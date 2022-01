Suelo repetir, de manera habitual, que Minecraft es un juego increíblemente abierto. Su planteamiento y sus mecánicas lo convierten en un lienzo en blanco, en el que cada partida puede ser totalmente distinta de la anterior. El juego no te plantea ninguna obligación para avanzar en el desarrollo, y aunque existen los logros puedes obviarlos por completo, sin que esto incida de manera alguna en tu partida. Las posibilidades son tan amplias como los mapas del juego.

Dichas posibilidades, además, se incrementan sustancialmente gracias a las posibilidades de ampliación que proporciona su diseño abierto. Los mods y plugins, así como las skins, son el ejemplo más claro y habitual de ello, complementos diseñados por terceros que se pueden instalar con facilidad en el juego, y que van desde sencillos cambios estéticos hasta la inclusión de nuevos bloques y mecánicas, que proponen experiencias muy alejadas de la propuesta original de Minecraft.

Y en ocasiones, algunos creadores se lían la manta a la cabeza y, con mucho trabajo, realizan enormes modificaciones que nos dejan con la boca abierta a los jugadores habituales de Minecraft. Por ejemplo, quizá recuerdes la aventura de Harry Potter para Minecraft de la que ya te hablamos en su momento, un desafío que emplea el modo aventura de Minecraft, y que te permitía ponerte en los zapatos de Harry y recorrer una parte importante de su mundo.

Ahora hemos sabido de otra creación basada en el modo aventura de Minecraft, y que también crea una propuesta sorprendente. Y es que con Doomed: Demons of the Nether, podrás recuperar la experiencia de Doom, pero dentro de Minecraft.

El desarrollo de Doomed, como nos cuenta su creador, ha llevado nada menos que dos años y, como ocurre con la inmensa mayoría de los desarrollos de terceros para Minecraft Java, es totalmente gratuito. Puedes descargarlo desde su página web y su instalación es de lo más sencillo, pues tan solo tendrás que crear una instancia nueva de Minecraft 1.16.3, acceder a su carpeta y copiar los archivos necesarios.

La experiencia de juego, como indica su propio autor, no pretende reproducir Doom al 100%, eso sí. Doomed: Demons of the Nether proporciona una experiencia de juego bastante semejante a la de Doom, pero con algunas particularidades que su creador consideró que enriquecerían la experiencia. Aún así, te enfrentarás a centenares de enemigos y varios jefes a lo largo de los cuatro mapas incluidos en el juego.

No es este, eso sí, el primer encuentro entre Minecraft y Doom. Y es que como ya te contamos hace tiempo, otra modificación del juego te permite jugar al Doom clásico dentro de una partida de Minecraft. Algo que a muy pocos se les pasaría por la imaginación, y que a día de hoy me sique pareciendo sorprendente.