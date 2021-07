Para Google lo del modo oscuro no es nada nuevo. No en vano lo podemos encontrar, por ejemplo, en YouTube. Sin embargo, y por sorprendente que parezca, este modo visual, que tanta demanda tiene de un tiempo a esta parte, todavía no ha aterrizado en el buscador, salvo en beta cerrada. Y digo que es sorprendente porque entiendo que plantea cierta complejidad técnica, en lo referido a qué colores y cuándo deben ser sustituidos por otros. Pero claro, ocurre lo mismo con interfaces más complejas, como la de YouTube, donde sí que está disponible desde hace ya algún tiempo.

Afortunadamente parece que esta carencia tiene los días contados. Y es que, según podemos leer en Business Insider, Google ya está probando el modo oscuro en el buscador. La parte mala es que de momento solo determinados usuarios pueden acceder a la misma. Cabe esperar que el despliegue sea progresivo y rápido, y que en no demasiado tiempo esta opción pase a estar ya disponible para todos los usuarios. Aunque, claro, esto es solo una suposición, pues la compañía no ha informado al respecto.

Un aspecto muy interesante del modo oscuro del buscador de Google es que no depende ni de la configuración del sistema operativo ni de la del navegador y, lo que es mejor todavía, todo apunta a que se peude emplear no solo en Google Chrome, también está disponible en otros navegadores, puesto que, al menos en esta primera fase del despliegue, el ajuste se realiza directamente desde la configuración de la interfaz web del buscador.

Los usuarios ya han recibido acceso a este ajuste verán, al acceder al buscador, un mensaje en el que se les indica que el modo oscuro ya está disponible y, desde el mismo, podrán activarlo para empezar a utilizarlo de inmediato. Además, si lo rechazan en un primer momento pero posteriormente quieren activarlo, tan solo tendrán que hacer click en Configuración, en la parte inferior de la interfaz web del buscador y, en el menú que se abrirá, podrán activar el modo oscuro de Google.

Este ajuste va asociado a la cuenta de usuario de Google, por lo que cuando elijas el modo oscuro, este debería mostrarse siempre que accedas al navegador habiendo iniciado sesión, independientemente de que lo hagas desde distintos navegadores o, incluso, desde distintos dispositivos. Sin embargo, si empleas la app de Google para Android o iOS, éstas todavía seguirán mostrándose con el modo claro.