El MSI Creator 15 A10UG se presenta como un portátil profesional que apuesta por un diseño sobrio, elegante y discreto, y que se marca un objetivo tan complicado como interesante: mantener un alto grado de movilidad sin renunciar, por ello, a la potencia que podríamos esperar de un PC de gama alta. ¿Será capaz de conseguirlo? Lo descubriremos en este análisis, donde os vamos a contar todo lo que debéis saber del MSI Creator 15 A10UG.

Ya os adelanto que las especificaciones del MSI Creator 15 A10UG dejan claro que estamos ante un equipo equilibrado y muy potente. Su corazón está formado por un procesador Intel Core i7-10875H, un chip que utiliza la arquitectura Comet Lake de Intel y que, por tanto, está fabricado en proceso de 14 nm++. Suma 8 núcleos y 16 hilos a 2,3 GHz-5,1 GHz, modo normal y turbo, lo que lo convierte en un portátil capaz de trabajar de forma óptima en entornos multihilo exigentes.

Su configuración gráfica no desentona en absoluto, ya que, como os hemos adelantado en el título, el MSI Creator 15 A10UG viene con una GeForce RTX 3070 Mobile, concretamente se trata del modelo Max-Q con un TDP de 95 vatios y equipada con 8 GB de memoria GDDR6. No es casualidad que MSI haya optado por esa versión de la conocida tarjeta gráfica de NVIDIA, era necesario para mantener las medidas, y el peso, del MSI Creator 15 A10UG bajo control, y para evitar que las temperaturas de trabajo se disparasen.

Con estas pinceladas previas ya tenéis un primer atisbo de lo que podemos esperar del MSI Creator 15 A10UG, pero esto es solo el aperitivo, así que poneos cómodos, que todavía hay muchas que leer. Antes de entrar en materia, queremos dar las gracias a MSI España por prestarnos una muestra del MSI Creator 15 A10UG, y por permitirnos hacer nuestro trabajo sin prisas y con total libertad. Ahora sí, preparaos, que arrancamos.

MSI Creator 15 A10UG, primer vistazo

Nada más sacarlo de la caja, el MSI Creator 15 A10UG sorprende por su diseño anguloso, con unas esquinas muy marcadas y unas líneas rectas que, unidas a su terminación en color gris carbón, le confieren un acabado atemporal, discreto y elegante. Si para ti el diseño es importante a la hora de elegir un portátil profesional puedes estar tranquilo, el MSI Creator 15 A10UG es un equipo que queda bien en cualquier espacio de trabajo, y que encaja con cualquier estilo.

Por lo que respecta a la calidad de construcción, el MSI Creator 15 A10UG está fabricado en aluminio, un material premium que tiene un tacto único, y que destaca por ser muy ligero y resistente. Los bordes de pantalla son bastante contenidos, y esto contribuye a darle un aspecto moderno y más atractivo, y mejora también la inmersión, tanto durante nuestras sesiones de trabajo como en nuestros ratos de ocio.

A pesar de su enfoque minimalista, este portátil viene con un teclado de primer nivel, y la almohadilla táctil tampoco se queda atrás. Las teclas son amplias y de tipo chiclet, tienen un recorrido de 1,5 mm y cuentan con retroiluminación LED blanca.

Justo debajo del teclado se encuentra la almohadilla táctil, tiene un tamaño notable y se ubica en posición central, lo que consigue unas interacciones más cómodas y naturales. Justo en la parte superior izquierda de dicha almohadilla tenemos un lector de huellas dactilares, un sistema de autenticación biométrica que se integra en Windows Hello y que representa una importante capa de seguridad añadida.

En la parte superior tenemos una cámara con infrarrojos que se integra también en Windows Hello, y que nos permite utilizar, si lo preferimos, el reconocimiento facial como tecnología de autenticación biométrica.

Las sensaciones que nos ha transmitido el MSI Creator 15 A10UG en ese primer contacto son, en líneas generales, muy buenas. Es lo que cabe esperar de un portátil profesional de gama alta, ¿pero qué hay del hardware? Estoy seguro de que estáis deseando conocer sus especificaciones al completo, así que no quiero haceros esperar. Vamos a descubrirlas.

MSI Creator 15 A10UG: Especificaciones

Pantalla 15.6″ con resolución 4K (3.840 x 2.160 píxeles). Reproduce el 100% del espectro de color Adobe sRGB. Precisión de color Delta E<2.

Panel de grado IPS con unos ángulos de visión perfectos en 178 grados.

Procesador Intel Core i7-10875H, arquitectura Comet Lake-H, con 8 núcleos y 16 hilos a una velocidad de 2,3 GHz-5,1 GHz, modo normal y turbo.

GPU integrada Intel UHD para procesadores de décima generación.

32 GB de memoria RAM DDR4 a 3.200 MHz en doble canal.

Unidad de almacenamiento SSD PCIE Gen3 x4 de 1 TB de capacidad.

Tarjeta gráfica dedicada NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile Max-Q con 8 GB de memoria GDDR6 y un TDP de 95 vatios.

Conectores: Gigabit Ethernet, un puerto Thunderbolt 3, un USB Type-C 3.2 Gen2, tres conectores USB Type-A 3.2 Gen 2, salida HDMI (4K a 60 Hz), toma de alimentación.

Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 6E AX210 y Bluetooth 5.2.

Cámara frontal HD con infrarrojos.

Batería de 99 Whr.

Teclado de tipo chiclet con un recorrido de 1,5 mm y retroiluminación LED en color blanco.

Almohadilla táctil con lector de huellas dactilares.

Chasis fabricado en aluminio.

Windows 10 Pro de 64 bits como sistema operativo.

Medidas y peso: 358,3 x 248 x 19,8 mm, 2,1 kilogramos el modelo analizado.

Precio de 2.549 euros.

Color Gris Carbon.

GeForce RTX 3070 Mobile: Trabajo y ocio se dan la mano

El MSI Creator 15 A10UG es un portátil profesional de gama alta, de eso no queda duda alguna tras ver sus especificaciones, ¿pero de qué es capaz en un escenario real? La experiencia que ofrece en tareas de ofimática, navegación y reproducción de contenidos multimedia es simplemente perfecta. Escribir y trabajar con él es muy cómodo, la calidad de la pantalla marca una gran diferencia, y su rendimiento es tan alto que el equipo ofrece una respuesta instantánea.

Si nos ponemos exigentes, el MSI Creator 15 A10UG no desentona. Su acertada elección de componentes, y la potente GeForce RTX 3070 Mobile Max-Q, se dejan notar, y hacen que este portátil brille con luz propia en todas nuestras pruebas.

Antes de entrar en materia, quiero repasar con vosotros todas las claves de la GeForce RTX 3070 Mobile Max-Q, las tecnologías avanzadas que integra y cómo marcan la diferencia los drivers NVIDIA Studio, una solución que, como sabrán algunos de nuestros lectores, nos permitirá sacarle el máximo partido en entornos profesionales.

Núcleo gráfico GA104.

5.120 shaders a 780 MHz-1.290 MHz.

160 unidades de texturizado.

80 unidades de rasterizado.

160 núcleos tensor.

40 núcleos RT.

Bus de memoria de 256 bits.

8 GB de memoria GDDR6 a 14 GHz.

TDP de 95 vatios.

Funciones avanzadas exclusivas de las GeForce RTX 30 Mobile

Dynamic Boost 2.0

Estamos ante una tecnología que realiza un ajuste dinámico de las frecuencias de trabajo, pero de forma inteligente y en tiempo real, lo que lo convierte en algo mucho más avanzado que un simple modo turbo. Esta tecnología utiliza inteligencia artificial para analizar, fotograma a fotograma, las necesidades reales del equipo a nivel de CPU, GPU y de memoria gráfica, y ajusta las frecuencias de trabajo y el uso de recursos de la mejor manera posible.

Por ejemplo, si tenemos un TDP máximo disponible de 130 vatios a repartir entre CPU y GPU, esta tecnología distribuirá ese presupuesto de forma desigual, si es necesario, entre ambos componentes, dejando más margen a la GPU cuando sea necesario, y a la inversa, manteniendo siempre un ajuste en tiempo real para adaptarlo a nuestras necesidades concretas.

WhisperMode 2.0

Nos encontramos ante una de las tecnologías de nueva generación más interesantes para un portátil profesional de este tipo, ya que utiliza algoritmos personalizados y adaptados a cada modelo en concreto que nos permiten elegir la acústica que deseemos, es decir, el nivel de ruido que estemos dispuestos a tolerar en cada momento.

Basándose en nuestra elección, el sistema monitorizará la carga de trabajo y las temperaturas de la CPU y la GPU, y gestionará de forma inteligente las velocidades de los ventiladores para conseguir el mejor rendimiento posible manteniéndose dentro de ese nivel de ruido que hemos seleccionado (hay cientos de perfiles disponibles).

Resizable BAR

Otra de las grandes exclusivas de las GeForce RTX 30 Mobile. Permite a la CPU acceder a toda la memoria gráfica de la GPU. Esto quiere decir que tendrá a su alcance todos los datos almacenados que se utilizan para elementos tan importantes como texturas, shaders y geometría, y que podrá completar ciclos de trabajo de una manera mucho más eficiente.

Cuando no utilizamos esta tecnología, el procesador solo puede acceder a una pequeña porción de la memoria gráfica, con todo lo que ello supone. Tiene mucho potencial, aunque la lista de juegos compatibles, y de aplicaciones profesionales capaces de aprovecharla, es todavía algo limitada.

DLSS de segunda generación

Como sabrán nuestros lectores habituales, se trata de una tecnología de reconstrucción inteligente de la imagen apoyado por inteligencia artificial, que combina varias imágenes renderizadas a una resolución inferior a la nativa para crear una con una calidad de imagen igual, o incluso superior, a la nativa.

Puede llegar a triplicar el rendimiento en algunos juegos, mejora el desempeño en aplicaciones profesionales y marca, desde luego, una diferencia enorme.

Trazado de rayos acelerado por hardware

Nos permite disfrutar de efectos realistas en reflejos, sombras, oclusión ambiental, refracción e iluminación. Es una tecnología muy exigente, pero bien aplicada marca un salto generacional muy grande, tanto en entornos profesionales como en juegos.

Se acelera a través de los núcleos RT, y trabaja en tándem con los núcleos tensor, que aceleran cargas de trabajo centradas en la inteligencia artificial y sacan adelante otras tareas importantes, como la reducción de ruido tras aplicar trazado de rayos a una escena.

Battery Boost

Otra de las tecnologías más importantes cuando hablamos de portátiles. Ajusta el rendimiento del sistema para que los juegos se ejecuten a 30 FPS estables, sin problemas de «stuttering» ni de «tearing». Esto significa que no habrá pérdida de sincronización de fotogramas, ni ruptura de la imagen.

Gracias a ese ajuste de rendimiento, se consigue un consumo de batería más eficiente y se extiende la duración de la misma, manteniendo una buena experiencia de juego. Según NVIDIA, es posible llegar a doblar la autonomía del equipo.

NVDIA Reflex y NVIDIA Broadcast

La primera es una tecnología que consigue reducir la latencia para ofrecer una experiencia superior en juegos, y marca una diferencia notable, sobre todo en juegos competitivos, ya que nos permitirá mejorar nuestros tiempos de reacción y nuestra precisión.

Por su parte, NVIDIA Broadcast es una tecnología que nos permite transformar nuestro equipo en un estudio portátil, gracias a la integración de funciones avanzadas como la reducción de ruido, los fondos virtuales y la codificación acelerada por GPU, que nos permitirán mejorar la calidad de nuestras retransmisiones en directo, nuestros chats y nuestras videollamadas.

GeForce RTX 3070 Mobile y ecosistema NVIDIA Studio: Un valor muy sólido

Las tarjetas gráficas GeForce RTX 30 Mobile cuentan, en todas sus versiones, con una integración total en los drivers NVIDIA Studio. Esto representa un valor muy importante ya que, como anticipamos, implica que con ellas podemos unificar, sin problema, trabajo y ocio en un único equipo.

Los drivers Game Ready están optimizados para juegos, permiten a las GeForce RTX serie 30 desarrollar todo su potencial, y demostrar cómo marcan la diferencia gracias a su especialización a nivel de hardware. Ya he hablado sobre ello en artículos anteriores, pero es obvio que es necesario que vuelva a hacer una pequeña referencia. Las GPUs GeForce RTX 30 incorporan, tanto en sus versiones de escritorio como de portátil, una división de hardware en tres grandes bloques que permite:

Alcanzar un alto nivel de rendimiento en rasterización.

Acelerar trabajo de rayos, descargando por completo a los shaders de esta tarea.

Acelerar tareas relacionadas con la inteligencia artificial, liberando también a los shaders de dicha labor.

Al final, esa especialización ha sido la que ha permitido a NVIDIA demostrar que es posible mantener el liderado en el sector gráfico sin tener que recurrir siempre a la potencia bruta, y la llegada de los drivers NVIDIA Studio confirmaron que esa especialización también iba a tener un enorme impacto en el sector profesional.

Para que os hagáis una idea de la diferencia que marca esa especialización de las GeForce RTX serie 30, tanto de escritorio como para portátil, quiero compartir con vosotros algunas de las características más interesantes que han ido llegando a las aplicaciones profesionales más utilizadas a día de hoy, y que podremos disfrutar sin problema con la GeForce RTX 3070 Mobile Max-Q que integra el MSI Creator 15 A10UG.

Autodesk Arnold:

Motor de renderizado unificado que permite alternar fácilmente entre renderizado por CPU y GPU.

Soporte para OSL, volúmenes OpenVDB, carga de texturas bajo demanda, una amplia selección de LPEs, luces, sombreadores y todas las cámaras.

Nuevos componentes USD como Hydra Render Delegate, Arnold USD Procedural y esquemas USD para nodos y propiedades de Arnold, que ahora están disponibles en GitHub.

Numerosas mejoras de rendimiento que ayudan a maximizar la eficiencia, incluyendo subdivisiones más rápidas, un sombreador Physical Sky mejorado y difusión múltiple por microfacetas en materiales dieléctricos.

Autodesk Maya:

Motor de renderizado unificado que permite alternar fácilmente entre renderizado por CPU y GPU.

Soporte para OSL, volúmenes OpenVDB, carga de texturas bajo demanda, una amplia selección de LPEs, luces, sombreadores y todas las cámaras.

Nuevos componentes USD como Hydra Render Delegate, Arnold USD Procedural y esquemas USD para nodos y propiedades de Arnold, que ahora están disponibles en GitHub.

Numerosas mejoras de rendimiento que ayudan a maximizar la eficiencia, incluyendo subdivisiones más rápidas, un sombreador Physical Sky mejorado y difusión múltiple por microfacetas en materiales dieléctricos.

Un vistazo a las mejoras anunciadas en la GTC 2021:

El nuevo Studio Driver añade una nueva funcionalidad a GeForce Experience . Hasta ahora, dicha aplicación era capaz de optimizar los ajustes de los videojuegos. Pues bien, partir de este momento también lo hará con aplicaciones creativas. Más de 30 programas ya son compatibles, entre los que se incluyen Adobe Illustrator, Lightroom, Substance Designer, Autodesk AutoCAD y DaVinci Resolve.

. Hasta ahora, dicha aplicación era capaz de optimizar los ajustes de los videojuegos. Pues bien, partir de este momento también lo hará con aplicaciones creativas. Más de 30 programas ya son compatibles, entre los que se incluyen Adobe Illustrator, Lightroom, Substance Designer, Autodesk AutoCAD y DaVinci Resolve. NVIDIA Omniverse, una plataforma acelerada por RTX para creadores de contenido 3D, que ahora está en beta abierta, ya está ayudando a equipos creativos como los de Moonshine Animation, que ha reducido sus costes de producción en un 50%, y BMW Group, que ha mejorado su eficiencia y ha reducido la tasa de errores en un 30%.

una plataforma acelerada por RTX para creadores de contenido 3D, que ahora está en beta abierta, ya está ayudando a equipos creativos como los de Moonshine Animation, que ha reducido sus costes de producción en un 50%, y BMW Group, que ha mejorado su eficiencia y ha reducido la tasa de errores en un 30%. Notch ha integrado el último Augmented Reality SDK en el Notch Builder , que ahora dispondrá de seguimiento corporal y ofrecerá la posibilidad de añadir fondos virtuales en tiempo real gracias a la inteligencia artificial.

, que ahora dispondrá de seguimiento corporal y ofrecerá la posibilidad de añadir fondos virtuales en tiempo real gracias a la inteligencia artificial. OBS Studio ahora dispone de la característica Noise Removal (supresión de ruido), que elimina sonidos no deseados como el del teclado o la estática del micrófono.

Adobe Premiere Rush, Premiere Pro, Blender Cycles y V-Ray 5 para Maya

En Adobe Premiere Rush, las últimas revisiones del Studio Driver nos permitirán disfrutar de la tecnología Auto Reframe que, apoyada por la inteligencia artificial Adobe Sensei, mantiene la parte más importante de las grabaciones dentro de plano a la hora de reformatear la relación de aspecto para los diferentes tamaños de las redes sociales, lo que nos ahorrará horas de trabajo en ajustes manuales.

Por otro lado, Adobe también introdujo recientemente Scene Edit Detection en la beta pública de Premiere Pro, una nueva característica Sensei AI optimizada por NVIDIA que es capaz de detectar y de etiquetar de forma automática cortes en archivos de vídeo. Es evidente que esto pueda ayudarnos mucho trabajo de edición manual.

Saltamos ahora a Blender, donde se ha añadido soporte para el motor de renderizado OptiX de NVIDIA, que utiliza los núcleos RT y los núcleos tensor para ofrecer tecnología avanzada de eliminación de ruido acelerada por IA. Se trata de un proceso que predice imágenes finales a partir de resultados parcialmente renderizados. Con Blender 2.90 esta tecnología está disponible a través de todas las GPUs de NVIDIA, de manera que ya no es exclusiva de las tarjetas gráficas basadas en Turing (serie RTX), aunque obviamente estas son las que ofrecen mejor rendimiento gracias al apoyo de los núcleos RT y núcleos tensor, y sí, la diferencia que marca contar con ese hardware es bastante grande.

V-Ray 5 de Chaos Group, que está disponible para usuarios de Autodesk Maya, aprovecha la aceleración a través de GPU (no es necesario contar con núcleos RT ni con núcleos tensor, pero sí recomendable) para renderizar a través de NVIDIA CUDA, lo que mejora en gran medida el rendimiento trabajando con luces, materiales y gestión del color, como LightMix, y con Layer Compositing, que nos permite finalizar las imágenes directamente en el frame buffer de V-Ray, evitando así tener que recurrir, por separado, a una aplicación de posprocesamiento.

Terminamos con Smart Portrait. Ahora los artistas, editores y creadores de contenidos pueden acceder a un completo abanico de funciones y de características que les permitirán introducir numerosos cambios, que abarcan desde la dirección de la mirada hasta la edad y los ángulos de iluminación, y todo ello de una manera muy sencilla, ya que basta con utilizar un control deslizante integrado.

Ese tipo de ajustes y de correcciones suelen ser bastante complejos, pero gracias al utiliza un sistema de inteligencia artificial que ha sido desarrollado por la división NVIDIA Research, y que ha sido entrenada con numerosos retratos de forma previa, es capaz de conseguir unos resultados excelentes en tan solo unos segundos, y sin que tengamos que asumir ningún tipo de carga de trabajo adicional.

MSI Creator 15 A10UG con RTX 3070 Mobile: Rendimiento en juegos

La GeForce RTX 3070 Mobile Max-Q es una tarjeta gráfica que está muy limitada en lo que al TDP se refiere, y es que, como hemos dicho, tiene un techo de 95 vatios. A pesar de todo, es capaz de ofrecer un rendimiento excelente incluso en los juegos más exigentes que podemos encontrar a día de hoy, gracias a la acertada apuesta de NVIDIA por la especialización, un movimiento que, como hemos dicho, supuso la introducción de los núcleos RT y de los núcleos tensor.

Activar el DLSS de segunda generación nos permite mover Red Dead Redemption 2 con fluidez en 4K y calidad máxima, y gracias a dicha tecnología la RTX 3070 Mobile Max-Q también puede con otros juegos triple A incluso activando el trazado de rayos, como Control y DOOM Eternal. Debo reconocer que la mayor sorpresa me la he llevado al ver lo bien que era capaz de mover Cyberpunk 2077 con trazado de rayos en ultra (iluminación, sombras y reflejos), ya que fue capaz de mantener medias de 30 FPS estables incluso en las ubicaciones más exigentes, mientras me movía con la Kusanagi a gran velocidad.

Creo que los resultados hablan por sí mismos, y sí, la conclusión es que resulta impresionante ver todo el potencial que ha sido capaz de integrar NVIDIA en una tarjeta gráfica de apenas 95 vatios. Qué puedo decir, esto no hace más que confirmar que la compañía tomó la decisión correcta en 2018, cuando introdujo los núcleos RT y los núcleos Tensor. Para completar al máximo esta información, os dejo las frecuencias mínimas, medias y máximas que alcanzó la GeForce RTX 3070 Mobile Max-Q en estas pruebas:

Frecuencia mínima: 780 MHz.

Frecuencia media: 1.440 MHz.

Frecuencia máxima: 1.770 MHz.

MSI Creator 15 A10UG: Rendimiento en pruebas sintéticas y profesionales

Los resultados que hemos obtenido están, en general, dentro de lo que cabía esperar. Las pruebas en Cinebench R23 y en CPU-Z se han realizado con un perfil de ventiladores equilibrado, lo que significa que con un perfil de alto rendimiento podríamos obtener resultados aún mejores. A modo de referencia, en CPU-Z, con los ventiladores trabajando a plena potencia, el rendimiento monohilo del Intel Core i7-10875H sube hasta los 499 puntos.

El rendimiento de la unidad SSD ha cumplido de sobra con mis expectativas, ya que estamos ante una unidad de tipo PCIE Gen3 x4, y tenemos valores de lectura y escritura secuencial de 3,4 GB/s y 3,1 GB/s. Son cifras muy buenas, y más aún teniendo en cuenta que hablamos de un portátil de 2,1 kilogramos. No he apreciado problemas de thermal trottling en ningún caso, y el rendimiento sostenido de la unidad siempre ha sido bueno.

Saltamos ahora a ver las pruebas de rendimiento en Cinebench R23. De nuevo, tenemos un resultado muy positivo, sobre todo teniendo en cuenta que, como hemos dicho, hemos utilizado un perfil de ventiladores equilibrado. No hay duda de que el Intel Core i7-10875H que monta el MSI Creator 15 A10UG tiene potencia más que suficiente para mover cualquier juego o aplicación actual, y que puede ofrecer una experiencia óptima incluso con herramientas profesionales exigentes.

Pasamos ahora a ver el rendimiento del MSI Creator 15 A10UG en diferentes pruebas sintéticas que están centradas en el sector profesional. Ya hemos dicho que este portátil es un equipo que está diseñado para aunar trabajo y ocio en un único dispositivo, y gracias a la dualidad de los drivers NVIDIA Studio y los Game Ready lo tenemos muy fácil. Podemos alternar entre ellos con un simple clic a través de la interfaz de GeForce Experiencia.

V-Ray es un motor de renderizado que se utiliza como extensión en algunas aplicaciones de gráficos computacionales tan importantes como 3DS Max, Maya, SketchUp y Nuke, entre otros. Nos permite medir tanto el rendimiento de la CPU como el de la GPU, y ofrece tres pruebas diferentes. En V-Ray GPU RTX, la GeForce RTX 3070 Mobile Max-Q es capaz de alcanzar 1.501 puntos, una cifra que la coloca, según el ránking oficial de V-Ray, en claramente por encima de la RTX 2070 Super Max-Q. Esta prueba aprovecha los núcleos RT para ofrecer un mayor rendimiento

En V-Ray GPU CUDA vemos que la puntuación se reduce de forma notable, y esto tiene una explicación, dicha prueba no utiliza los núcleos RT de la GeForce RTX 3070 Mobile Max-Q. La perdida de rendimiento es enorme. Por último, he querido adjuntar también el resultado que es capaz de conseguir el Intel Core i7-10875H en la prueba dedicada a la CPU, y sí, es una puntuación bastante buena teniendo en cuenta que hablamos de un procesador para portátil.

Pasamos a otra prueba de renderizado, Octane Bench. Con RTX activado, la GeForce RTX 3070 Mobile Max-Q del MSI Creator 15 A10UG consigue unos resultados fantásticos, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de una GPU de 95 vatios. En la imagen, podéis ver sus resultados comparados con los de una veterana GTX 980. Sí, la diferencia es enorme, y nos ayuda a entender el enorme salto, cualitativo y cuantitativo, que ha marcado Ampere.

En BaseMark GPU, una de las aplicaciones más conocidas y utilizadas dentro del sector profesional para medir el rendimiento de una tarjeta gráfica, vemos que la GeForce RTX 3070 Mobile Max-Q es capaz de superar sin problemas la prueba en calidad alta y con resolución 4K. Los números hablan por sí mismos, y esos 9.968 puntos la colocan en la parte alta del ránking oficial «BaseMark Power Board«.

Terminamos nuestra ronda de pruebas con todo un clásico, Blender. En este caso, hemos activado la tecnología OptiX, que utiliza los núcleos RT de la GeForce RTX 3070 Mobile Max-Q para reducir enormemente los tiempos de renderizado. Esta tecnología puede reducir a la mitad los tiempos de renderizado, y viendo los resultados que ha obtenido la GeForce RTX 3070 Mobile Max-Q que monta el MSI Creator 15 A10UG podemos confirmar que así es, ya que, por ejemplo, una RTX 3090 completa la demo BMW27 en 20 segundos sin dicha tecnología, y necesita solo 12 segundos si la activamos. La RTX 3070 Mobile Max-Q es, con OptiX activado, más rápida en esa prueba que la RTX 3090 con OptiX desactivado.

MSI Creator 15 A10UG: Experiencia de uso, temperaturas y autonomía

El MSI Creator 15 A10UG es un portátil premium, y esto se deja notar desde el primer momento. Su calidad de construcción es sobresaliente, el tacto del aluminio marca una diferencia clara frente a otros modelos más económicos que optan por un chasis de plástico, y tanto el teclado como la almohadilla táctil ofrecen una respuesta simplemente perfecta. Buen trabajo por parte de MSI en este sentido, y la pantalla no se queda atrás, no solo por la nitidez que ofrece un panel 4K, sino porque además alcanza un elevado nivel de brillo, ofrece una buena reproducción del color y tiene unos ángulos de visión perfectos en 178 grados.

En lo que respecta a la movilidad, el MSI Creator 15 A10UG es un portátil que no apuesta por los extremos, sino que busca un cierto equilibrio entre potencia y autonomía, y esto tiene una consecuencia clara. No es un portátil pensado para cubrir por completo una jornada de trabajo con una única carga de batería. Con todo, es capaz de alcanzar un nivel aceptable, ya que he llegado a conseguir casi 8 horas de uso con una única carga, y lo compensa ofreciendo una potencia que no está al nivel de otros equipos más ligeros y con mayor autonomía.

La experiencia de uso en tareas cotidianas y simples, como navegación web y ofimática, es perfecta. El equipo vuela, ofrece el rendimiento que cabría esperar de un equipo de su categoría, y cuando le pedimos más no desentona. Gracias al sistema de refrigeración que monta el MSI Creator 15 A10UG, tanto la GeForce RTX 3070 Mobile Max-Q como el Intel Core i7-10875H pueden desarrollar todo su potencial sin ningún problema, y son capaces de hacer frente a cualquier juego actual en 4K, y también a cualquier aplicación profesional que queramos utilizar.

Solo puedo hacer un comentario negativo, y es que para mantener un rendimiento perfecto sin que las temperaturas de trabajo sean un problema cuando ejecutamos altas cargas de trabajo debemos, irremediablemente, de afinar el perfil de los ventiladores al nivel más alto, y esto se traduce en un ruido muy elevado, tanto que sería recomendable trabajar con auriculares. En la gráfica adjunta podéis ver las temperaturas del procesador y de la GPU.

Notas finales: Potencia para todo lo que necesites

Creo que es la mejor manera de definir al MSI Creator 15 A10UG, un portátil que busca ofrecer un rendimiento propio de un equipo de gama alta pero manteniendo, al mismo tiempo, un tamaño contenido, un peso razonable y unas temperaturas de trabajo que no lleguen a dar problemas en ningún momento. Esto último es importante, ya que de nada nos valdría tener una configuración tope de gama si no es posible refrigerarla de forma óptima en un espacio limitado y manteniendo un peso de solo 2,1 kilogramos.

¿Quieres jugar en 4K con garantías y disfrutar del trazado de rayos? Con la GeForce RTX 3070 Mobile Max-Q que monta el MSI Creator 15 A10UG no tendrás problemas, y si quieres una mayor fluidez lo tendrás muy fácil, basta con que bajes la calidad gráfica de «ultra» a «alto», e incluso puedes afinar algunas cosas en medio sin tener que renunciar a una buena calidad gráfica. En este sentido, el DLSS de segunda generación también marca una diferencia enorme, y al partir de resolución 4K los modos «rendimiento» y «ultra rendimiento» son perfectamente viables.

En cuanto a su rendimiento en aplicaciones profesionales, el MSI Creator 15 A10UG ha demostrado que da la talla, y de sobra. La GeForce RTX 3070 Mobile Max-Q, y su hardware especializado (núcleos RT y núcleos tensor), han hecho posible un salto tan grande que, en aplicaciones como Blender, logran reducir casi a la mitad los tiempos de renderizado.

Por lo que respecta al diseño y a la ergonomía, el MSI Creator 15 A10UG raya también a un gran nivel. La calidad de la pantalla es fantástica, y la respuesta en general del equipo, incluyendo el teclado y la almohadilla táctil, hacen que sea muy cómodo utilizarlo, incluso durante largas jornadas de trabajo.

No es perfecto, ya hemos visto que a pleno rendimiento es ruidoso y que las temperaturas de trabajo pueden llegar a niveles elevados, pero el MSI Creator 15 A10UG lo compensa con un desempeño de primer nivel. Su precio es alto, pero su rendimiento, y su calidad de construcción, también, y esto se traduce en un valor interesante.