Huawei Vision, el gigante chino quiere sumarse al carro de la realidad mixta

Apple, a pesar de no dominar casi ningún mercado a nivel de cuota, ha iniciado muchas tendencias, y su casco Vision Pro podría ser otro caso más incluso sin ser un superventas, ya que se rumorea que Huawei podría estar preparando su propio casco de realidad mixta.

Que Huawei busque tener su hueco en las últimas tendencias tecnológicas no es algo que sorprenda, a pesar de que la compañía de origen chino ha tenido que enfrentarse a los obstáculos derivados de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos en general y la Administración Trump en particular. Sin embargo, su posible futuro casco de realidad mixta, cuyo nombre puede ser Huawei Vision, no apunta por ahora a ser un rival directo del Apple Vision Pro.

El primer dato a tener en cuenta del Huawei Vision es un peso de 350 gramos frente a los 600 del dispositivo de Apple, lo que sobre la mesa supondría una ventaja debido al menor esfuerzo que tiene que hacer el usuario a la hora de tenerlo puesto durante mucho tiempo. Por otro lado, también se apunta al uso de dos paneles micro-OLED de Sony que funcionarían a una resolución de 4K, por lo que en ese sentido sí haría competencia directa al Apple Vision Pro.

Sin embargo, y de confirmarse lo que está circulando, el Huawei Vision carecería de EyeSight, una función del Apple Vision Pro que muestra los ojos del usuario en la parte frontal exterior del dispositivo. Otro aspecto a favor del dispositivo del gigante Cupertino es la mayor potencia de cómputo que le ofrecería la combinación de chipsets M2 y R1. Aquí Huawei ha dicho que tiene la intención de desarrollar sus propios SoC para dispositivos de realidad mixta, pero puede que no tenga la tecnología necesaria para crear algo que se acerque a lo hecho por Apple.

Parece que Huawei tiene planes ambiciosos en torno a su casco de realidad mixta, pero su situación tecnológica actual no invita a ser especialmente optimistas en torno a los resultados que puede obtener en términos de potencia. Por otro lado, posiblemente al gigante de origen chino tampoco le convenga demasiado competir directamente con Apple, más viendo que el Vision Pro tiene un precio base de 3.499 dólares. Esto hace que el Apple Vision Pro tenga más de artículo de lujo que de tendencia tecnológica real entre la mayoría de los usuarios.