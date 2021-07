«Put the blame on Mame, boys» Gilda (Gilda, 1946)

«Pssst». La sombría caverna reflejaba en sus paredes los destellos del fuego del dragón mientras el guerrero intentaba parar como podía las llamaradas con su escudo apoyado en tierra. El invocador, en la retaguardia, lograba resistir el calor a duras penas gracias un antiquísimo conjuro aprendido casi en los primeros días de academia. Intentando no perder la concentración dirigió la mirada al trasgo ladrón compañero de aventuras que asomaba por una de las grietas de la cueva. «Pssst» repitió el trasgo. «¡No es el momento Gorg!» Contestó el invocador mientras sus manos trazaban líneas invisibles en el aire para luego hacer un gesto que cubrió de hielo la cabeza de la bestia. El guerrero aprovechó para alzarse y cargar contra el dragón con un alarido que retumbó por toda la estancia. La monstruosa criatura golpeó con fuerza la cabeza contra la pared de roca haciendo añicos el hielo y quebrando uno de los cuernos que adornaba su cabeza. El guerrero tuvo entonces que rodar por el suelo buscando refugio tras unas rocas justo antes de que una nueva llamarada lo buscara para incinerarlo.

La retorcida mano del trasgo asomó por la grieta para tirar del manto del invocador que se giró repentinamente con rostro airado. «¡Qué!» gritó entonces. «Nada, quería decirte que he encontrado esto». El trasgo abrió la bolsa que llevaba arrastrando con la otra mano. El invocador vio oro, joyas y reconoció el místico amuleto de poder, razón principal por la que se habían aventurado en la cueva en primer lugar. «Bueno, y también quería decirte que me voy». El dragón se había erguido, batiendo sus imponentes alas se había elevado buscando con la mirada al guerrero que mientras tanto había reptado para alejarse. «¿Cómo que te vas?» Dijo el invocador sin dejar de observar el movimiento del dragón. «Sí. Me marcho… Gracias». «¡No!» Dijo entonces el invocador con los los ojos inyectados en sangre. «No te atrevas a marcharte y dejarnos lidiando con… eso» dijo indicando a la criatura que seguía escudriñando entre las rocas. «¡Si marchas te lanzaré la maldición más terrible que puedas imaginar!» El trasgo observó su cuerpo contrahecho, sus manos retorcidas y recordó el desprecio que había tenido que sufrir desde que naciera en una pútrida aldea de la que fue expulsado por sus propios padres a los pocos años de nacer. «No te molestes. De eso… voy bien servido.» Con un gruñido de satisfacción el dragón lanzó una última y poderosa llamarada…

Dentro del mundo de la industria automovilística hay una pequeña pero interesante tradición de realizar versiones con aspiraciones todoterreno de modelos de turismos convencionales. A veces se trata de proyectos completos que buscan proporcional verdaderas capacidades para salir del asfalto, como han venido haciendo por ejemplo fabricantes como Volvo o Audi. En otras ocasiones son más ejercicios estéticos que otra cosa, con incorporación de ciertos elementos en la carrocería y en el interior de los coches con estética todoterreno.

Modelo analizado Toyota Corolla Motor y acabado 180H TREK Potencia 184 CV (152 CV gasolina, 109 CV eléctrico) Velocidad máxima 180 Kmh Aceleración o-100 8,1 s Largo/ancho/alto 4670/1805/1455 mm Potencia máxima RPM 184 CV 6.000 rpm Par máximo Nm/RPM 202 Nm Caja de cambios Automática CVT velocidades Web https://www.toyota.es/ Precio 27.600 euros

En este caso hemos tenido la ocasión de probar un Toyota Corolla Trek, un modelo que podría decirse que se queda a medio camino entre las dos mencionadas propuestas ya que incorpora ciertas pinceladas y detalles off-road sobre la base de un Toyota Corolla Touring Sports pero también aporta una mayor distancia al suelo para permitirle un mejor desempeño fuera de las calzadas. El resto de las características del coche permanecen inalteradas.

Toyota Corolla Trek: Colaboración

Curiosamente esta versión es fruto de una colaboración especial con un famoso fabricante de bicicletas de Estados Unidos. De hecho, gracias a esta colaboración, al adquirir este modelo se puede acceder a un 30% de descuento para la adquisición de una bicicleta eléctrica Trek Dual Sport + (que la verdad es que no hemos podido encontrar en el catálogo por lo que lo mejor será preguntar por la promoción al fabricante si es que nos interesa…)

El aspecto de esta versión del Toyota Corolla tampoco se puede decir que sea radical ya que solamente luce los mencionados toques estéticos todo terreno que consisten en unas llantas exclusivas, ciertas molduras de plástico con aspecto de protecciones para salir de la carretera, una gama específica de colores de carrocería y la presencia del nombre del modelo en la placa que lo identifica en varios lugares en el exterior e interior del coche. También se han incorporado extras como los cristales tintados y un diseño ligeramente modificado de las ópticas. Por lo demás no hay grandes diferencias con el modelo del fabricante japonés del que deriva.

El punto de partida es el nuevo Corolla, la versión moderna de todo un clásico de la marca japonesa actualizado con las nuevas motorizaciones híbridas y que estamos encantados de que Toyota haya recuperado para la causa. Las líneas en general son moderna y estilizadas con un frontal agresivo con una calandra de generoso tamaño y, en la versión familiar o Touring Sports, con un generoso paragolpes que casa muy bien con las aspiraciones todoterreno de esta versión.

Amplitud

El espacio interior es amplio, sobre todo en la parte trasera en la que la anchura del coche, grande para su categoría, facilita que puedan viajar incluso tres personas. El acceso es un poco más fácil dada la altura superior del coche, pero no es una diferencia significativa con el resto de la familia Corolla. Los acabados del interior son buenos, aunque algo sobrios pero siempre en línea con lo que ofrece Toyota. Los indicadores son mixtos con dos diales a los lados y una pantalla central que indica velocidad y más información adicional del viaje con distintas configuraciones que podemos elegir.

Encontramos distintos huecos para colocar objetos y uno generoso para el teléfono móvil, cosa que se agradece. Además permite la carga por inducción. Aunque parezca mentira el tamaño del hueco para el teléfono móvil es un detalle que muchos fabricantes pasan por alto pero que se vuelve cada vez más importante con la tendencia de los móviles a crecer, sin contar que en muchos casos el tamaño aumentará algo más su usamos carcasa para protegerlos.

Buenos asientos

Los asientos son iguales a los del Corolla de serie y la comodidad está fuera de dudas. En las breves y poco arriesgadas excursiones fuera del asfalto el acolchado y la sujeción de los mismos se ha portado con dignidad. El espacio disponible en esta parte delantera es bueno y el confort bastante alto, gracias también a una motorización silenciosa y a un buen aislamiento acústico que notaremos sobre todo en ciudad y en autopista.

El maletero es uno de los puntos diferenciales con un gran espacio de 581 litros que se puede ampliar fácilmente abatiendo los asientos. De esta forma queda una superficie regular ideal para transportar objetos de mucha longitud. Como ya apuntamos en el análisis de la versión Touring Sports, en el maletero también se encuentran distintos espacios y huecos de almacenamiento para colocar objetos más pequeños y un doble fondo pero con poca capacidad.

Maletero poco sufrido

Una cosa que nos ha sorprendido es que el tapizado del maletero es el mismo que el de la versión normal. Para una versión con estilo todoterreno quizás hubiera sido más práctico un fondo de maletero de plástico resistente y lavable, como utilizan otros especialistas en turismos con ínfulas de off-road como Subaru. Sigue siendo un maletero muy práctico pero poco orientado a sufrir la carga de objetos con barro o tierra.

En lo que respecta a la conducción lo primero que hay que señalar es que este modelo de Corolla equipa el propulsor híbrido de 184 caballos que ya hemos tenido ocasión de probar. El coche, como ya hemos apuntado en otras pruebas, se mueve con mucha agilidad con esta combinación de motores y exige menos del cambio automático de Toyota por lo que el consabido inconveniente por el que el coche sube de vueltas de forma aparentemente innecesaria se deja notar menos.

La respuesta del Corolla Trek en recorridos virados no nos ha parecido significativamente distinta de las versiones «urbanas» a pesar de la diferencia de altura y tarado de suspensiones. No es un coche nervioso ni inmediato en las respuestas por lo que no se le puede considerar deportivo, pero si con capacidad suficiente para afrontar recorridos con muchos virajes sin problemas de estabilidad ni sensación de balanceo. Como siempre será el modo Sport el que tendremos que seleccionar si queremos más sensaciones al volante.

En ciudad este Corolla Trek es un Toyota de toda la vida. Suavidad y silencio y gracias en este caso a la amplia disposición de caballos buena respuesta en salidas y recuperaciones. Por otro lado el coche no invita demasiado a las excursiones fuera del asfalto a pesar de su orientación. Aunque la altura del coche permite superar recorridos algo más complicados lo cierto es que la tracción y el cambio no hacen que el coche tenga mejor respuesta en terrenos con poca adherencia por lo que habrá que ir con cuidado.

Conclusiones

El Toyota Corolla Trek es un turismo excelente, con espacio de sobra para ocupantes y bultos con una conducción bastante refinada y una buena respuesta del potente sistema híbrido que equipa. Sin embargo no presenta demasiadas ventajas para conducir fuera del asfalto, incluso frente a otros turismos con menos estética off-road pero con más argumentos para afrontar terrenos difíciles como una mayor altura o tracción integral.

En realidad la elección de esta versión obedecerá más a una elección estética, que por otro lado es interesante y se agradece porque distingue a este modelo del resto de la familia dotándole de algo de originalidad. Quizás con algún detalle más, como las protecciones para el maletero y alguna moldura más generosa, se hubiera conseguido una estética más ruda, pero así como está lo cierto es que el coche tiene su encanto, sin perder las buenas aptitudes que hemos comentado otras veces del Corolla.