración de Google en el que puedes especificar varios aspectos relacionados con los resultados de búsqueda, como el número de resultados por página, funcionamiento de autocompletar, resultados personalizados (en base a tu historial), etcétera. Idiomas (languages) : desde aquí podrás modificar rápidamente el idioma de la interfaz y de los resultados de búsqueda que deseas obtener.

: desde aquí podrás modificar rápidamente el idioma de la interfaz y de los resultados de búsqueda que deseas obtener. Ocultar resultados explícitos : por defecto Google te mostrará todos los resultados asociados a una búsqueda, pero seleccionando este ajuste te evitarás aquellos de contenido exclusivo para adultos.

: por defecto Google te mostrará todos los resultados asociados a una búsqueda, pero seleccionando este ajuste te evitarás aquellos de contenido exclusivo para adultos. Búsqueda avanzada : aunque desconocida para muchos usuarios, Google cuenta con una función de búsqueda muy avanzada, que puedes ser empleada tanto directamente con operadores y otros elementos en el recuadro de búsqueda, como en una interfaz diseñada específicamente para este fin, a la que podrás acceder desde esta entrada del nuevo menú.

: aunque desconocida para muchos usuarios, Google cuenta con una función de búsqueda muy avanzada, que puedes ser empleada tanto directamente con operadores y otros elementos en el recuadro de búsqueda, como en una interfaz diseñada específicamente para este fin, a la que podrás acceder desde esta entrada del nuevo menú. Historial de búsqueda : Ya lo sabes, porque te lo hemos contado muchas veces, que salvo que configures lo contrario Google guarda un historial de las búsquedas que has realizado. Esta entrada del menú te permitirá acceder al mismo, ya sea para revisarlo, desactivarlo, etcétera.

: Ya lo sabes, porque te lo hemos contado muchas veces, que salvo que configures lo contrario Google guarda un historial de las búsquedas que has realizado. Esta entrada del menú te permitirá acceder al mismo, ya sea para revisarlo, desactivarlo, etcétera. Tus datos : ¿Quieres ver y gestionar los datos que Google tiene sobre ti? Podrás hacerlo desde aquí.

: ¿Quieres ver y gestionar los datos que Google tiene sobre ti? Podrás hacerlo desde aquí. Buscar en ayuda: Google cuenta con mucha documentación de ayuda e información sobre el buscador, desde esta entrada del nuevo menú accederás a dichos datos.

Como ya te indiqué anteriormente no estamos hablando de nuevas funciones, todos estos elementos ya estaban disponibles en Google anteriormente. Sin embargo, este menú proporciona un acceso mucho más rápido a algunas de las funciones y ajustes a los que, con más probabilidad, podemos querer acceder al usar el buscador. Lo único que me llama la atención es que hayan optado por mostrarlo en las páginas de resultados y no en la principal del buscador.