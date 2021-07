Ya son muchos los que no ven la tele y con no verla me refiero al TDT y los canales tradicionales ¿Qué sentido tiene tener un televisor si lo que no utilizamos es la antena? Huawei ha respondido a esta pregunta, «ningún sentido» y para ello pone a la venta el Huawei Visión S una pantalla inteligente que se lanzó el pasado mes de junio y que busca ser la protagonista de tu salón incorporando aquello que de verdad valoras: pantalla FulView 4K, tasa de refresco de 120 Hz y una cámara extraíble y rotativa de 13 MP que admite videollamadas en HD de 1080p.

El objetivo de esta pantalla es que se convierta en el controlador principal del hogar inteligente, gracias a sus posibilidades de conectividad con dispositivos de IOT, integra además el asistente personal de la marca para un control por voz inteligente para facilitar la vida de los usuarios, incluso con la pantalla apagada.

Sin embargo, la digitalización y el desarrollo de los hogares inteligentes incrementan la demanda de dispositivos que, no solo estéticamente si no a nivel técnico, puedan cubrir las expectativas de los consumidores. En este sentido, HUAWEI Vision S abre nuevas posibilidades respecto al consumo de contenidos de entretenimiento y la conexión entre personas, garantizando una experiencia de usuario inteligente y de calidad.

Cualitativamente por delante de otros dispositivos del mismo sector, HUAWEI Vision S cuenta con una pantalla inteligente FullView de resolución 4K y una tasa de refresco de 120Hz capaz de duplicar la cantidad de veces que la pantalla se actualiza respecto a otras pantallas de su segmento, que presentan una tasa de refresco de 60Hz. De esta forma, los usuarios podrán disfrutar de una experiencia visual con calidad cinematográfica, en alta definición, más envolvente, nítida, detallada y fluida en cualquier escenario posible.

Además, el algoritmo Honghu Picture Engine de Huawei y la tecnología de estimación y compensación de movimiento inteligente (MEMC) integrada trabajan de forma conjunta, añadiendo fotogramas interpolados en una fuente de vídeo de 24/30 fps de baja frecuencia para que parezca un vídeo de 120fps. Así, HUAWEI Vision S pone fin a los problemas de retardo y sombras residuales para ofrecer una imagen más fluida y reducir el ghosting y la fatiga visual; proporcionando de esta forma una renderización más fluida y una estabilidad óptima.

La nueva Smart Screen de Huawei está preparada para ajustar el sonido y la imagen en función del contenido, detectando los fotogramas con mayor contraste y optimizando la imagen de manera inmediata enalteciendo la gama de negros para dotar la imagen de una calidad superior, ofreciendo así la mejor gama de colores posible – cubre el 92% de la gama de colores DCI-P3 y viene reforzada con tecnologías con certificación TÜV Rheinland que protege la vista de la luz azul. HUAWEI Vision S también optimiza la imagen gracias al sistema de super resolución turbo, que le permite ofrecer la máxima resolución incluso cuando el propio contenido no la posea.

HUAWEI Vision S, ya está disponible en España en dos versiones: 55 y 65 pulgadas en las tiendas oficiales de Huawei y en Amazon, desde 799€ en la versión de 55’’ y desde 999€ en la de 65’’. Además, hasta el 27 de julio en España, Huawei continúa con su campaña de verano, en la que los clientes automáticamente obtendrán un Cupón de Descuento de 100€ para HUAWEI Vision S si compran a través del e-commerce de Huawei, tanto para la versión de 55’’ como para la de 65’’. Asimismo, en todas las tiendas físicas de Huawei, los usuarios podrán probar el dispositivo y descubrir todas las posibilidades que ofrece a través de una experiencia guiada por profesionales que permitirán a los usuarios sacarle el máximo partido.