Gmail: 10 000 millones de descargas de Play Store

¿Qué posición le concederías a Gmail en el ranking de los productos y servicios más exitosos de Google? Evidentemente la primera posición de la lista le corresponde al propio buscador, que subió como la espuma los primeros años desde su lanzamiento y, hasta el momento, ha sabido mantenerse en la cima, muy lejos del resto de sus competidores. Y en mi opinión la segunda posición se la disputan Android y Gmail, el servicio de correo electrónico de los del buscador.

Hay quienes ya no lo recuerdan, e incluso quienes no llegaron a vivirlo, pero en sus primeros tiempos Gmail era un servicio revolucionario, con una capacidad impensable en aquellos tiempos (un gigabyte por cuenta) y al que, eso sí, no podía acceder todo el mundo. Para obtener una cuenta era necesario recibir una invitación, y éstas eran un bien escaso y muy cotizado en aquella época. Incluso había foros y listas (no de Google, por supuesto) en los que mucha gente pedía invitaciones, y de vez en cuando algún generoso poseedor de algunas de ellas las repartía entre los aspirantes.

Esto da lugar a que algunos todavía recordemos el momento en el que recibimos dicha invitación, quién fue la persona que nos abrió las puertas de Gmail, y a quienes invitamos nosotros al servicio con las primeras que recibimos. Eran tiempos en los que eso de regalar cuentas de correo electrónico con un gigabyte de capacidad parecía algo privativo y que, por lo tanto, se mantendría como algo exclusivo durante bastante, bastante tiempo.

Esto que cuento ocurrió en 2004. Han pasado 18 años, la capacidad de almacenamiento de las cuentas de Google (a las que van asociadas las cuentas de Gmail) es de 15 gigabytes y cualquiera que lo desee puede darse de alta en el servicio. Lo más complicado es, en muchos casos, encontrar un nombre de usuario que nos guste y que no esté ya en uso. Si nos lo hubieran contado entonces, no habríamos salido de nuestro asombro.

Así, y al igual que ocurrió con el buscador, Gmail no tardó en convertirse en el servicio más utilizado, una vez que dejó de ser necesario recibir una invitación para poder acceder, con una cuota de mercado enorme en todos los segmentos, pero que toca techo entre los más jóvenes, augurando así un excelente futuro para el servicio.

Y en estos días se ha alcanzado un hito de lo más llamativo, y es que la app de Gmail para Android ya ha alcanzado los 10.000 millones de descargas, como podemos comprobar en su ficha en Google Play.

Un hito más que se suma al ya largo historial de éxito no solo de Gmail, sino de bastantes de las propuestas de Google. Entre los números de Gmail, aunque Google no se suele prodigar en lo referido a la publicación de los mismos, el servicio ya contaría con más de 1.800 millones de usuarios, lo que le daría el 18% de la cuota de mercado de clientes de correo electrónico en mayo de 2021.