Intel confirmó ayer un cambio importante en la nomenclatura de sus procesos de fabricación. La verdad es que, en el fondo, no me pilló desprevenido, hacía tiempo que notaba incómodo al gigante del chip por lo injusto que resultaba comparar sus procesos de fabricación de forma directa con otros que, aunque parecían superiores por la numeración, en realidad quedaban muy por detrás.

Para entenderlo mejor, debemos recordar qué supone exactamente reducir el nodo de fabricación. Cuando pasamos, por ejemplo, de un nodo de 10 nm a uno de 7 nm, se reduce el tamaño de los transistores, lo que significa que:

, y esto aumenta el riesgo de . Un chip con fugas eléctricas es, normalmente, defectuoso, ya que los transistores serán incapaces de controlar sus estados (no podrán bloquear el paso de la corriente cuando sea necesario). Utilizar un nodo más pequeño reduce el consumo, mejora la eficiencia y permite integrar una mayor cantidad de transistores en un chip sin que este tenga que aumentar de tamaño. Es lo que se conoce como aumentar la densidad de transistores por milímetro cuadrado. Un procesador con una mayor cantidad de transistores es, normalmente, más potente que otro con un menor número de transistores.

en un chip sin que este tenga que aumentar de tamaño. Es lo que se conoce como aumentar la densidad de transistores por milímetro cuadrado. Un procesador con una mayor cantidad de transistores es, normalmente, más potente que otro con un menor número de transistores. La reducción del proceso de fabricación se traduce en un menor impacto del chip en la oblea, lo que significa que podremos obtener una mayor cantidad de chips en proceso de 7 nm de una oblea de 300 mm que de chips en 14 nm, por ejemplo, ya que los segundos son más grandes y consumen más silicio.

Sobre este tema ya os hablé con detalle cuando vimos qué es un procesador, así que os animo a echarle un vistazo si necesitáis más información.

Como podemos ver, reducir el proceso de fabricación trae ventajas importantes. Sin embargo, ¿es justo comparar un nodo con otro que, a pesar de ejecutarse a menos nanómetros, tiene una densidad de transistores mucho más reducida? Es una buena pregunta, y es lo que ha llevado a Intel a adoptar una nueva nomenclatura.

Un vistazo a la nueva nomenclatura de los nodos de Intel

En total, Intel ha confirmado cuatro nuevos nombres para referirse a sus distintos procesos de fabricación, y no, estos ya no indican claramente a cuántos nanómetros se ha fabricado un determinado procesador. Así, por ejemplo, que Alder Lake-S se haya incluido en la serie Intel 7 no significa que venga en proceso de 7 nm, y que Meteor Lake-S se vaya a integrar en la serie Intel 4 tampoco quiere decir que vaya a estar fabricado en proceso de 4 nm.

Sé lo que estáis pensando, ¿qué significan entonces esas nomenclaturas? Pues es muy sencillo, hacen referencia a que los procesadores están fabricados en un nodo equivalente o superior, por densidad de transistores, a los que utiliza TSMC. Tranquilo, es fácil de entender, solo tienes que seguir leyendo para salir de dudas:

Intel 7 : se refiere al nodo de 10 nm del gigante del chip que, por densidad de transistores, supera al nodo de 7 nm de TSMC.

: se refiere al nodo de 10 nm del gigante del chip que, por densidad de transistores, supera al nodo de 7 nm de TSMC. Intel 4 : este se refiere al nodo de 7 nm de Intel, que también supera, por densidad de transistores, al nodo de 5 nm de TSMC.

: este se refiere al nodo de 7 nm de Intel, que también supera, por densidad de transistores, al nodo de 5 nm de TSMC. Intel 3 : en este caso tenemos el nodo de 5 nm de Intel, que debería superar también en densidad de transistores al nodo de 3 nm de TSMC.

: en este caso tenemos el nodo de 5 nm de Intel, que debería superar también en densidad de transistores al nodo de 3 nm de TSMC. Intel 20A: este nodo es más misterioso, pero el hecho de que apunte a la primera mitad de 2024 me lleva a pensar que será, probablemente, el salto de Intel al proceso de 3 nm.

Con el guion que os hemos dejado justo encima de estas líneas no deberíais tener problema para identificar, de forma precisa, el proceso de fabricación de cada procesador Intel bajo esa nueva nomenclatura, pero si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios y os ayudaré a resolverla.