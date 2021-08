Los mejores contenidos de la semana en MC (CCLXXIII)

Cerramos la semana con el habitual resumen que publicamos el domingo donde incluimos los mejores contenidos que te hemos venido ofreciendo durante los últimos siete días.

Gamescom 2021. La celebración de la gran feria anual del videojuego ha sido el evento de la semana. Sin Sony o Nintendo, Microsoft con la conferencia Xbox ha sido el gran protagonista. También hemos repasado las novedades de NVIDIA y hemos recopilado un montón de tráilers presentados.

ASUS TUF Dash F15. Analizamos este modelo diseñado para democratizar el gaming en portátiles ligeros, manteniendo una buena calidad de construcción, una estética discreta y un buen nivel de rendimiento, todo ello sin que el precio sea un obstáculo.

Cómo descargar las ISO de Windows 11. Estas imágenes de disco son una copia sector por sector del DVD oficial para instalación/mantenimiento del sistema operativo. Repasamos las maneras de descargarlas y sus principales usos para instalación / actualización.

Razer Blade 15 Advanced. Otro portátil analizado esta semana es lo último de Razer para juegos o cualquier tarea, con componentes de máximo nivel, un chasis delgado y elegante de metal y una portabilidad y autonomía que podemos considerar razonable.

Así es la nueva PS5 Digital Edition. Una versión de la conocida consola de nueva generación de Sony que mantendrá el enfoque de la original, el mismo diseño y sin unidad óptica, pero con algunos cambios menores que harían que su producción fuese más sencilla y barata de fabricar.

Novedades VOD 35/21. Nuestro semanal de series y pelis trae los mejores estrenos de la semana en Netflix, HBO, o Amazon Prime Video. No hay demasiadas novedades en agosto, pero The Witcher: La pesadilla del lobo en Netflix no es mal aperitivo mientras esperamos a que vuelva Geralt.

Ofertas Red Friday. Selección variada de tecnología y electrónica con los mejores descuentos de la semana, ésta con especial atención a la campaña de ‘vuelta al cole’ que ha comenzado en PcComponentes y también las mejores de Amazon en la campaña Gaming Week que tiene en marcha.

¿Modificará Microsoft los requisitos de hardware de Windows 11? Los requisitos mínimos para correr el próximo sistema de Microsoft siguen coleando. Fabricantes como ASUS ofrecerán soporte para placas base antiguas e Intel lo hará para CPUs no soportadas originalmente.

Deckboard: una alternativa económica a Stream Deck. Hay creadores de contenidos que, por las circunstancias que sean, no pueden permitirse adquirir un Stream Deck, y es en esos casos en los que la solución propuesta por Deckboard se convierte en una gran opción.

Los precios de las tarjetas gráficas suben. El precio de las tarjetas gráficas ha vuelto a subir y todo parece indicar que no se normalizará ni a corto ni a medio plazo. O no hay stock o el poco que hay su precio es un auténtico disparate.

