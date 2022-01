Parece que a Elon Musk no le gusta ser investigado, y que está dispuesto a emplear la fuerza de presión de Tesla y SpaceX para dar respuesta a dichas acciones. Algo que podemos dudar sobre si es más o menos legal, claro, pero que en el plano personal nos demuestra de qué tipo de persona estamos hablando (si es que no lo teníamos claro ya). Y es que sí, sin duda, hablamos de una persona con bastantes luces, sí, pero también con no pocas sombras.

Y es que, según podemos leer en The Wall Street Journal, un abogado de Tesla pidió al bufete de abogados Cooley LLP que despidiera a uno de sus letrados o, de lo contrario, se enfrentaría al riesgo de perder como cliente a las dos compañías dirigida por el polémico magnate.

El abogado que Tesla quería que el despacho Cooley LLP despidiera trabajó anteriormente en la Comisión de Valores de Estados Unidos. El letrado entrevistó a Musk en la investigación de la agencia sobre algunas declaraciones de Musk en relación con las acciones de Tesla. La investigación condujo a un acuerdo según el cual Musk y Tesla acordaron pagar una multa de 20 millones de dólares cada uno y Musk acordó renunciar durante tres años como presidente de Tesla.

La buena noticia es que, pese a la presión, el despacho optó por mantener al abogado en nómina, en vez de ceder a las presiones efectuadas por el entorno de Musk para expulsarlo del despacho, si bien eso ya le ha costado la pérdida de SpaceX como cliente, algo que al menos en principio todavía no habría ocurrido con Tesla. No obstante, la compañía también ha reaccionado contratando a otro letrado que anteriormente también trabajó en el regulador estadounidense.

El enfrentamiento de Musk con los reguladores no es ni algo nuevo ni se limita a una causa en concreto. Por el contrario, ya son varias las ocasiones en las que él y sus empresas se han tenido que enfrentar a investigaciones de diversa índole. Por ejemplo, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) ha investigado la posible responsabilidad de los accidentes de coches de Tesla en los que los sistemas de asistencia a la conducción podrían ser total o parcialmente responsables.

En este caso, Tesla y Musk acusaron a Missy Cummings -profesora de la Universidad de Duke, experta en sistemas automatizados, ex piloto de combate de la Marina-, asesora de dicha comisión de investigación, con el propio Musk tuiteando en su contra y afirmando que era una persona extremadamente tendenciosa en lo relacionado con Tesla, algo que llevó a la NHTSA a pedir a Cummings que se recusara de los asuntos específicos de Tesla.