Los requisitos de hardware para actualizar a Windows 11 siguen coleando. Mientras Microsoft sigue pensándose hasta dónde llevar los límites en las exigencias de hardware para usar su próximo sistema operativo, algunos de sus socios están ofreciendo soporte que va más allá de los establecido inicialmente.

ASUS está desplegando la actualización (versión 1501 Beta) para las BIOS/UEFI de sus placas base bajo el programa de soporte iniciado para Windows 11. Como anunciara, las nuevas versiones del firmware activan por defecto requisitos clave como el TPM y el arranque seguro para que el usuario pueda actualizar sus equipos directamente a Windows 11, si bien podrá seguir gestionando estos y otros parámetros dentro de la UEFI como habitualmente.

ASUS soportará (al menos) una treintena de placas, chipsets Intel serie 300 y AMD 300 en adelante y las HEDT basadas en Intel X299 y de AMD las X399 y TRX40. La novedad es que placas base antiguas con socket Z270, H270 y B250 para los procesadores Intel de las series Kaby Lake (7ª Gen) y Skylake (6ª Gen), también están soportadas para Windows 11. Cuando Microsoft anunció los requisitos de hardware, estos procesadores se quedaron fuera del soporte para Windows 11.

No obstante, ASUS se ‘cura en salud’ cuando explica que, «las siguientes placas base son compatibles con Windows 11 en las pruebas actuales. La capacidad de actualización… está sujeta al soporte del sistema operativo o la disponibilidad de controladores de terceros». Además, el nuevo firmware 1501 está etiquetado como ‘beta’ ya que «todavía se está sometiendo a pruebas finales antes de su lanzamiento oficial».

¿Bajarán los requisitos de Windows 11?

Como sabes, Microsoft ha elevado sobre sistemas operativos anteriores los requisitos mínimos de hardware para usar su próximo sistema. Si el aumento de memoria RAM y de almacenamiento es totalmente razonable en los tiempos que corren, hay otros parámetros más controvertidos como el TPM, el arranque seguro o DX 12.

Microsoft dijo que iba a ser «inflexible» con estos requisitos, pero no es la primera vez que la estrategia cambia según necesidades comerciales. Sería bastante absurdo que los fabricantes soportasen el hardware, con CPUs sobradas en potencia para ejecutar el sistema y Microsoft no lo hiciera… aunque no sería la primera vez y pasa en todas las plataformas. Por ejemplo, cuando un smartphone que en su momento fue tope de gama en apenas tres años ya no se puede actualizar a la última versión de Android.

Hay que decir que otros grandes fabricantes de placas base como MSI, también citó soporte para los chipsets de las series 100 y 200 de Intel (oficialmente no compatibles) como soportados para Windows 11. Y lo mismo dijeron otros como Biostar o ASRock. Microsoft debería clarificar todo esto para evitar confusiones, pero creemos que todavía hay dudas en Redmond. El único posicionamiento oficial es: «seguimos haciendo pruebas«.

Windows 11 oficiosos

Los usuarios también están de «pruebas» y ya han conseguido saltarse el verificador Out of Box Experience implementado por Microsoft que comprueba los requisitos oficiales. El método es un simple cambio en el registro de Windows y corren en Internet versiones oficiosas de Windows 11 con el hackeo aplicado.

Como parte de las pruebas que estamos realizando, personalmente he instalado el sistema Windows 11 en un PC con placa base ASUS Z170 Pro Gaming con un Core i7-7700K sin ningún problema. Microsoft no va a poder controlar este tipo de versiones alternativas, algunas de dudosa procedencia y que pueden venir con ‘regalo’ que comprometa la seguridad. Debería llegar antes del lanzamiento una clarificación al respecto y -en nuestra opinión- una ampliación de la compatibilidad oficial. Con los requisitos oficiales se quedan fueran millones de PCs realmente potentes.

Si lo necesitas, puedes revisar la guía Cómo preparar tu PC para la actualización a Windows 11, donde explicamos el soporte oficial que hasta ahora ha lanzado cada fabricante de placas base, la manera de obtener información de tu PC y la comprobación de los requisitos, TPM, UEFI, arranque seguro, DirectX y el resto.

¿Modificará Microsoft (a la baja) los requisitos de Windows 11? Si te sirve de pista, citar que la compañía eliminó la aplicación que denominada ‘Comprobación de estado del PC‘ (PC Health Check) permitía comprobar si un equipo determinado estaba preparado para actualizar. Veremos. La última información (siempre oficiosa) habla del lanzamiento de la versión final el 20 de octubre.