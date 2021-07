No es un secreto, ver juegos de PS4 y PS5 en PC se va a convertir en la nueva norma, gracias a un importante cambio de estrategia por parte de Sony que tiene, como objetivo principal, compensar el incremento de los costes de desarrollo que representan los juegos de nueva generación (esto incluye los intergeneracionales optimizados para la nueva generación), y que también le permitirá volver a rentabilizar títulos triple A que fueron muy populares en su momento.

Ya hemos visto lanzamientos importantes en este sentido. El primero fue Horizon Zero Dawn, uno de los mejores exclusivos de PS4-PS4 Pro que, por desgracia, no fue portado con acierto al PC, aunque posteriormente vimos como Days Gone, otro de los mejores exclusivos de dicha consola, llegaba a compatibles haciendo gala de una excelente optimización. Los juegos de PS4 y PS5 en PC son ya una realidad, y pronto veremos la llegada de otras franquicias importantes.

Durante las últimas semanas, han surgido algunos rumores que decían que Sony podría modificar, de forma parcial, esta estrategia, es decir, que cabía la posibilidad de que limitasen el lanzamiento de juegos de PS4 y PS5 en PC para contentar a sus fans más cerrados, y se justificaban aludiendo al descontento que ha generado entre algunos esa pérdida de exclusividad de los títulos exclusivos más importantes de dichas consolas. Podría parecernos que tiene sentido, pero nada más lejos de la realidad, Sony va a por todas en este sentido.

Nixxes Software será la encargada de ayudar a portar los juegos de PS4 y PS5 en PC

A principios de este mismo mes, Sony se hizo con Nixxes Software, un estudio conocido por llevar a cabo adaptaciones de juegos desarrollados inicialmente para una plataforma concreta. Su trabajo ha sido, en general, bastante bueno, así que con esas credenciales no es extraño que el gigante japonés decidiese hacerse con ella, al fin y al cabo se ajusta a la perfección a esa nueva estrategia de lanzar los juegos de PS4 y PS5 en PC.

En este sentido, el propio Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, ha confirmado que todavía se encuentran en una etapa temprana, pero que están muy contentos con el trabajo que está haciendo Nixxes Software, y ha confirmado que su ayuda será fundamental para poder sacar adelante esa nueva estrategia de lanzar los juegos de PS4 y PS5 en PC. No fue casualidad, Sony tenía muy claro, desde el principio, por qué quería hacerse con Nixxes Software, y qué rol iba a jugar una vez que estuviera en sus filas.

Todavía no conocemos todas las franquicias exclusivas de PS4 y PS5 que llegarán a PC en los próximos meses, pero por lo que hemos podido ver hasta ahora el próximo juego que llegará a compatibles debería ser Uncharted 4. Será interesante ver qué otros juegos lanza Sony en PC después de dicho título. Algunos rumores llevan tiempo apuntando a una versión de Bloodborne para PS5 y PC, cosa que me encantaría, la verdad, pero de momento no se ha confirmado, así que no debemos dejarnos llevar por el «hype».