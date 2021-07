Lo primero es lo primero, debemos celebrar que el paseo espacial de Jeff Bezos a bordo de la New Shepard ha sido un éxito y que todos sus ocupantes han regresado al a Tierra con la mente más abierta y bien de salud. Que una cosa es que uno pueda estar más o menos a favor o en contra de esto del turismo espacial, pero en lo que creo que estaremos todos de acuerdo es en que no deseamos que esta nueva carrera espacial acabe súbitamente por una catástrofe.

Al igual que ocurrió con Richard Branson tras su vuelo de hace unas semanas, todo el mundo esperaba las primeras declaraciones de Jeff Bezos tras vivir una experiencia tan única. Y es que es indudable que hablamos de una experiencia única, y cualquier testimonio al respecto puede resultar de lo más interesante. Sin embargo, tal y como reseña Gizmodo, el multimillonario ha experimentado un efecto que parece ser habitual, pero ha llegado a una conclusión que no lo es en absoluto.

Se suele afirmar que volar en el espacio y poder ver la Tierra desde fuera, además de una oportunidad perfecta para tomar fotos con las que desconcertar a los terraplanistas, proporciona una perspectiva muy distinta de nuestro planeta. Y es que, desde nuestro punto de vista, la Tierra es enorme (bueno, y realmente es bastante grande) pero, observada desde el espacio, pasa a mostrarse mucho más pequeña y, sobre todo, frágil. Esto es algo que comparten muchos astronautas y que resulta totalmente comprensible. A Jezz Bezos también le ha pasado.

Así, a consecuencia de percibir dicha fragilidad, muchos de ellos se convierten en grandes defensores del medio ambiente, de las energías limpias, de evitar el abuso de los recursos naturales, en fin, se vuelven más protectores con el Planeta que, por unos minutos, horas o días han podido contemplar en plenitud. Así, no es una sorpresa que Jeff Bezos haya regresado del espacio con una visión distinta de nuestro planeta y con ganas de cuidarlo.

Hasta este punto todo es correcto, casi se podría decir que de manual, pero la sorpresa ha llegado cuando, en una entrevista, ha afirmado que el reto al que nos debemos enfrentar es a relocalizar todas las industrias contaminantes fuera de la Tierra. Y sí, lo ha dicho en serio, la clave para Jeff Bezos no pasa por hacer que esas industrias sean menos contaminantes, que se investiguen nuevos materiales, etcétera. No, la clave es trasladar la polución al frío espacio.

Y más allá de que, técnicamente, la propuesta de Jeff Bezos a día de hoy es inconcebible, recuerda un poco a esas políticas, por parte del primer mundo, de crear grandes basureros de productos contaminantes en regiones más recónditas (y pobres) del mundo, que ya lidiarán con ellas. Su propuesta es deslocalizar la contaminación, en vez de trabajar para mejorar el sector industrial. Y sí, estoy de acuerdo en que esto es muy complicado, requiere de décadas de investigación, de inversiones, etcétera, pero es que las necesidades para empezar a producir en el espacio, son similares o incluso mayores.

Nos lo podemos tomar a risa, que en realidad es lo que seguramente habrá hecho la mayoría del mundo (y me incluyo), pero no hay que perder de vista que la perspectiva de un futuro como el anhelado por Jeff Bezos, puede servir para justificar los desmanes actuales, que se justificarían con un «bueno, esto es solo hasta que pueda hacer lo mismo pero en el espacio». Y eso ya me parece un poco más serio y más preocupante. Así pues, mejor hacer oídos sordos de su propuesta, y que ciencia e industria sigan trabajando de la mano para proteger nuestro planeta sin trasladar nuestra polución al espacio.