TRUTH Social: malos augurios

Todavía faltan unos meses para que TRUTH Social vea la luz, y ya empiezan a sumarse los problemas con la red social que Donald Trump quiere poner en marcha, es un movimiento más contra esa guerra que mantiene con las redes sociales desde hace ya mucho tiempo. Y es que, como ya he comentado en más de una ocasión, lo del ex presidente estadounidense con Twitter y compañía es una relación amor-odio que nada tiene que envidiar a los más retorcidos guiones de Hollywood.

Como ya te contamos la semana pasada, los responsables de desarrollo de TRUTH Social habrían empleado Mastodon, un desarrollo de software libre, pero sin respetar las condiciones de la licencia que rigen su empleo. Algo que ha llevado a sus creadores a dar un ultimátum de 30 días a los responsables de la nueva red social. Todavía habrá que ver cómo responden estos, y la capacidad de acción de los creadores de Mastodon si decidieran hacer oídos sordos.

Pero este no es el único problema. También, durante las pocas has que TRUTH Social permaneció accesible de mantener no intencional (se filtró la dirección de acceso privada), bromistas y ciberactivistas accedieron al sitio, crearon perfiles falsos en los que impostaban a las personas que se espera que sí que vayan a emplearla (entre ellos el propio Trump) y publicaron todo tipo de contenidos, para comprobar si realmente es una red en la que va a primar la libertad de expresión. Todo un test de estrés para la plataforma y para sus reponsables.

Pero esto podría ser lo de menos. Y es que según podemos leer en Daily Beast, varios expertos en ciberseguridad apuntan a que TRUTH Social va a tener problemas con la seguridad, y que estos pueden complicarle bastante las cosas a la red social. En este punto, no obstante, es importante aclarar que el lanzamiento no está previsto hasta el año que viene, por lo que se pueden producir cambios al respecto. Pero, por los precedentes y por lo visto hasta ahora, estos expertos no se muestran demasiado optimistas.

Señalan, para empezar, los problemas que ya te hemos contado, y los agregan al historial de problemas de seguridad de otras plataformas surgidas alrededor de Trump y la alt-right estadounidense y global. Y es que parece, en atención a los precedentes, que lo desarrollos salidos de este círculo suelen conceder menos importancia de la que deberían a las cuestiones de seguridad y privacidad, lo que ha dado lugar a varios problemas en este sentido. Y suponen que TRUTH Social cojeará del mismo pie.

Los dos ejemplos más recientes los encontramos en Parler y en Gettr. En el caso de la primera, todos los datos, historial de mensajes, ubicaciones, etcétera de sus usuarios fueron obtenidos por hackers, demostrando que sus responsables no solo no habían custodiado adecuadamente los mismos, sino que además también habían mantenido copias de datos y mensajes supuestamente borrados, entre ellos ubicaciones de sus usuarios.

En cuanto a Gettr, creada por un ex asesor de Trump, pasaron menos de 48 horas entre su lanzamiento y que algunas de sus cuentas «estrella» fueran hackeadas, a lo que hay que sumar que, debido a problemas de seguridad de su API, fue posible hacer raspados masivos de datos. Con esos precedentes, y lo poco que se ha podido ver hasta el momento de TRUTH Social, no podemos ser demasiado optimistas al respecto y, más bien, cabe recomendar toda la cautela del mundo a los usuarios que decidan darse de alta en el servicio.