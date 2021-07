Con el Intel NUC 11 Extreme, también denominado Beast Canyon, da un paso más en la demostración de que los MiniPC o, en este caso, las Next Unit of Computing tienen poco, muy poco, que envidiarle a las torres de sobremesa. No es algo que me sorprenda, en realidad, allá por 2013 tuve la suerte de poder cacharrear un poco con un NUC DCCP847DYE y, aunque obviamente tenía algunas limitaciones (su CPU, por ejemplo, era un Celeron 847), para el momento era una demostración y, al tiempo, una declaración de intenciones que se ha mantenido con el paso de los años.

Coinciden en el tiempo la undécima generación de Intel NUC y de los chips Intel Core y, en esa confluencia, llega el Intel NUC 11 Extreme, al que no parece excesivo denominar como auténtica bestia, pues un rápido repaso a sus características nos indica que, en sus reducidas dimensiones, es capaz de ofrecer el rendimiento que esperamos de un PC de alto rendimiento para juegos. ¿Piensas que exagero? Pues sigue leyendo, seguramente cambiarás de opinión.

Son dos las versiones del Intel NUC 11 Extreme, aunque la única diferencia entre ambas es el procesador que incluyen. Como tope de gama encontramos el modelo NUC11BTMi9, que monta un Intel Core i9-11900KB, un procesador de ocho núcleos y 16 hilos, con una frecuencia base de 3,8 gigahercios que pueden llegar a los 5 GHz en modo turbo, equipado con 24 megabytes de caché y con un TDP de 65 vatios.

La versión más «humilde» del Intel NUC 11 Extreme es el modelo NUC11BTMi7, en cuyo interior encontraremos un procesador Intel Core i7-11700B, un encapsulado con una frecuencia base de 3,3 gigahercios incrementable hasta los 4,9 gigahercios en el modo turbo. Cuenta con ocho núcleos que permiten hasta 16 hilos de ejecución, se apoya en 20 megas de memoria caché y, al igual que el modelo superior, su TDP es de 65 vatios.

Y sí, por si te lo estás planteando, efectivamente los dos modelos del Intel NUC 11 Extreme emplean los dos primeros chips dirigidos a sistemas de escritorio con la arquitectura Tiger Lake, como ya te contamos hace un par de meses.

Como ya sabrás, Intel NUC no es un PC completo, sino un kit, por lo que el usuario tiene el control sobre los componentes que instala en el mismo. Esto no varía en el caso de los Intel NUC 11 Extreme. En el apartado gráfico permiten la instalación de una GPU de escritorio gracias a su puerto PCIe x16 Gen 4. La única limitación que encontrarás, a este respecto, es el tamaño de la misma, pues el chasis permite tarjetas de hasta doce pulgadas y con ancho de doble slot.

En lo referido a su capacidad con respecto a la memoria, los Intel NUC 11 Extreme permiten hasta 64 GB de RAM DDR4 a 3.200 MHz en modo dual-channel, y si hablamos de almacenamiento, cuenta con nada menos que cuatro ranuras M.2, por lo que las opciones son tremendamente amplias.

Si hablamos de lo que incluye, podemos empezar hablando de su conectividad. En su faceta inalámbrica, el Intel NUC 11 Extreme ofrece conectividad WiFi 6E y Bluetooth 5.2. Ahora bien, el do de pecho lo da con sus conexiones externas, y es que encontrarás ocho puertos USB 3.1 Gen. 2, dos puertos Thunderbolt 4, un puerto ethernet de hasta 2,5 GB, un puerto HDMI 2.0b, lector de tarjetas SDXC y un minijack para auriculares y micrófono. Con su hardware, es capaz de gestionar hasta tres salidas de vídeo con resolución 4K de manera simultánea.

Como indicaba al principio, estos Intel NUC 11 Extreme han sido especialmente diseñados para gaming, por lo que los aficionados a los productos dirigidos a este segmento de mercado encontrarán, por supuesto, iluminación LED. A este respecto, en el frontal podrás encontrar la característica calavera que Intel suele emplear para distinguir sus productos dirigidos a este mercado. Se espera que lleguen al mercado este tercer trimestre con precios que partirán de los 1.350 dólares para el NUC11BTMi9 y 1.150 dólares para el NUC11BTMi7.

