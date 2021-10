Android 12L: pensando en las pantallas grandes

Con Android 12L, Google da un paso que me parece muy interesante, además de una buena noticia en general. Y es que, como ya he comentado en más de una ocasión, no termino de explicarme la falta de un mercado más amplio de tablets con Android de gama alta. Apple lleva años demostrando, con las distintas versiones del iPad, que sí que existe demanda para dispositivos de ese tipo, pero hasta el momento la respuesta por parte de sus competidores ha sido bastante limitada.

¿Quizá haya tenido que ver con que Android siempre ha estado más optimizado para smartphones que para tablets? Obviamente no digo que esta sea la razón principal, pero no descarto que tenga algo que ver, y que Android 12L pueda suponer un avance en este sentido. Y es que esto me recuerda a los primeros tiempos, cuando el sistema operativo y las apps, especialmente las apps, para el iPad de primera generación parecían (o directamente eran) una versión escalada de las del iPhone. Estaba bastante por debajo de lo que cabía esperar, y Apple fue inteligente solucionando eso.

Pero bueno, ¿qué es Android 12L? Es muy probable que te lo estés preguntando ahora mismo, y es que esta función (Google la define así, aunque luego veremos si es solo eso o algo más) de Android 12 dirigida a optimizar la experiencia de uso en dispositivos con pantallas grandes, tablets y plegables, podemos leer en su página web. No afirman que sea exclusivo para estos dispositivos, eso sí, pero sí que mejorará sustancialmente la experiencia de uso de los mismos.

Para tal fin, y de manera paralela a su anuncio, Google ya ha puesto a disposición de los desarrolladores una vista previa de Android 12L, junto con las herramientas que tendrán a su disposición para reajustar el diseño de sus apps, con elementos de composición de pantalla específicos para pantallas de mayores dimensiones en las que, por ejemplo (y probablemente el más claro) un layout de dos o incluso tres columnas tiene bastante más sentido que en un smartphone.

Otra mejora en la que abundará Android 12L es en la multitarea. Y es que sí, es cierto que Android ya cuenta con funciones de pantalla dividida desde la versión siete, si no recuerdo mal, pero el problema es que las interfaces de dichas apps no están, en muchos casos, para ese tipo de uso, lo que hace que no sea un sistema cómodo para emplearlo de manera intensiva. Con 12L, Google pretende mejorar esa experiencia con una barra de tareas que facilite alternar rápidamente la app o apps que se muestran en pantalla, de un modo semejante a lo que ofrecen los sistemas operativos de escritorio.

De momento Google solo ha indicado que Android 12L llegará a los usuarios finales el año que viene, sin indicar ni siquiera si será en el primer o el segundo semestre del año. No obstante, tiene sentido que conceda un cierto margen a los desarrolladores para que puedan adaptar sus apps a esta nueva función, y es que sería una experiencia de lo más frustrante llegar al día de su lanzamiento, y que toda la propuesta de diseño para pantallas grandes se quede solo en el sistema operativo, con apps que siguen estando optimizadas solo para smartphone.

Durante algunos años, Google casi daba la impresión de haberse «rendido» tanto en el mercado de los wearables como en el de las tablets. La primera muestra de que algo ha cambiado a este respecto la tuvimos en mayo, en el Google I/O de este año, en el que tras la presentación de Android 12 la compañía anunció WearOS 4. La segunda la tenemos hoy con Android 12L. Ambos anuncios, vistos juntos, suenan a un nuevo asalto, en el que Google intentará ponerle las cosas algo más difíciles a Apple. Una competición en la que, sin duda, los usuarios somo los que más tenemos que ganar.

¿Es Android 12L solo una función?

Aunque Google lo define de ese modo, y en primera instancia es posible que llegue a los usuarios de ese modo, me cuesta mucho creer que los planes de Google se queden ahí. Vivimos tiempos dorados para ARM y los SoC basados en esta arquitectura. Cada vez más fabricantes quieren tener sus propios chips, y la excelente experiencia de Apple con sus M1 ha terminado de convencer a la comunidad de que ARM es un ordenador portátil es más que posible. ¿Y renunciaría Google a ese mercado?

La respuesta sabemos perfectamente que es un no rotundo. Y personalmente, Android 12L me suena no solo a un gran paso para mejorar la eficiencia y usabilidad de Android en tablets, sino también a un primer movimiento especialmente dirigido a ese potencial nuevo mercado de portátiles y convertibles con chips ARM.

Y sí, lo sé, no me he olvidado de ChromeOS y los Chromebooks. Sin embargo, pienso que ha terminado por convertirse en una solución de nicho, y que muchos usuarios la identifican así. Mientras tanto, Apple avanza en la convergencia entre iOS y macOS, Microsoft renunció a Windows 10X y pretende que Windows 11 sea un sistema operativo para todo. Desde esta perspectiva, ¿no crees que Android 12L puede ser un primer paso hacia un Android de escritorio?